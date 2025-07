Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского

https://ukraina.ru/20250722/tramp-nashl-sposob-otkazatsya-ot-ultimatuma-v-50-dney-pri-pomoschi-davleniya-prishlos-privlech-1065762920.html

Чем дольше украинский конфликт будет оставаться нерешённым, тем больше рисков возникает для президента США Дональда Трампа

2025-07-22T18:07

Ещё совсем недавно украинские чиновники утверждали, что не видят смысла в продолжении переговоров с Россией в нынешнем формате, а вечером 19 июля Владимир Зеленский лично объявил, что Киев сам выступил с предложением провести новый раунд в Стамбуле, и, более того, сказал о необходимости усиливать переговорную динамику.В причинах такой резкой смены риторики источники изданий из разных стран едины – без звонка из Вашингтона не обошлось.На продолжении переговоров продолжает настаивать президент США Дональд Трамп, который хочет получить хоть какой-то мирный процесс, поэтому Зеленский, хоть и не видит смысла в этих переговорах, вынужден продолжать в них участвовать, чтобы не давать повод Москве обвинить Киев в срыве мирного процесса, сказали "Страна.ua" собеседники, близкие к Офису президента Украины."К тому же, несмотря на риторику Трампа последнего времени с угрозами в адрес России и обещаниями поставок оружия Украине, на Банковой нет окончательной уверенности в том, что отношения Зеленского с Трампом полностью наладились, и теперь Белый дом вернётся к полной и безоговорочной поддержке Украины. Сигналы из Вашингтона поступают очень противоречивые. И сюрпризов с новым резким ухудшением отношений президентов Украины и США, а также давления американцев на Киев с целью заставить принять российские условия по-прежнему исключать нельзя. Поэтому украинские власти и вынуждены выполнять пожелание Трампа продолжать переговоры, чтоб не увеличивать вероятность появления таких сюрпризов", - пишет украинское издание.Американский лидер действительно порой так переменчив в настроении, эмоциях, заявлениях. Вот, например, в одной из последних телефонных бесед Зеленского удивил учтивый тон коллеги, хотя прежде он только критиковал публично. Глава киевского режима прекрасно понимает, что злить Трампа и идти против него себе дороже – скандал в Белом доме вылился в полную приостановку военной помощи и прекращение предоставления разведданных в начале года. Как пишет колумнист The New York Times Стивен Вертхэйм, именно та перепалка подтолкнула Украину к переговорам с РФ и убедила Зеленского не настаивать на серьёзных гарантиях безопасности со стороны США.Сейчас 47-й президент США, который пришёл к власти с громким обещанием не тратить более деньги налогоплательщиков на поддержку Киева, наконец согласился на поставку американских вооружений ВСУ, так что Банковой нужно быть очень осторожной в своих действиях и высказываниях: боеприпасы, ракеты, машины, оружие украинской армии ой как нужны и поскорее, а с переговоров всегда можно слиться, уж Киеву это как никому прекрасно известно.Очень вероятно, что власти Украины не просто не стали перечить Соединённым Штатам, а, как допускает немецкий журнал Der Spiegel, этот шаг с инициированием нового раунда переговоров может быть результатом сговора с Вашингтоном: объявлению Зеленского предшествовал приезд в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога и ультиматум Трампа о 50 днях на заключение сделки.Выглядит очень правдоподобно: Келлог прибыл в украинскую столицу прям к заявлению американского президента о поставках оружия, как боевой генерал оценил военные возможности страны, побывал даже в цеху сборки беспилотников (который через несколько дней после визита спецпредставителя успешно атаковали ВС РФ), скоординировал действия Банковой на месте, а вскоре Зеленский практически как главный приверженец дипломатических методов с помпой отдаёт указание новоиспечённому секретарю СНБО (он же несостоявшийся посол Украины в США), остающемуся руководителем правительственной делегации, активизировать переговорный трек с РФ, в результате Киев не выглядит тем звеном, которое подрывает переговорный процесс, как это регулярно подчёркивает Москва.Зачем всё это нужно Трампу? Пусть бы конфликтующие стороны разбирались между собой, как он сам любил повторять. Источники американских СМИ, комментируя последние действия главы государства, неоднократно за последнее время повторяли, что он вовсе не воспылал симпатией к Украине. Теперь ко всему прочему: предвыборным обещаниям завершить все войны в мире, стремлению оптимизировать траты госбюджета и т.п. – добавился и 50-дневный ультиматум. Обратный отсчёт-то уже пошёл, поэтому Трампу, который, по его же словам, очень не хотел бы вводить новые санкции против РФ и её торговых партнёров, нужно продумывать свои действия на момент, когда обозначенный срок истечёт.Впрочем, президент США, похоже, нашёл способ, как и не сдавать назад, и угрозы свои в жизнь не воплощать. И вот как раз для этого сговорчивость Зеленского ему и понадобилась.В случае продолжительных переговоров у Трампа появится возможность избежать неловкой ситуации через 50 дней, после которых он обещал ввести пошлины, если в дипломатическом процессе не возникнет прогресса, отмечает британский геополитический аналитик Александр Меркурис.Конечно, тогда президент США может смело заявить, что ситуация не стоит на месте, а такой сложный и запутанный кризис, как украинский, требует много времени и сил для решения, поэтому не нужно подгонять представителей обеих сторон, чтобы те достигли какого-то результата к определённой дате (хотя нет, скорее, Трамп заявит что-то в духе "мы достигли большого прогресса, мы уже на пути к колоссальной сделке"). Процесс же идёт, поэтому срочного принятия ограничительных мер относительно России – с которой, кстати, нынешняя администрация старается восстановить связи – не требуется.Однако с таким подходом по большому счёту выйдет лишь имитация бурной деятельности, но нужен-то реальный результат, который положит конец конфликту, а это работа, требующая много времени, сил, стремления к компромиссам и дипломатической гибкости, поскольку на сегодняшний день позиции Москвы и Киева прямо противоположны. При желании прийти к соглашению можно, это показали переговоры в первые недели после начала СВО, но сейчас готовности договариваться предметно Киев не демонстрирует."Зеленский не верит и не собирается вкладываться в Стамбульские переговоры, он явно это показывал десятки раз. Но ситуация на фронте становится катастрофической, поставки оружия из Европы и США под вопросом. И Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией", — отмечает Меркурис.Российская сторона тоже не питает иллюзий, что на предстоящей встрече в Турции произойдут, как выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорывы из разряда чудес - вряд ли это возможно в нынешней ситуации, а договорённости об обменах пленными или о возвращении тел погибших, по его словам, — это уже результат.В то же время затягивание процесса слишком надолго Трампу вовсе не на руку, поскольку украинский конфликт может стать для нынешнего президента США тем же, чем стала для его предшественника Джо Байдена война в Афганистане, предупреждает агентство Bloomberg."На первый взгляд, американская вовлечённость на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане. Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность, а, возможно, и вину", - говорится в публикации.Трампу сейчас, конечно, не позавидуешь – он оказался в сложной ситуации: с одной стороны, если он будет ввязываться в украинскую историю всё глубже, то навлечёт на себя гнев сторонников из MAGA-движения (а они уже негодуют), с другой стороны, не предоставь он помощь ВСУ на фоне активного продвижения ВС РФ, будут звучать обвинения в бездействии."Украинская ловушка" для Трампа. Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занёс одну ногу над украинским капканом. Ещё один шаг - и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться. Так было с США во Вьетнаме и в Афганистане. Как и сейчас, это были войны на далёких театрах действий, по сути, ненужные Америке как нации. Как и война на Украине, куда США втащил Байден. Пойдёт ли Трамп по его пути? Именно сейчас ему предстоит свершить этот роковой выбор", - подчёркивает сенатор Алексей Пушков.А бывший советник Трампа по национальной безопасности в первый президентский срок Джон Болтон считает, что американский лидер, вопреки надеждам сторонников Киева о новой решимости Белого дома поддержать его военной помощью в свете решения о вооружении, больше заинтересован в том, чтобы уйти с Украины дипломатическим и военным путём."Трамп создаёт собственные пути отхода от конфликта на Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении украинцев, но специально избежал долгосрочных обязательств. Угрозы Вашингтона о том, что произойдёт через 50 дней, практически бессмысленны. Введение пошлин на российский экспорт в США практически ничего не значит — в 2024 году его объём составил всего $3 млрд. Угроза введения дополнительных санкций против импортёров российской нефти и газа, таких как Китай и Индия, смехотворна", - написал он в колонке для газеты The Wall Street Journal.По итогам прошлого года экспорт из РФ в США действительно составил $3 млрд, из США в РФ – всего $526 млн, а в целом объём товарооборота между двумя державами достиг минимальных показателей более чем за 30 лет (в 1992 году — $2,6 млрд). Так что угроза пошлинами – не самый действенный инструмент.Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что на самом отведённые Трампом 50 дней адресованы не России, а предназначены для устранения Зеленского."Путин не прогнётся, и Трамп это знает. Проблема тут в Зеленском. Ему нужно уйти, и наконец, люди начали это признавать. Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолёте в один из своих замков, либо его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждёт", — поделился он своими мыслями в интервью на YouTube-канале George Galloway.В этом контексте Риттер упоминает недавнее сообщение известного журналиста-расследователя Сеймура Хёрша о готовящейся замене Зеленского на президентском посту на посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, хотя эта версии не столь однозначна и оставляет массу вопросов.Каких именно, читайте в статье Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra

Евгения Кондакова

