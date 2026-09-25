https://ukraina.ru/20260925/svr-soobschila-mid-predupredil-otvet-na-popytki-izyat-aktivy-budet-1083419312.html

СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет

СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет - 25.09.2026 Украина.ру

СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет

Россия выверенно и адресно ответит странам ЕС, если те решат изъять её замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Об этом утром 25 сентября пишет РИА Новости

2026-09-25T06:09

2026-09-25T06:09

2026-09-25T06:09

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кража

антироссийские санкции

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22 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Евросоюзе обсуждают создание новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, заблокированные в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.В СВР отметили, что Еврочиновникам конфискация этих денег нужна для продолжения финансирования киевского режима."Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств", — сказал Масленников.Он напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 триллиона рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов. При этом встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения судебного решения были отклонены.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Подробнее о финансовых "страданиях" брюссельских чиновников - в материале Татьяны Стоянович Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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