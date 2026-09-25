https://ukraina.ru/20260925/prezident-irana-zayavil-o-stremlenii-zaklyuchit-sdelku-s-ssha-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-prava-1083419137.html

Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"

Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права" - 25.09.2026 Украина.ру

Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"

Иран стремится заключить сделку с США в рамках международного права, не претендуя на большее. Об этом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан 24 сентября заявил в интервью Fox News

2026-09-25T05:37

2026-09-25T05:37

2026-09-25T05:40

украина.ру

новости

иран

масуд пезешкиани

сша

америка

дональд трамп

стив уиткофф

fox news

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846709_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_a5c1e2c2acf87a606b02ff2af76aef13.jpg

По его словам, то, что обсуждается и согласовывается с американской стороной, "находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы нам согласно международному праву"."Мы никогда не стремились ни к чему большему. Как результат, на этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится", — подчеркнул Пезешкиан.Он также отметил, что Иран в рамках положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) согласен отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%. И готов следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США."Мы не хотим продолжать [противостояние с США]. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет", — добавил президент Ирана.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 сентября озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива.Подробнее о "неожиданных" последствиях войны на Ближнем Востоке для Соединённых Штатов - в материале Сергея Котвицкого Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

сша

америка

ближний восток

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, иран, масуд пезешкиани, сша, америка, дональд трамп, стив уиткофф, fox news, ближний восток, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация, мир без границ, международные отношения, международная политика