СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет - 25.09.2026 Украина.ру
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СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет
СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет - 25.09.2026 Украина.ру
СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет
Россия выверенно и адресно ответит странам ЕС, если те решат изъять её замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом утром 25 сентября пишет РИА Новости
2026-09-25T06:09
2026-09-25T06:09
россия
новости
мид
мид рф
ес
евросоюз
euroclear
замороженные активы
кража
антироссийские санкции
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22 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Евросоюзе обсуждают создание новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, заблокированные в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.В СВР отметили, что Еврочиновникам конфискация этих денег нужна для продолжения финансирования киевского режима."Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств", — сказал Масленников.Он напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 триллиона рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов. При этом встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения судебного решения были отклонены.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, новости, мид, мид рф, ес, евросоюз, euroclear, замороженные активы, кража, антироссийские санкции, финансы, центробанк рф, киевский режим, военная помощь украине, финансирование, свр, москва, конфискация, служба внешней разведки
Россия, Новости, МИД, МИД РФ, ЕС, Евросоюз, Euroclear, замороженные активы, кража, антироссийские санкции, финансы, Центробанк РФ, киевский режим, военная помощь Украине, финансирование, СВР, Москва, конфискация, Служба внешней разведки

СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет

06:09 25.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Россия выверенно и адресно ответит странам ЕС, если те решат изъять её замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом утром 25 сентября пишет РИА Новости
22 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Евросоюзе обсуждают создание новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, заблокированные в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.
В СВР отметили, что Еврочиновникам конфискация этих денег нужна для продолжения финансирования киевского режима.
"Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств", — сказал Масленников.
Он напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 триллиона рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов. При этом встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения судебного решения были отклонены.
В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.
Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.
Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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