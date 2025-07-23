Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет - 23.07.2025 Украина.ру
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Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет
Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет - 23.07.2025 Украина.ру
Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет
С середины июля в западных СМИ (британские The Times и The Guardian, итальянская Сorriere Della Sera, американская Тhe Hill) ведётся кампания в поддержку "Меланьи Трампенко", которая, якобы, буквально принудила Трампа встать на сторону Украины и выделить ей средства ПВО, постоянно напоминая о страданиях украинцев, которых бомбит Россия
2025-07-23T13:11
2025-07-23T13:43
мнения
украина
россия
югославия
дональд трамп
камала харрис
красный крест
the times
the guardian
сша
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В публичном пространстве Мелания Трамп свою политическую позицию не акцентирует. Вероятно, она сама не считает себя политиком. Возможно и есть некое соглашение с мужем, который в принципе к её мнению прислушивается, но не хочет, чтобы его жена играла какую-то реальную роль в политике.По поводу наличия у Мелании позиции в украинском вопросе есть два объективных факта.- 28 февраля 2022 года она написала в социальных сетях:"Это ужасно и душераздирающе – видеть страдания невинных людей. Мои мысли и молитвы с украинским народом. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте пожертвование в Красный Крест, чтобы помочь им".Учитывая, что Мелания длительное время сотрудничает с КК, в этом твите ключевое, всё же, не "Украина", а именно "Красный крест".- 16 июля уже нынешнего года сам Трамп сказал во время общения с журналистами:"Она очень умная. Она очень нейтральна в этом отношении. Она немного похожа на меня – ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать".Тут тоже нет ничего такого, что свидетельствовало бы о каких-то особых симпатиях Мелании к Украине. Не исключено, что это заявление Трампа было ответом на более ранние публикации в британской прессе.Всё остальное – общие рассуждения, предположения и догадки.В публикации The Times, например, утверждается, что "симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".В Киеве это называется проехать с Оболони на Подол через Троещину – какой-то совершенно неочевидный ход, связанный со сложными отношениями между СССР и СФРЮ во времена детства Мелании (она 1970 года рождения).Нууу… Не знаю. Проще предположить, что у Мелании не очень хорошее отношение к России, потому что она из Словении, которая первой вышла из состава Югославии, стремясь дистанцироваться от Сербии, в которой традиционно сочувствуют России. Кроме того, Словения сейчас поддерживает Украину. Это одна из стран, которая поставляла Украине даже танки (морально устаревшие, но технически функциональные М-55S, которые применяются в учебных частях ВСУ). Тоже накручено и не особенно убедительно, но более правдоподобно.О позиции Мелании в отношении бомбардировок Югославии не известно. Известно, что Трамп их осуждал. И там случай был идеальный вообще – США бомбили Югославию потому, что она не отпускала Косово, а Украину бомбят за то, что она не отпускает Донбасс. На самом деле конечно всё не так. Но так можно было дальше делать глубокомысленные выводы в зависимости от того считали ли косоваров и/или дончан террористами или нет.Подводя итоги следует сказать, что твёрдых оснований полагать, что Трамп принял решение о восстановлении военных поставок под влиянием жены нет. Есть довольно шаткие предположения, самым прочным из которых является сам факт возобновления поставок.Нас больше заинтересовало то, что эти домыслы изначально появились в британских СМИ (а Британия ведёт свою политику в украинском конфликте) и что оформлены они были так, как будто адресованы непосредственно базовому электорату Трампа – реднекам.Особенностей этого электората две.Во-первых, он ориентирован на традиционные ценности и, в частности, на нормальную семью.Пара Дональд-Мелания может и не идеальна, но, по крайней мере, близка к таковой. Мелания не выпячивает свою личность, не демонстрирует политических амбиций, всегда находится в тени мужа. Именно там, в этой самой тени, происходит та самая "женская политика", о которой любят говорить, но которую плохо понимают феминистки.Информация о том, что Мелания мягко подталкивает Трампа к тем или иным политическим решениям, не навязывая их, как раз идеально ложится в мировоззрение его избирателей. Не то, чтобы они это поддерживали, но воспринимается это просто и естественно – в отличие от гипотетического президентства Клинитон или Харрис.Во-вторых, избиратели Трампа в большинстве своём верующие и в большинстве своём – протестанты. История же про то, как Мелания влияет на Трампа является перелицованным новозаветным сюжетом, который легко угадать.В канонических текстах Нового Завета содержится фраза Матфея, который передаёт слова жены, адресованные Пилату: "не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него".Если воспринимать текст Евангелия как исторический источник мы должны понимать, что:- у Пилата могла быть жена (вообще мы о Пилате знаем прискорбно мало – неизвестно даже его личное имя – только родовое и прозвище, куда уж нам знать о жене);- судя по имени (в соответствии с апокрифами звали её Клавдия Прокула) она была римлянкой;- сугубо теоретически жена могла сопровождать супруга в командировке в Иерусалим (постоянно префект Иудеи жил в Кесарии), возможно – чтобы посмотреть на празднование Пасхи;- древний еврей Матфей мог думать, что жена имеет какое-то влияние на Пилата (римские матроны имели гораздо больше степеней свободы, чем иудейки и даже гречанки);- Матфей свечку не держал, а просто пересказывал слухи, которые ходили после казни Иисуса.Но американские протестанты с этой точки зрения на Евангелие не смотрят, они смотрят на современные новости как летописцы, видевшие в каждом факте текущей хроники повторение библейских сюжетов.Восприятие же Трампа среди по крайней мере части его базового электората как раз именно такое – совершенно не святой человек делающий всё ко славе Господней (напомним, что в Эфиопской православной церкви к лику святых причислена не только Клавдия Прокула, но и сам Пилат).Зачем эту нужно? Да вот именно затем, чтобы обеспечить обратную связь и давление на Трампа со стороны его же собственных избирателей, чтобы он и дальше поддерживал войну на Украине…О роли религии в современной американской политике можно прочитать в статье Василия Стоякина "Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США"
https://ukraina.ru/20250121/1060420558.html
https://ukraina.ru/20250626/nachalo-raspada-yugoslavii-vykhod-slovenii-i-khorvatii-1064292119.html
https://ukraina.ru/20250307/1061613524.html
https://ukraina.ru/20250708/khozyain-slova-dal--mogu-i-zabrat-tramp--vozvraschaet-postavki-oruzhiya-ukraine-1064873813.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, югославия, дональд трамп, камала харрис, красный крест, the times, the guardian, сша, президент сша, военная помощь, великобритания
Мнения, Украина, Россия, Югославия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Красный Крест, The Times, The Guardian, США, президент США, военная помощь, Великобритания

Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет

13:11 23.07.2025 (обновлено: 13:43 23.07.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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С середины июля в западных СМИ (британские The Times и The Guardian, итальянская Сorriere Della Sera, американская Тhe Hill) ведётся кампания в поддержку "Меланьи Трампенко", которая, якобы, буквально принудила Трампа встать на сторону Украины и выделить ей средства ПВО, постоянно напоминая о страданиях украинцев, которых бомбит Россия
В публичном пространстве Мелания Трамп свою политическую позицию не акцентирует. Вероятно, она сама не считает себя политиком. Возможно и есть некое соглашение с мужем, который в принципе к её мнению прислушивается, но не хочет, чтобы его жена играла какую-то реальную роль в политике.
По поводу наличия у Мелании позиции в украинском вопросе есть два объективных факта.
- 28 февраля 2022 года она написала в социальных сетях:
"Это ужасно и душераздирающе – видеть страдания невинных людей. Мои мысли и молитвы с украинским народом. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте пожертвование в Красный Крест, чтобы помочь им".
Учитывая, что Мелания длительное время сотрудничает с КК, в этом твите ключевое, всё же, не "Украина", а именно "Красный крест".
Инаугурация президента США Дональда Трампа
21 января, 04:47
Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда ТрампаВот этот день настал - республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре, вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Его второй срок правления начинается прямо сейчас
- 16 июля уже нынешнего года сам Трамп сказал во время общения с журналистами:
"Она очень умная. Она очень нейтральна в этом отношении. Она немного похожа на меня – ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать".
Тут тоже нет ничего такого, что свидетельствовало бы о каких-то особых симпатиях Мелании к Украине. Не исключено, что это заявление Трампа было ответом на более ранние публикации в британской прессе.
Всё остальное – общие рассуждения, предположения и догадки.
В публикации The Times, например, утверждается, что "симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".
В Киеве это называется проехать с Оболони на Подол через Троещину – какой-то совершенно неочевидный ход, связанный со сложными отношениями между СССР и СФРЮ во времена детства Мелании (она 1970 года рождения).
Карта Югославии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
26 июня, 16:00История
Начало распада Югославии: выход Словении и Хорватии25 июня 1991 года Словения и Хорватия объявили о выходе из состава Югославии. Белград и до этого слабо контролировал ситуацию в этих союзных республиках, теперь же распад единого государства стал неизбежен
Нууу… Не знаю. Проще предположить, что у Мелании не очень хорошее отношение к России, потому что она из Словении, которая первой вышла из состава Югославии, стремясь дистанцироваться от Сербии, в которой традиционно сочувствуют России. Кроме того, Словения сейчас поддерживает Украину. Это одна из стран, которая поставляла Украине даже танки (морально устаревшие, но технически функциональные М-55S, которые применяются в учебных частях ВСУ). Тоже накручено и не особенно убедительно, но более правдоподобно.
О позиции Мелании в отношении бомбардировок Югославии не известно. Известно, что Трамп их осуждал. И там случай был идеальный вообще – США бомбили Югославию потому, что она не отпускала Косово, а Украину бомбят за то, что она не отпускает Донбасс. На самом деле конечно всё не так. Но так можно было дальше делать глубокомысленные выводы в зависимости от того считали ли косоваров и/или дончан террористами или нет.
Подводя итоги следует сказать, что твёрдых оснований полагать, что Трамп принял решение о восстановлении военных поставок под влиянием жены нет. Есть довольно шаткие предположения, самым прочным из которых является сам факт возобновления поставок.
Нас больше заинтересовало то, что эти домыслы изначально появились в британских СМИ (а Британия ведёт свою политику в украинском конфликте) и что оформлены они были так, как будто адресованы непосредственно базовому электорату Трампа – реднекам.
Особенностей этого электората две.
Во-первых, он ориентирован на традиционные ценности и, в частности, на нормальную семью.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
7 марта, 10:30
Многополярность по-американски: Дугин о новой идеологии ТрампаПрезидент США Дональд Трамп выдвинул в своей стране идеологию, прямо противоположную предыдущей. Его новые идеи основаны на традиционных ценностях и признании многополярного мира. Об этом 7 марта заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин
Пара Дональд-Мелания может и не идеальна, но, по крайней мере, близка к таковой. Мелания не выпячивает свою личность, не демонстрирует политических амбиций, всегда находится в тени мужа. Именно там, в этой самой тени, происходит та самая "женская политика", о которой любят говорить, но которую плохо понимают феминистки.
Информация о том, что Мелания мягко подталкивает Трампа к тем или иным политическим решениям, не навязывая их, как раз идеально ложится в мировоззрение его избирателей. Не то, чтобы они это поддерживали, но воспринимается это просто и естественно – в отличие от гипотетического президентства Клинитон или Харрис.
Во-вторых, избиратели Трампа в большинстве своём верующие и в большинстве своём – протестанты. История же про то, как Мелания влияет на Трампа является перелицованным новозаветным сюжетом, который легко угадать.
В канонических текстах Нового Завета содержится фраза Матфея, который передаёт слова жены, адресованные Пилату: "не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него".
Если воспринимать текст Евангелия как исторический источник мы должны понимать, что:
- у Пилата могла быть жена (вообще мы о Пилате знаем прискорбно мало – неизвестно даже его личное имя – только родовое и прозвище, куда уж нам знать о жене);
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
8 июля, 15:40
Хозяин слова: дал – могу и забрать. Трамп возвращает поставки оружия УкраинеДональд Трамп пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы страна могла защищаться.Однако даже украинские эксперты встретили эту новость сдержанно — цена слова американского президента порядком упала.
- судя по имени (в соответствии с апокрифами звали её Клавдия Прокула) она была римлянкой;
- сугубо теоретически жена могла сопровождать супруга в командировке в Иерусалим (постоянно префект Иудеи жил в Кесарии), возможно – чтобы посмотреть на празднование Пасхи;
- древний еврей Матфей мог думать, что жена имеет какое-то влияние на Пилата (римские матроны имели гораздо больше степеней свободы, чем иудейки и даже гречанки);
- Матфей свечку не держал, а просто пересказывал слухи, которые ходили после казни Иисуса.
Но американские протестанты с этой точки зрения на Евангелие не смотрят, они смотрят на современные новости как летописцы, видевшие в каждом факте текущей хроники повторение библейских сюжетов.
Восприятие же Трампа среди по крайней мере части его базового электората как раз именно такое – совершенно не святой человек делающий всё ко славе Господней (напомним, что в Эфиопской православной церкви к лику святых причислена не только Клавдия Прокула, но и сам Пилат).
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания"По правде говоря, роман (на самом деле – документальная повесть, но не будем придираться) серьёзного учёного-палеонтолога и не менее серьёзного писателя-фантаста Кирилла Еськова "Евангелие от Афрания" прямой связи с романом "Мастер и Маргарита" не имеет. Но они находятся в родстве, поскольку представляют альтернативные версии евангельских событий
Зачем эту нужно? Да вот именно затем, чтобы обеспечить обратную связь и давление на Трампа со стороны его же собственных избирателей, чтобы он и дальше поддерживал войну на Украине…
О роли религии в современной американской политике можно прочитать в статье Василия Стоякина "Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США"
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