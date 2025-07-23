Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году

НАТО рассматривает полную блокаду Калининградской области. А с нашей стороны там стоит будочка с барышней-пограничником, а с литовской стороны стоят противотанковые надолбы и колючая проволока. То есть с нашей стороны восстанавливают архитектурные достопримечательности, а с их стороны ставят противотанковые заграждения. Разница подходов очевидна.