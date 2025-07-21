https://ukraina.ru/20250721/tramp-uvyaz-v-chavkayuschey-tryasine-ukrainskogo-konflikta-strategiya-prezidenta-ssha-riskuet-obostrit-1065679889.html

Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию

Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию - 21.07.2025 Украина.ру

Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию

Американский лидер прав в том, что скорейшее урегулирование украинского кризиса в интересах Соединённых Штатов, но выбрал подход, который никогда ещё в истории не приходил к успешному результату

2025-07-21T17:53

2025-07-21T17:53

2025-07-21T17:53

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

кит келлог

марко рубио

санкции

военная помощь

брахма челлани

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На фоне действия 50-дневного ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом Москве для заключения сделки с Киевом, Палата представителей отклонила законопроект о прекращении военной помощи Украине. Инициативу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ярой противницы поддержки Киева, поддержали 76 однопартийцев, против проголосовали 353 законодателя (141 республиканец и 212 демократов).Это значит, что Конгресс не смог исключить ежегодную помощь Украине – речь о $300 млн - из военного бюджета США, которая выделяется помимо пакетов на сумму более $100 млрд, одобренных при предыдущем президенте Джо Байдене.На решение коллег Марджори Тейлор Грин отреагировала очень эмоционально в посте на своей странице в соцсети Х: "Моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов на продолжение убийств людей на Украине и в России провалилась. Против проголосовали все демократы и 141республиканец. Их не волнует, что наш долг составляет $37 трлн. Их не волнует, что Украина - не член НАТО. Им всё равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем. Вы думали, что проголосовали за то, чтобы остановить кровожадную Америку и иностранные интервенции, и войны. Но вот что вышло".Сохранение военной помощи Украине сильно контрастирует с предвыборными обещаниями президента Дональда Трампа содействовать прекращению этого конфликта, которые ему часто припоминают. Но в распоряжение о поставке американского оружия через посредников из НАТО вписывается полностью.Как пишет CNN, Трамп решил изменить свою стратегию по Украине после нескольких месяцев безуспешных попыток убедить Россию согласиться на прекращение огня, включая многочисленные личные встречи спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным."Вместо того, чтобы уйти от Украины, как многие ожидали, Трамп вовлёкся заново", - отмечает телеканал.Несколько дней назад британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Конгрессе, рассказало, что ястребы-республиканцы на протяжении нескольких месяцев прорабатывали стратегию по изменению мнения Трампа по украинскому кризису, во главе этого проекта стояли спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, отвечающий за канал связи с Киевом, и госсекретарь Марко Рубио.Вот и CNN указывает на "умелый подход Рубио к влиянию на внешнюю политику внутри администрации". И курс Белого дома всё больше соответствует тем взглядам, которых глава Госдепартамента придерживался в бытность сенатором (в частности в тот период он решительно отстаивал поддержку Украины с первых дней СВО), более того, Рубио "фактически стал для Трампа мастером на все руки на различных направлениях внешней политики".Госсекретарь стал близким союзником двух самых влиятельных людей в западном крыле Белого дома – вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, - а Трамп, по словам источника телеканала, мало кому в администрации доверяет так же, как Рубио, и наделяет его полномочиями, которых не предоставляет многим другим. О доверии свидетельствует и тот факт, что Рубио совмещает сразу четыре должности: госсекретаря, и.о. советника президента по национальной безопасности, и.о. главы национального архива, руководителя USAID (функции которого после ликвидации как отдельной структуры передали Госдепартаменту)."Рубио хорош в том, чтобы предлагать варианты и инструменты, основанные на текущей ситуации. Он знает конечную цель Трампа, поддерживает её и не пытается контролировать, как тот её достигает. Проблема других высокопоставленных чиновников, работавших с Трампом в прошлом, заключалась в том, что они хотели, чтобы Трамп достиг другой конечной цели", - объяснил один из собеседников CNN.Однако к работе Рубио в украинском контексте есть вопросы. В качестве и.о. советника президента по национальной безопасности он сократил состав Совета национальной безопасности Белого дома. С одной стороны, это отражает склонность Трампа к быстрым действиям, а с другой – привело к путанице с приостановкой поставок вооружений Украине, когда глава Пентагона Пит Хегсет принял соответствующее решение, не поставив Трампа в известность.В этом и есть смысл иметь советника по национальной безопасности, — чтобы избежать таких ситуаций, заметил один из союзников президента США, а цель Совета национальной безопасности заключается в обеспечении синхронной работы национальных служб безопасности для реализации повестки президента. Однако критики лично в адрес Рубио не звучит.На недавней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым американский госсекретарь, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, передал российскому коллеге, что Трамп разочарован и считает, что США потратили много времени и усилий на прекращение войны на Украине, а Россия добилась незначительного прогресса.А что с точки зрения Вашингтона считалось бы значительным прогрессом? Очевидно, незамедлительное прекращение боевых действий без предварительных условий. Но Москва прекрасно помнит все уроки прошлого и точно знает, что на слово верить Западу нельзя, Украине – тоже, поэтому, пока нет задокументированных договорённостей (хотя и это не служит гарантией, вспомните Минские соглашения, закреплённые даже в резолюции Совета Безопасности ООН), спецоперация продолжается.На прямой вопрос о том, какова политика Белого дома в отношении Украины в настоящий момент, Рубио в беседе с журналистами не дал никаких сигналов, что президент США намерен вносить серьёзные изменения в реализуемый курс.По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Трампу вообще безразличен результат будущих российско-украинских переговоров – "потребности Украины оплачивает Европа, а США за конкретный кэш выступают неким государственным сервисом, предоставляющим продукты", однако говорить о переговорах РФ-Украина американский президент продолжит, поскольку этого будет требовать внутренняя атмосфера в Штатах."Для него принципиально делать деньги и бизнес на этом. А его отношение к самим переговорам такое, что нет уверенности на 100%, что переговоры окажутся успешными. У Трампа нет такой убеждённости, что украинский конфликт реально закончится в результате этих переговоров", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.Блохин допустил, что Трамп прибегнет к челночной дипломатии и привлечёт к ней либо Келлога, либо Рубио.Параллельно с поддержкой Киева американское руководство не отказывается от попыток давления на Россию. Законопроект об ограничительных мерах в отношении РФ и стран, закупающих у неё энергоресурсы, остаётся в повестке Сената, сообщил лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Впрочем, звучит много сомнений насчёт реальной эффективности этой инициативы.Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью немецкому изданию Bild подчеркнул, что США ввели против Москвы множество санкций, отключили банки от системы SWIFT, но в конечном итоге навредили себе больше, чем России."У США остаётся всё меньше рычагов давления на Россию, потому что её экономика не такая, какой мы её себе представляли. Мы недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации", - констатировал телеведущий.Парадоксально, но на фоне угроз ужесточить санкции США усиливают свою зависимость от России по отдельным статьям экспорта, в частности – удобрений: в мае Штаты вдвое увеличили закупку российского карбамида (используемого для выращивания пшеницы, кукурузы, риса) по сравнению с объёмом, который был до введения Трампом импортных пошлин на поставки из большинства стран.Напомним, ещё Байден вывел минеральные удобрения РФ из-под действия санкций, поскольку они крайне необходимы американским фермерам.Своими действиями Трамп только всё глубже погружает США в опосредованную войну с Россией, но никак не способствует урегулированию ситуации на Украине, предупреждает в свою очередь издание The Hill.Нет никаких сомнений, что прекращение конфликта на Украине, поглотившего огромные ресурсы США, перетянувшего на себя дипломатические усилия, подорвавшего сплочённость по обе стороны Атлантики и не позволяющего сосредоточиться на Китае, отвечает стратегическим интересам Америки, отметил в своей колонке геостратег Брахма Челлани, но подход Трампа, который сводится к эскалации военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнёров России, едва ли приведёт к миру, более того, он, наоборот, рискует лишь затянуть боевые действия, внушив Киеву, что Вашингтон по-прежнему привержен военному решению.Автор обращает внимание на тот фат, что история не знает примеров, когда принуждение обеспечило бы прочный мир: военное давление может лишь усадить стороны за стол переговоров, но закрепить результат предстоит дипломатии. Так, Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии, и Кэмп-Дэвидские соглашения, установившие мир между Египтом и Израилем, стали плодом жёстких переговоров, а не ультиматумов и угроз."Вопреки своему обещанию завершить конфликт как можно скорее, Трамп оказался в том же положении, что и его предшественник: не добившись прекращения огня, он лишь усугубил участие Америки в опосредованной войне — иными словами, оказался в той самой ситуации, которую обещал прекратить. Если он не сменит курс на более дипломатический, его 50-дневный ультиматум Москве постигнет та же участь, что и его 24-часовую клятву: он останется невыполненным и будет тихо отложен в сторону. Ультиматумами мира не добиться. Его устанавливает дипломатия. <…> Вместо прорыва Трамп увяз в чавкающей трясине", - подытожил Челлани.Читайте также: Смерть на экспорт. Украина укрепляется как русофобский полигон Запада

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https://ukraina.ru/20250630/tramp-gotov-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-ukrainy-no-belyy-dom-gramotno-produmal-formulirovki-1064481415.html

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