https://ukraina.ru/20250723/faktor-melani-realii-informatsionnoy-voyny-i-novyy-zavet-1065743293.html

Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет

Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет - 23.07.2025 Украина.ру

Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет

С середины июля в западных СМИ (британские The Times и The Guardian, итальянская Сorriere Della Sera, американская Тhe Hill) ведётся кампания в поддержку "Меланьи Трампенко", которая, якобы, буквально принудила Трампа встать на сторону Украины и выделить ей средства ПВО, постоянно напоминая о страданиях украинцев, которых бомбит Россия

2025-07-23T13:11

2025-07-23T13:11

2025-07-23T13:43

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В публичном пространстве Мелания Трамп свою политическую позицию не акцентирует. Вероятно, она сама не считает себя политиком. Возможно и есть некое соглашение с мужем, который в принципе к её мнению прислушивается, но не хочет, чтобы его жена играла какую-то реальную роль в политике.По поводу наличия у Мелании позиции в украинском вопросе есть два объективных факта.- 28 февраля 2022 года она написала в социальных сетях:"Это ужасно и душераздирающе – видеть страдания невинных людей. Мои мысли и молитвы с украинским народом. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте пожертвование в Красный Крест, чтобы помочь им".Учитывая, что Мелания длительное время сотрудничает с КК, в этом твите ключевое, всё же, не "Украина", а именно "Красный крест".- 16 июля уже нынешнего года сам Трамп сказал во время общения с журналистами:"Она очень умная. Она очень нейтральна в этом отношении. Она немного похожа на меня – ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать".Тут тоже нет ничего такого, что свидетельствовало бы о каких-то особых симпатиях Мелании к Украине. Не исключено, что это заявление Трампа было ответом на более ранние публикации в британской прессе.Всё остальное – общие рассуждения, предположения и догадки.В публикации The Times, например, утверждается, что "симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".В Киеве это называется проехать с Оболони на Подол через Троещину – какой-то совершенно неочевидный ход, связанный со сложными отношениями между СССР и СФРЮ во времена детства Мелании (она 1970 года рождения).Нууу… Не знаю. Проще предположить, что у Мелании не очень хорошее отношение к России, потому что она из Словении, которая первой вышла из состава Югославии, стремясь дистанцироваться от Сербии, в которой традиционно сочувствуют России. Кроме того, Словения сейчас поддерживает Украину. Это одна из стран, которая поставляла Украине даже танки (морально устаревшие, но технически функциональные М-55S, которые применяются в учебных частях ВСУ). Тоже накручено и не особенно убедительно, но более правдоподобно.О позиции Мелании в отношении бомбардировок Югославии не известно. Известно, что Трамп их осуждал. И там случай был идеальный вообще – США бомбили Югославию потому, что она не отпускала Косово, а Украину бомбят за то, что она не отпускает Донбасс. На самом деле конечно всё не так. Но так можно было дальше делать глубокомысленные выводы в зависимости от того считали ли косоваров и/или дончан террористами или нет.Подводя итоги следует сказать, что твёрдых оснований полагать, что Трамп принял решение о восстановлении военных поставок под влиянием жены нет. Есть довольно шаткие предположения, самым прочным из которых является сам факт возобновления поставок.Нас больше заинтересовало то, что эти домыслы изначально появились в британских СМИ (а Британия ведёт свою политику в украинском конфликте) и что оформлены они были так, как будто адресованы непосредственно базовому электорату Трампа – реднекам.Особенностей этого электората две.Во-первых, он ориентирован на традиционные ценности и, в частности, на нормальную семью.Пара Дональд-Мелания может и не идеальна, но, по крайней мере, близка к таковой. Мелания не выпячивает свою личность, не демонстрирует политических амбиций, всегда находится в тени мужа. Именно там, в этой самой тени, происходит та самая "женская политика", о которой любят говорить, но которую плохо понимают феминистки.Информация о том, что Мелания мягко подталкивает Трампа к тем или иным политическим решениям, не навязывая их, как раз идеально ложится в мировоззрение его избирателей. Не то, чтобы они это поддерживали, но воспринимается это просто и естественно – в отличие от гипотетического президентства Клинитон или Харрис.Во-вторых, избиратели Трампа в большинстве своём верующие и в большинстве своём – протестанты. История же про то, как Мелания влияет на Трампа является перелицованным новозаветным сюжетом, который легко угадать.В канонических текстах Нового Завета содержится фраза Матфея, который передаёт слова жены, адресованные Пилату: "не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него".Если воспринимать текст Евангелия как исторический источник мы должны понимать, что:- у Пилата могла быть жена (вообще мы о Пилате знаем прискорбно мало – неизвестно даже его личное имя – только родовое и прозвище, куда уж нам знать о жене);- судя по имени (в соответствии с апокрифами звали её Клавдия Прокула) она была римлянкой;- сугубо теоретически жена могла сопровождать супруга в командировке в Иерусалим (постоянно префект Иудеи жил в Кесарии), возможно – чтобы посмотреть на празднование Пасхи;- древний еврей Матфей мог думать, что жена имеет какое-то влияние на Пилата (римские матроны имели гораздо больше степеней свободы, чем иудейки и даже гречанки);- Матфей свечку не держал, а просто пересказывал слухи, которые ходили после казни Иисуса.Но американские протестанты с этой точки зрения на Евангелие не смотрят, они смотрят на современные новости как летописцы, видевшие в каждом факте текущей хроники повторение библейских сюжетов.Восприятие же Трампа среди по крайней мере части его базового электората как раз именно такое – совершенно не святой человек делающий всё ко славе Господней (напомним, что в Эфиопской православной церкви к лику святых причислена не только Клавдия Прокула, но и сам Пилат).Зачем эту нужно? Да вот именно затем, чтобы обеспечить обратную связь и давление на Трампа со стороны его же собственных избирателей, чтобы он и дальше поддерживал войну на Украине…О роли религии в современной американской политике можно прочитать в статье Василия Стоякина "Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США"

https://ukraina.ru/20250121/1060420558.html

https://ukraina.ru/20250626/nachalo-raspada-yugoslavii-vykhod-slovenii-i-khorvatii-1064292119.html

https://ukraina.ru/20250307/1061613524.html

https://ukraina.ru/20250708/khozyain-slova-dal--mogu-i-zabrat-tramp--vozvraschaet-postavki-oruzhiya-ukraine-1064873813.html

https://ukraina.ru/20250216/1061005999.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, россия, югославия, дональд трамп, камала харрис, красный крест, the times, the guardian, сша, президент сша, военная помощь, великобритания