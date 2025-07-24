Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Западная поддержка Украины продолжится, но ее цель уже не победа, а максимальное затягивание конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"По крайней мере, еще продолжительное время. Уже не идет речь о помощи Киеву, чтобы он одерживал значимые успехи на фронте", — отметил эксперт.
Сейчас западная помощь направлена на сдерживание России. "Этой помощи может хватать, чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться", — добавил Неменский.
По мнению политолога, ключевым фактором остается позиция Европы. "Судьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе", — подчеркнул он.
Эксперт отмечает, что если европейские страны выберут курс на конфронтацию с Россией, они будут поддерживать Украину любой ценой. "Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался", — пояснил Неменский.
"Именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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