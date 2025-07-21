https://ukraina.ru/20250721/peregovory-v-stambule-zelenskiy-poshl-vraznos-itogi-21-iyulya-1065690187.html

Переговоры в Стамбуле, Зеленский пошёл вразнос. Итоги 21 июля

Переговоры в Стамбуле, Зеленский пошёл вразнос. Итоги 21 июля - 21.07.2025 Украина.ру

Переговоры в Стамбуле, Зеленский пошёл вразнос. Итоги 21 июля

Стали известны подробности о переговорах России и Украины в Стамбуле. Владимир Зеленский пытается взять под контроль НАБУ и САП, тем самым противопоставив себя Западу

2025-07-21T19:07

2025-07-21T19:07

2025-07-21T22:32

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле."Мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров с Украиной - Ред.). Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", — заявил Песков журналистам.Он также заявил, что с российской стороны нет никаких изменений в составе переговорной группы.Помимо этого Песков раскрыл подробности по поводу меморандумов Украины и России."Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам", — заявил Песков.Утром в понедельник, 21 июля, издание İndependent Türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться, предварительно, в среду-четверг, 23-24 июля.Накануне Владимир Зеленский заявил, что нужно форсировать переговоры с Россией."Продолжается разговор с российской стороной об обменах — продолжаем выполнять договорённости прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает ещё над одним обменом. Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно сделать всё, чтобы достичь прекращения огня", — заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам 19 июля.Он призвал провести встречу на уровне лидеров и назвал темы для обсуждения."Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И сейчас нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече", — указывал Зеленский.Днём 21 июля он снова обозначил приоритетные темы переговоров."Рустем Умеров предложил провести новую встречу представителей в Турции. Повестка дня с нашей стороны четкая: возвращение военнопленных, возвращение <...>детей и подготовка встречи на уровне лидеров", — отметил Зеленский, обращаясь к украинским дипломатам.Также Зеленский заявил, что действительно эффективными переговоры могут быть только тогда, когда состоятся на уровне лидеров."Призываю вас проинформировать ваши страны о важности этой переговорной рамки и обеспечить необходимую политическую поддержку Украины", – добавил он, обращаясь к послам.Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что возглавлять переговорную группу по-прежнему будет Умеров, который на прошлой неделе лишился поста министра обороны и был назначен секретарём СНБО."Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров. Ранее главой также был Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны Шмыгаль в Стамбул не поедет", — написал депутат в своём телеграм-канале.Он также озвучил даты переговоров."Идёт обсуждение позиции на будущих переговорах с Россией в Стамбуле. Переговоры должны состояться 24-25 июля", — рассказал он на проводившемся 21 июля заседании СНБО.Однако официально даты переговоров в Стамбуле так и не названы.Взять протеже американцев под контрольСпециализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 21 июля о проверке Службы безопасности Украины. В САП заявили, что проверка происходит без предупреждения, предусмотренного законом, и теперь СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.До этого, утром 21 июля стало известно о том, что к ряду детективов НАБУ с обысками нагрянули сотрудники СБУ. По информации НАБУ, в целом обыски провели у 15 сотрудников Бюро. При этом обыски проходят без судебных постановлений. Ряду сотрудников НАБУ инкриминировали возможные связи с Россией. Большинству же — участие в ДТП."В каждом из случаев [ДТП ]работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы. Это зафиксировано должным образом и подтверждено выводами служебных расследований, проведенных Управлением внутреннего контроля НАБУ", – говорилось в заявлении НАБУТакже отмечалось, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – "максимально способствовали" следствию."Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших 2-4 года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", – указали в НАБУ.Позднее СБУ заявила, что не получала доступ к материалам НАБУ и САП."Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом", — отмечалось в заявлении СБУ.Там же указывалось, что заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, "являются безосновательными и манипулятивными"."Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором", — сообщили в спецслужбе.При этом многие усмотрели в обысках у детективов НАБУ и у сотрудников САП свидетельство попытки властей Украины взять под контроль антикоррупционные структуры, созданные под патронажем и по настоянию США."По моей информации, главе НАБУ и главе САП готовы подозрения. Они покинули Украину. Жесткий наезд на антикоррупционные структуры осуществлен перед завтрашним днем. Если завтра не испугаются, то проголосуют подотчетность структур генпрокурору", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, испугаться украинская власть может только Запада."Испугаться могут только одного – Запада, потому что это уже с перехлестом, с перебором. Но, в принципе, по той вакханалии, которая происходила сегодня, можно понять – адекватом в Офисе Президента не пахнет, и они пока что не боятся. Ждём завтрашнего дня. Сегодня всем показали, что каждого могут арестовать, выдумав сотрудничество с ФСБ, Януковичем и космическими войсками", — отметил он.Одному из задержанных сегодня сотрудников НАБУ инкриминировали связь с четвёртыми президентом Украины Виктором Януковичем.О возможном заговоре против Зеленского — в статье Михаила Павлива "Заговор созрел. Из кого на Украине формируется "антизеленская" политическая коалиция".

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, трамп и зеленский, рустем умеров, стамбул, россия, украина, набу, сап, сбу