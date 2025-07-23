Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"Маловероятно. Трамп явно не видит возможности завершения конфликта через победу украинской стороны", — заявил эксперт.
По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.
Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение ее "победы", а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог.
"А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.
07:15Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году НАТО рассматривает полную блокаду Калининградской области. А с нашей стороны там стоит будочка с барышней-пограничником, а с литовской стороны стоят противотанковые надолбы и колючая проволока. То есть с нашей стороны восстанавливают архитектурные достопримечательности, а с их стороны ставят противотанковые заграждения. Разница подходов очевидна.
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