Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права" - 25.09.2026 Украина.ру
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Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"
Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права" - 25.09.2026 Украина.ру
Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"
Иран стремится заключить сделку с США в рамках международного права, не претендуя на большее. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан 24 сентября заявил в интервью Fox News
2026-09-25T05:37
2026-09-25T05:40
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По его словам, то, что обсуждается и согласовывается с американской стороной, "находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы нам согласно международному праву"."Мы никогда не стремились ни к чему большему. Как результат, на этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится", — подчеркнул Пезешкиан.Он также отметил, что Иран в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) согласен отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%. И готов следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США."Мы не хотим продолжать [противостояние с США]. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет", — добавил президент Ирана.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 сентября озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива.Подробнее о "неожиданных" последствиях войны на Ближнем Востоке для Соединённых Штатов - в материале Сергея Котвицкого Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Иран, Масуд Пезешкиани, США, Америка, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Fox News, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"

05:37 25.09.2026 (обновлено: 05:40 25.09.2026)
 
© ФотоФото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/ Global Look Press
Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/ Global Look Press - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото
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Иран стремится заключить сделку с США в рамках международного права, не претендуя на большее. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан 24 сентября заявил в интервью Fox News
По его словам, то, что обсуждается и согласовывается с американской стороной, "находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы нам согласно международному праву".
"Мы никогда не стремились ни к чему большему. Как результат, на этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится", — подчеркнул Пезешкиан.
Он также отметил, что Иран в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) согласен отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%. И готов следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США.
"Мы не хотим продолжать [противостояние с США]. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет", — добавил президент Ирана.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 сентября озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива.
Подробнее о "неожиданных" последствиях войны на Ближнем Востоке для Соединённых Штатов - в материале Сергея Котвицкого Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия.
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