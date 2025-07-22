https://ukraina.ru/20250722/fayly-epshteyna-pochemu-oni-tak-opasny-dlya-trampa-i-chto-delali-na-seks-ostrove-zhirnye-svini-zapada-1065717503.html

"Файлы Эпштейна". Почему они так опасны для Трампа и что делали на секс-острове "жирные свиньи" Запада

"Файлы Эпштейна". Почему они так опасны для Трампа и что делали на секс-острове "жирные свиньи" Запада - 22.07.2025 Украина.ру

"Файлы Эпштейна". Почему они так опасны для Трампа и что делали на секс-острове "жирные свиньи" Запада

История с "файлами Джеффри Эпштейна" в США продолжает набирать обороты.

2025-07-22T10:58

2025-07-22T10:58

2025-07-22T11:48

эксклюзив

сша

нью-йорк

израиль

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фбр

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Сенсационным образом объединила она непримиримых врагов - демократов и республиканцев.В Конгрессе готовятся принять закон о том, чтобы были обнародованы все несекретные материалы этого дела.Люди хотят знать "все их грязные секреты".А оппоненты Трампа теперь особенно на этом настаивают (это демократы вместе с частью республиканцев, которые отождествляют себя с движением МАГА).Но публикация "списков Эпштейна" станет бомбой, которая уничтожит политическую карьеру очень многих нынешних американских политиков и многих очень богатых и уважаемых людей.Пойдёт ли на это Трамп? Богатые и уважаемые люди, которые стоят рядом с ним и за ним, тоже наверняка есть в этих списках.Как сказал сам Джеффри Эпштейн своему брату за два дня до гибели: если общество узнает всё, "им придётся отменить все выборы".Однако во всей этой истории и в самой жизни Эпштейна есть "второе дно". А может быть, и третье, и четвёртое.Очень много вопросов есть даже по поводу его официальной биографии.И очень много вопросов по поводу всей его "деятельности".Зачем он всё это делал? Откуда у него появились такие деньги? Как он оказался знаком "со всеми"?История ЭпштейнаОфициально биография Джеффри Эпштейна выглядит так: родился в Нью-Йорке, в Бруклине, в рабочей еврейской семье. Отец был садовником, мама - школьной помощницей и домохозяйкой.Эпштейн стал учителем математики в школе. Потом подружился с отцом одного из своих учеников, который якобы обратил внимание на его математический склад ума и привлёк его к работе в банке.Дело пошло так хорошо, что уже через несколько лет в руках Эпштейна оказались миллионы, он купил самый дорогой особняк на Манхэттене, ранчо, дом во Флориде (рядом с Мар-о-Лаго Трампа), а потом и остров в Карибском море.Стал миллиардером. И занялся тем, что нанимал несовершеннолетних девушек и оказывал секс-услуги самым богатым людям мира.Но зачем ему это было надо? В официальной версии нет ответа на этот вопрос.А множество "белых пятен" в биографии самого Эпштейна наводят на серьёзные размышления.Очень много вопросовВопрос возникает с самого начала так называемой "официальной биографии".У Эпштейна не было даже диплома. Он не окончил вуз и не получил степень. Тем не менее, он стал работать учителем физики и математики в престижной школе на Манхэттене.Видимо, помогла "невидимая рука". Та же "невидимая рука" забросила его потом на вершины финансового мира.Нет почти никаких свидетельств его "блестящей карьеры" в банке, куда его якобы устроил "папа ученика".Но после "блестящего старта" он становится владельцем собственной фирмыи оказывает финансовые и налоговые услуги клиентам "с капиталом выше 1 миллиарда долларов".Вот, например, бывший премьер Израиля Эхуд Барак был его финансовым клиентом (а возможно, и не только финансовым).Но других-то нет! Нет акул финансового мира США, которые публично признали бы, что платили Эпштейну. Никто не подтвердил свои финансовые связи с "консультантом миллиардеров". Кроме Лесли Векснера, но это отдельная история.Фальшивый миллиардерЕсть большие сомнения в том, что Эпштейн вообще был миллиардером или даже миллионером.Его деньги принадлежали не ему.Есть вполне обоснованное расследование американских журналистов, которые не смогли найти доказательств того, что у Эпштейна были такие деньги, о которых все говорили. Миллиардер? Нет, в лучшем случае - миллионер.Да и кем он был? Чем занимался? "Инвестиционный банкир".Это значит, что никакого бизнеса у него не было. А он просто якобы удачно вкладывался в другие проекты. Финансовые пирамиды? Но и этого нет.Все знают, чем занимаются и что создали Илон Маск, Марк Цукерберг или Джефф Безос. Но что создал Эпштейн и откуда он получил деньги?Сказку про "папу ученика" и "финансового и математического гения" надо оставить самым наивным.Векснер и деньгиЕще более интересная и загадочная история связана с Лесли Векснером.У Эпштейна были чрезвычайно близкие отношения с Лесли Векснером, основателем "Виктория сикрет", известнейшей марки женского белья.Именно от Векснера он получил миллионы долларов. Но зачем, за что и почему?Он якобы давал Векснеру "исключительно умные финансовые и налоговые советы". Так утверждал сам Векснер.Лесли Векснер, как считают американские журналисты, мог передать Эпштейну до трех миллиардов долларов.Он передал Эпштейну контроль над всеми своими фондами и трастами (!)А потом зачем-то подарил своему "финансовому советнику" тот самый особняк на Манхэттене, который является одним из самых дорогих зданий Нью-Йорка.Что же это были за советы и чем на самом деле занимались Векснер с Эпштейном?Список покровителейНа самом деле, у Эпштейна, возникшего ниоткуда, почти сразу - с огромным состоянием и стилем жизни "плейбой", было много других высокопоставленных покровителей. Конечно же, не только Векснер.Это была целая сеть. Вот какой список очень интересно было бы увидеть!Но кто же и кому его покажет. Там целая сеть, там связи с ЦРУ, ФБР, Моссад и другими разведками мира.Кто те люди, которые познакомили Эпштейна с Клинтоном, Трампом, принцем Эндрю (братом нынешнего короля Карла) и премьером Израиля Эхудом Бараком?Как получилось, что знаменитые актёры, финансисты, политики летали на "остров Эпштейна" десятки раз? Теперь все они говорят, конечно же, что не участвовали ни в каких оргиях, не видели никаких несовершеннолетних. Цель поездки - видимо, всё те же "финансовые консультации".Среди посещавших остров Эпштейна - бывшие президенты США Билл Клинтон, Буш старший и Буш младший, бывший премьер Британии Борис Джонсон, сенатор Линдси Грэм, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актёры Джон Керри и Дастин Хоффман, глава "Майкрософт" Билл Гейтс и множество других имён.Эпштейн был знаком, кажется, со всеми знаменитыми и богатыми людьми мира.А сколько имён ещё всплывёт!Что может быть раскрытоЗаморожена сейчас публикация "списка Эпштейна", то есть клиентов его "острова несовершеннолетних". Но это, на самом деле, далеко не самое интересное.Интересно было бы увидеть его бухгалтерские и финансовые книги и документы (заморожены, не опубликованы).ФБР закрыло, прекратило любые расследования о деньгах и клиентах Эпштейна, как финансовых, так и сексуальных.Минюст США не раскрывает и не собирается (пока что) публиковать его финансовые документы.Трамп, который понял, что "дело Эпштейна" может лишить его большинства в Конгрессе (это как минимум), теперь призывает прокурора Пэм Бонди и Минюст "рассекретить всех".Конгресс тоже хочет этого.Есть список тех, кто летал на острова. Есть показания жертв. Есть, видимо, километры фото и видео плёнок, снятых Эпштейном для нескольких разведок мира.Что из этого будет открыто?Миллиардер - шпионЦель "деятельности" Эпштейна и тех, кто им руководил, была банальной - добыть компромат на всех. И, естественно, дёргать потом за ниточки, добиваясь своих далекоидущих целей.Какая же разведка и какое правительство отдаст эти добытые сведения?Огромная, странная и бутафорская империя Эпштейна была выстроена именно для этого. Он был не "инвестором миллиардеров", а шпионом за миллиардерами.Для этого ему и была сделана соответствующая "вип - презентация". Банкир, личный остров, самый дорогой особняк.Всё это было ширмой, декорацией. Чем-то он и на самом деле владел, но путь на самый верх ему обеспечили, конечно, спецслужбы.В тюрьме он оказался и скончался (через 20 дней после ареста), скорее всего, потому, что перешел дорогу всесильной мафии спецслужб. Или решил лично кого-то пошантажировать? Или "он слишком много знал", и его решили убрать. Показания Эпштейна могли уничтожить репутацию множества "уважаемых членов общества".Ну а после его гибели уголовное дело было... прекращено. Почему?Это тот вопрос, который задают общество и Конгресс.Кстати, произошло это во время первого срока Трампа.А до того Эпштейна уже арестовывали и признали секс-преступником. Это произошло в 2008 году.Эпштейн отсидел тогда 13 месяцев, но вот таким интересным образом: он находился в камере только ночью. Двери камеры были открыты. Днём "инвестбанкир" занимался своими делами. Посещал своё поместье на Палм-бич. И тюрьму подобрали очень удобно: рядом с домом.Тогда об Эпштейне позаботились те, кто его курировал.И когда Эпштейн вышел, с ним продолжили общаться, как ни в чем не бывало, принцы, премьер-министры, миллиардеры. Как будто это был не признанный судом секс-преступник.Жертвы исчезаютНу а что же теперь?"Файлы Эпштейна" в каком-то виде народу предоставят, видимо. Но в каком? Конечно, в сильно урезанном.Говорят, что в числе высокопоставленных педофилов, клиентов Эпштейна, были Говард Латник и Скотт Бессент, миллиардеры, друзья Трампа. Ныне - министр торговли и министр финансов США.Прокурор Пэм Бонди (в прошлом - личный адвокат Трампа) сообщала, что есть показания 250 жертв насилия. Жертвы, правда, потихоньку исчезают.В апреле 2025 года "покончила с собой" в Австралии Виктория Джуффре, самая знаменитая свидетельница. Она обвиняла Эпштейна и принца Эндрю в сексуализированном насилии. Получила огромную компенсацию от принца.Джуффре заявляла о склонении её в возрасте 17 лет к сексу с главой сети отелей Hyatt Прицкером, бывшим послом США в ООН Ричардсоном, бывшим сенатором Митчеллом, миллиардером Гленном Дубиным, миллиардером Лесли Векстером."Просто опубликуйте файлы"Почему же это так волнует народ США?Это уже практически элемент классовой борьбы."Дело Эпштейна" стало символом отвратительной вседозволенности верхов.В движении МАГА дело называют не иначе как "сексуальная фабрика педофилов".Как написал Илон Маск, "просто опубликуйте файлы, как обещали".Трамп сам во время предвыборной кампании много раз клеймил демократов, которые покрывают этот скандал и обещал все раскрыть.Ну а потом, как это часто бывает, решил, что этот вопрос можно легко "позабыть".Но яростное движение МАГА считает иначе. И они могут в итоге расправиться со своим главным пока что символом - президентом Трампом.И самое опасное для Трампа - это то, что "дело Эпштейна" ведет к расколу республиканцев в Конгрессе.Там сейчас действительно уникальная ситуация."Прозрачности" требуют одновременно Марджори Тейлор Грин (неистовая республиканка, конечно же, МАГА) и Александра Окасио-Кортес (такая же неистовая представительница "демов").В объединении могут участвовать около 20 процентов конгрессменов-республиканцев. И это, конечно, будет новое уникальное большинство в Конгрессе США.Это уже политическое противостояние. "Дело Эпштейна" становится символом политической и даже классовой борьбы.Оружие для Украины или война с Ираном - это не настолько беспокоит американское общество, как "жирные свиньи" (определение Илона Маска) во власти.О политических проблемах нынешнего президента США - в статье Евгении Кондаковой "Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию"

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эксклюзив, сша, нью-йорк, израиль, дональд трамп, илон маск, хиллари клинтон, фбр, цру, оон