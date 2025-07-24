Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте - 24.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250724/oleg-nemenskiy-pochemu-zapad-prodolzhaet-finansirovat-ukrainu-nesmotrya-na-proval-na-fronte-1065835418.html
Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте
Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте - 24.07.2025 Украина.ру
Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте
Западная поддержка Украины продолжится, но ее цель уже не победа, а максимальное затягивание конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2025-07-24T04:30
2025-07-24T04:30
новости
украина
россия
киев
олег неменский
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
европа
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_7:0:1067:596_1920x0_80_0_0_115f3eb3a0153ee4e4835e37114967b7.jpg
Сейчас западная помощь направлена на сдерживание России. "Этой помощи может хватать, чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться", — добавил Неменский.По мнению политолога, ключевым фактором остается позиция Европы. "Судьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе", — подчеркнул он.Эксперт отмечает, что если европейские страны выберут курс на конфронтацию с Россией, они будут поддерживать Украину любой ценой. "Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался", — пояснил Неменский."Именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
https://ukraina.ru/20250721/tramp-uvyaz-v-chavkayuschey-tryasine-ukrainskogo-konflikta-strategiya-prezidenta-ssha-riskuet-obostrit-1065679889.html
украина
россия
киев
европа
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_139:0:934:596_1920x0_80_0_0_525de1c7b76241ed62b62e9d467c04f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, олег неменский, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, европа, вашингтон, поддержка, военная помощь
Новости, Украина, Россия, Киев, Олег Неменский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Европа, Вашингтон, поддержка, военная помощь

Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте

04:30 24.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Западная поддержка Украины продолжится, но ее цель уже не победа, а максимальное затягивание конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"По крайней мере, еще продолжительное время. Уже не идет речь о помощи Киеву, чтобы он одерживал значимые успехи на фронте", — отметил эксперт.
Сейчас западная помощь направлена на сдерживание России. "Этой помощи может хватать, чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться", — добавил Неменский.
По мнению политолога, ключевым фактором остается позиция Европы. "Судьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе", — подчеркнул он.
Эксперт отмечает, что если европейские страны выберут курс на конфронтацию с Россией, они будут поддерживать Украину любой ценой. "Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался", — пояснил Неменский.
"Именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
- РИА Новости, 1920, 21.07.2025
21 июля, 17:53
Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуациюАмериканский лидер прав в том, что скорейшее урегулирование украинского кризиса в интересах Соединённых Штатов, но выбрал подход, который никогда ещё в истории не приходил к успешному результату
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевОлег НеменскийДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руЕвропаВашингтонподдержкавоенная помощь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Ультиматумы Трампа, разочарование в Зеленском и военные планы Путина. Украина в международном контексте
04:45"Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко
04:39Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны
04:30Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте
04:20Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий
04:15"Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве
04:11Главное за день 23 июля
04:10"Белые мыши" НАТО не кусают. Украинские эксперты и политики о том, во что Зеленский превратил страну
04:00Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта
03:59Силы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА — Минобороны
03:40Фронтовая сводка за 23 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
03:30Подразделения ВС РФ продвигаются на Запорожском направлении восточнее Каменского
03:20Одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи
03:06Степной пожар возник в районе Геническа Херсонской области из-за сбитых украинских БПЛА — Сальдо
02:57Шесть резидентов московских технопарков направили в зону СВО больше 60 тонн медпомощи
02:53Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине
02:50Подразделения ВС РФ продвигаются на Запорожском направлении
02:39По достигнутым в Стамбуле договорённостям Россия вернула группу военных из украинского плена
02:28Полное видео с пресс-конференции российской делегации в Стамбуле после переговоров
02:17Встрече лидеров РФ и Украины должно предшествовать обсуждение соглашения по урегулированию — Мединский
Лента новостейМолния