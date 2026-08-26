ЕС не годится в миротворцы - сенатор - 26.08.2026 Украина.ру
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ЕС не годится в миротворцы - сенатор
ЕС не годится в миротворцы - сенатор - 26.08.2026 Украина.ру
ЕС не годится в миротворцы - сенатор
Евросоюз не занимает нейтральную роль в украинском конфликте - он активно поддерживает киевский режим, а посему не может сыграть роль посредника или миротворца. Об этом 26 августа заявил изданию NEWS.ru сенатор от от Донецкой Народной Республики Александр Волошин
2026-08-26T18:02
2026-08-26T18:02
новости
евросоюз
россия
украина
ес
евросовет
переговоры по украине 2026
миротворцы
посредник
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Российский сенатор выразил недоумение в связи с заявлением главы Европейского совета Антониу Кошты о том, что Евросоюз не стремится к нейтралитету по урегулированию конфликта на Украине."Заявление Кошты, что ЕС не стремится к нейтралитету по украинскому урегулированию, выглядит странно, поскольку прозвучало из уст председателя Евросовета. То есть это глава института, который должен выражать не позицию одной из сторон конфликта, а общую политическую волю европейских государств. Когда-то ЕС создавался, чтобы объединить страны и не допустить большую войну в Европе", — сказал Волошин.По его мнению, заявление Кошты обнажает еще одну проблему практического характера."Нельзя одновременно говорить о поддержке одной стороны и рассчитывать на роль посредника или миротворца. Если ЕС заранее определяет себя как участника конфликта, его пространство для дипломатического маневра стремительно сужается", - пояснил российский сенатор.По его мнению, Кошта явил мнение структуры ЕС, которое указывает на намерения Брюсселя. При этом, заметил сенатор от ДНР, реальное положение дел свидетельствует о том, что большинство европейских правительств на самом деле заинтересованы в завершении боевых действий."Практика показывает, что многие правительства европейских стран заинтересованы в прекращении конфликта, восстановлении безопасности и устойчивости экономики, возвращении к нормальной жизни. Они не хотят, чтобы брюссельская бюрократия еще раз подтвердила собственную приверженность одной из сторон и затянула конфликт. Тем более против этого выступают простые жители европейских стран", — резюмировал Волошин.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Актуальное интервью: Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и ХарьковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, евросоюз, россия, украина, ес, евросовет, переговоры по украине 2026, миротворцы, посредник
Новости, Евросоюз, Россия, Украина, ЕС, евросовет, Переговоры по Украине 2026, миротворцы, посредник

ЕС не годится в миротворцы - сенатор

18:02 26.08.2026
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : interaffairs.ru
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Евросоюз не занимает нейтральную роль в украинском конфликте - он активно поддерживает киевский режим, а посему не может сыграть роль посредника или миротворца. Об этом 26 августа заявил изданию NEWS.ru сенатор от от Донецкой Народной Республики Александр Волошин
Российский сенатор выразил недоумение в связи с заявлением главы Европейского совета Антониу Кошты о том, что Евросоюз не стремится к нейтралитету по урегулированию конфликта на Украине.
"Заявление Кошты, что ЕС не стремится к нейтралитету по украинскому урегулированию, выглядит странно, поскольку прозвучало из уст председателя Евросовета. То есть это глава института, который должен выражать не позицию одной из сторон конфликта, а общую политическую волю европейских государств. Когда-то ЕС создавался, чтобы объединить страны и не допустить большую войну в Европе", — сказал Волошин.
По его мнению, заявление Кошты обнажает еще одну проблему практического характера.
"Нельзя одновременно говорить о поддержке одной стороны и рассчитывать на роль посредника или миротворца. Если ЕС заранее определяет себя как участника конфликта, его пространство для дипломатического маневра стремительно сужается", - пояснил российский сенатор.
По его мнению, Кошта явил мнение структуры ЕС, которое указывает на намерения Брюсселя. При этом, заметил сенатор от ДНР, реальное положение дел свидетельствует о том, что большинство европейских правительств на самом деле заинтересованы в завершении боевых действий.
"Практика показывает, что многие правительства европейских стран заинтересованы в прекращении конфликта, восстановлении безопасности и устойчивости экономики, возвращении к нормальной жизни. Они не хотят, чтобы брюссельская бюрократия еще раз подтвердила собственную приверженность одной из сторон и затянула конфликт. Тем более против этого выступают простые жители европейских стран", — резюмировал Волошин.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.
Актуальное интервью: Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков
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