Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины - 23.07.2025 Украина.ру
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Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины
Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины - 23.07.2025 Украина.ру
Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины
Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2025-07-23T17:49
2025-07-23T17:49
новости
россия
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запад
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По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение ее "победы", а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог."А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250723/pavel-leonov-ssha-planiruyut-sdelat-s-kaliningradom-to-zhe-chto-s-serbiey-v-1999-godu-1065766785.html
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Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины

17:49 23.07.2025
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"Маловероятно. Трамп явно не видит возможности завершения конфликта через победу украинской стороны", — заявил эксперт.
По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.
Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение ее "победы", а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог.
"А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.
Павел Леонов интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
07:15
Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году НАТО рассматривает полную блокаду Калининградской области. А с нашей стороны там стоит будочка с барышней-пограничником, а с литовской стороны стоят противотанковые надолбы и колючая проволока. То есть с нашей стороны восстанавливают архитектурные достопримечательности, а с их стороны ставят противотанковые заграждения. Разница подходов очевидна.
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