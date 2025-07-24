https://ukraina.ru/20250724/oleg-nemenskiy-pochemu-zapad-prodolzhaet-finansirovat-ukrainu-nesmotrya-na-proval-na-fronte-1065835418.html

Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте

Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте - 24.07.2025 Украина.ру

Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте

Западная поддержка Украины продолжится, но ее цель уже не победа, а максимальное затягивание конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2025-07-24T04:30

2025-07-24T04:30

2025-07-24T04:30

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Сейчас западная помощь направлена на сдерживание России. "Этой помощи может хватать, чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться", — добавил Неменский.По мнению политолога, ключевым фактором остается позиция Европы. "Судьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе", — подчеркнул он.Эксперт отмечает, что если европейские страны выберут курс на конфронтацию с Россией, они будут поддерживать Украину любой ценой. "Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался", — пояснил Неменский."Именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".

https://ukraina.ru/20250721/tramp-uvyaz-v-chavkayuschey-tryasine-ukrainskogo-konflikta-strategiya-prezidenta-ssha-riskuet-obostrit-1065679889.html

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