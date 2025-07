https://ukraina.ru/20250721/zagovor-sozrel-na-ukraine-formiruetsya-antizelenskaya-politicheskaya-koalitsiya-1065653687.html

Заговор созрел. Из кого на Украине формируется "антизеленская" политическая коалиция

В украинском политикуме наконец-то вызрел подлинный сговор, целью которого является свержение или отстранение Зеленского и Ермака от власти.

Нет, олигархический элитный консенсус против них и в целом 95-го квартала существует уже достаточно давно. Но с начала 22-го года любая оппозиционная деятельность на Украине была в состоянии такого себе летаргического сна. Какие-то движения под ковром происходили, какие-то склоки, столкновения, но все это была, повторюсь, "борьба бульдогов под ковром". Сейчас оппозиционная деятельность начинает прорастать, пробиваться через этот закатанный асфальтом плац, которым закатали Зеленский и Ко весь политический ландшафт Украины. И происходит следующее. О том, что формируется некий триумвират под возможные выборы, о которых тогда всерьез шла речь, в лице все тех же фигурантов Венского сговора - Порошенко*, Левочкин, Кличко, Фирташ, я говорил еще в конце 24-го года.Но на сегодняшний день, когда стало понятно, что американцы не будут в данный момент, в ближайший период продавливать выборы на Украине, эта коалиция начала оформляться с участием уже новых персонажей, объединять в себе самые широкие круги недовольных Зеленским и Ермаком, и их окружением людей, и наконец-то, переходят к активным действиям. Им не удалось пока привлечь в свои ряды ни Пинчука, об этом я скажу позже, ни Ахметова. Ахметов остается пока верным партнером власти, сколько бы между ними до этого не было конфликтов. А, потому, пока что этот круг ограничен именно этими "венскими заговорщиками", плюс грантоеды и Томаш Фиала. Об всем подробнее.И погруженный в контекст и сторонний наблюдатель мог за последний месяц полтора обратить внимание на тот факт, что украинские политические подмостки снова входят в, так сказать, зону турбулентности. Нет, на поверхности все та же привычная риторика о борьбе с коррупцией, стабильности и евроинтеграции. Под ней — уже начавшаяся активная фаза попытки политического передела. Внутри элиты запустился механизм пока медленно тлеющей, но всё более ожесточённой борьбы за власть в Украине после Зеленского. А на переднем плане этих событий те самые упомянутые выше участники нового "венского сговора" начавшие активно приближать эту самую Украину после Зеленского. При этом, с Банковой всё чаще звучат жёсткие упреждающие сигналы для представителей украинской политической элиты не входящей в ближний круг правящего дуумвирата сигналы. В ответ готовятся иски и компрометирующие публикации, проводятся тайные переговоры с западными политтехнологами и закулисные визиты в Вашингтон — всё это признаки того, что антиквартальный фронт наконец-то пришел в движение.В центре сговора — не новые, а давно известные фигуры. Бывший президент Пётр Порошенко, по сути, в отличии от большинства, никогда не покидал поле политической борьбы. Его сеть осталась: в судах, в прокуратуре, в армии, в парламенте. В 2024 году он вышел из медийной тени и начал формировать "теневой кабинет". В это же время Порошенко наладил контакт с группой западных консультантов, ранее работавших на Atlantic Council и Democracy Promotion Initiative. Его визит в Брюссель в мае сопровождался закрытыми переговорами с представителями Европейской народной партии и чиновниками Еврокомиссии, курирующими украинское направление.Коалицию Порошенко поддерживает медиамагнат и глава инвестиционной группы Dragon Capital Томаш Фиала. Он контролирует сеть медиа — "Новое Время", сайт NV.ua, англоязычные рассылки для западной аудитории и аналитические дайджесты для инвесторов. Именно на этих ресурсах с конца весны начали появляться аналитические публикации о "кризисе легитимности" Зеленского и "необходимости формирования технократического правительства". Такие формулировки — не публицистика, а сигнал к действию. Внутри Dragon Capital функционирует медиа-группа, которая координируется с западными журналистами и редакторами, получающими данные напрямую от политических консультантов, связанных с Пентагоном и Госдепом США. У Dragon Capital огромные интересы в логистике, аграрном секторе, ИТ-инфраструктуре. Война, по сути, сделала Фиалу ключевым звеном в контроле за распределением иностранных инвестиций и грантов. По имеющимся непубличным данным, через подконтрольные Фиале фонды в Украину зашло более 3 миллиардов долларов прямых и опосредованных вливаний — часть из которых теперь обрастает скандальными историями о непрозрачных тендерах и назначениях.Один из докладов, попавших в распоряжение журналистов издания "The Hill", указывает, что значительная часть этих средств направлялась в обход системы ProZorro, что вызывает вопросы у аудиторов Еврокомиссии. То-есть, до поры у Фиалы все было хорошо, но с приходом новой администрации в Вашингтоне его ситуация резко ухудшилась. Все дело в том, что Фиала - это ключевой партнер Соросов на Украине, и, соответственно, ориентирован на демократический истеблишмент, проигравший минувшие выборы и потерявший официальные рычаги политического влияния на Украину. На Банковой не преминули этим воспользоваться, развязав войну против Фиалы. Тем более что с ним оказались аффилированы практически все те кто раньше сидел на пайке у американского посольства и конкретно у Демократической партии. Поругивая Зеленского и власть, и чувствуя себя безнаказанно из-за вашингтонской крыши. Но, на Банковой ничего не забыли. И как говорится, все ходы записывали. И как только это стало возможно начали, что называется, "мочить" грантоедов. Те побежали к Фиале за помощью, но он не только не помог, но и сам оказался под огнем.Идем дальше.Ещё один, если угодно, фигурант сговора — бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Его яркий политический взлет конца 2021-го года, по понятным причинам временно был поставленная на паузу, на самом деле никогда не прекращался совсем. В 2022 – 2024 годах он отсиживался на содержании у Петра Порошенко, но с началом публичной активизации на Украине запросил у откровенного жмота Петра новые цифры, и, прогнозируемо, разошлись как в море корабли. Но не слишком далеко. В нынешнем сговоре Разумков важный публичный элемент, призванный в новой конфигурации власти собрать под себя остатки бело-синего, условно когда-то пророссийского электората. Через него же заговорщики намерены и сейчас, по ходу атаки на Зеленского и ко транслировать нужные месседжи тому самому все еще многочисленному пост бело-синему электорату. По имеющимся данным, в 2023–2024 годах Разумков усилил свои международные контакты, участвовал в закрытых форумах с участием Chatham House и GMF. Сейчас Разумков консультируется с рядом депутатов из Европарламента, особенно из Чехии и Литвы, по поводу поствоенной модели "инклюзивного парламентаризма" для Украины — с явным расчётом на личное лидерство. Тем более на него делают ставку его новые спонсоры. А ими, после короткого периода сотрудничества с олигархом Ахметовым, стали все тот же Сергей Левочкин, и беглый оппозиционный контрабандист, агент французской разведки Сеяр Куршутов.В одном из недавних интервью Разумков заявлял: "Мы не можем строить будущее Украины с авторитарной тенью Банковой. Страна нуждается в реальном парламентском контроле, а не в вертикали, управляемой со смартфона Ермака". В общем, вектор его роли в большой игре против "квартала" понятен.Отдельную роль в сговоре играет мэр Киева Виталий Кличко. Формально он дистанцируется от оппозиционных схем Порошенко и Фиалы, но, по достоверным инсайдам, участвует в переговорной группе, ведущей обсуждение о "коалиционном переходном правительстве". Весной он посетил Мюнхен, где провёл неформальные встречи с представителями фонда Konrad Adenauer Stiftung и чиновниками Европейской комиссии. Его позиция: постепенное отстранение Ермака от власти и возврат к парламентской модели управления. Его брат Владимир Кличко активно контактирует с американскими сенаторами и экспертами Heritage Foundation, где обсуждается возможность создания "временного украинского кабинета" с технократической моделью.Но, по моему мнению, главной фигурой, объединяющей всё это предприятие во что-то реальное, является человек в тени — упомянутый Лёвочкин. Вокруг него снова группируются политики "серой зоны" — выходцы из ОПЗЖ, старые дипломаты, фигуранты газовых схем. По моим данным, структуры, аффилированные с ним, активизировали работу в судебной сфере: начали подачу заявлений, инициацию исков по нарушениям военного времени, закупкам без тендера, вывозу стратегических материалов. На очереди — публичные разбирательства, где фигурантами станут ближайшие союзники Ермака.Техническую инфраструктуру всей этой сети обеспечивают медиа, адвокаты, "грантоеды" и бывшие чиновники, ныне работающие под западными фондами. Привычная формулировка "коллективный Запад требует реформ" трансформируется в прямое давление: смена власти, трансфер, технократический кабинет. Легитимность Зеленского в глазах Запада уже под сомнением — особенно после атак на медиа, давления на суды, запрета оппозиционных партий и полной монополии на телевещание.Статья в Politico от 6 июля напрямую указывает: "Украина рискует утратить моральную легитимность в глазах западных обществ. Авторитарный стиль Офиса президента всё чаще вызывает тревогу". Немецкое издание Der Spiegel цитирует депутата ХДС: "Мы не можем бесконечно финансировать режим, где нет ни свободной прессы, ни баланса институтов. Украина нуждается в новом формате управления".Между тем, параллельно с политическим манёвром внутри страны, выстраивается сложная сеть международных контактов. Порошенко и Фиала, используя лоббистские возможности в Брюсселе и Вашингтоне, продвигают идею "перезапуска украинского проекта". По сути, речь идёт о создании нового политического консенсуса на Западе, согласно которому Зеленский рассматривается как временное решение, а в перспективе должно появиться "коллективное руководство", сочетающее в себе элементы парламентской демократии и внешнего контроля через международные наблюдательные советы. Именно под это создаются проекты новых "экспертных платформ", фондов, псевдо-аналитических центров, которые в действительности выполняют функции политической инженерии.Источники в экспертной среде указывают на активизацию группы бывших украинских дипломатов, многие из которых после 2014 года заняли места в международных структурах. Теперь они возвращаются в украинскую повестку, выступая связующими звеньями между европейскими кураторами и внутренними оппозиционными группами. В их числе — бывший посол в США Валерий Чалый и бывший заместитель министра иностранных дел Олена Зеркаль. Их медийная активность резко возросла, а их тексты и выступления формируют повестку о "постзеленском переходе".Заговорщиками даже сформирована особая структура, в ее составе - финансисты и медиа-юристы. Преимущественно из команды Порошенко. Именно эта группа занимается разработкой юридических оснований для запуска формата "коалиционного правительства при военном положении". И эта тема всё чаще обсуждается в кулуарах Рады и в высоких кабинетах. Один из инсайдеров из парламентского комитета по нацбезопасности отметил: "Все понимают, что Банковая выработала ресурс. Вопрос в форме ухода, а не в самом факте".На фоне этих процессов укрепляется антикризисная риторика. В медиаполе появляются тезисы о "необходимости обновления", "реформе госуправления", "технократическом кабинете" и даже "кабинете национального доверия". За этими формулировками — подготовка к смене курса. Отдельно стоит отметить, что некоторые западные дипломаты, ранее поддерживавшие Зеленского безусловно, теперь говорят о "зрелости украинского общества" и "готовности к более институциональному формату". Это мягкий язык для жёсткой истины: нынешняя модель управления больше не воспринимается как жизнеспособная. При этом, надо отметить, отклик в Европе и за океаном на всю эту "челночную дипломатию" заговорщиков пока очень вялый. Но им, как загнанным в угол крысам особо и отступать-то некуда. Или атаковать, или сценарий Коломойского и его раздеребаненной группы "Приват".Фоном для готовящегося передела служит усиливающийся политический и социальный вакуум. В условиях ухудшающегося для ВСУ положения на фронте, усталости населения от войны и падения доверия к институтам государственной власти на Украине формируется новая конфигурация давления — изнутри и извне. И в этой конфигурации ключевую роль начинают играть те, кто был временно вытеснен с передовой политической сцены: старые олигархические группы, западные "грантоеды", часть дипломатического корпуса, а также новое поколение управленцев, выращенное в структурах USAID, NED и других агентств мягкой силы.Симптомом этого служит активизация в публичной сфере таких фигур, как Александр Данилюк — бывший министр финансов, ранее тесно связанный с международными фондами. Его появление на экспертных форумах в Лондоне и Варшаве, а также его консультации с командой Порошенко свидетельствуют о попытке сформировать "технократическую надстройку" над будущей коалицией. Внутри этой конструкции (без других участников антизеленской коалиции) предполагается чёткое разделение ролей: политический вес — у Порошенко, медийное сопровождение — у Фиалы, международная легитимация — за Данилюком и его сетью. Ранее аналогичную роль пытались играть представители Кабмина Яценюка, но после 2020 года они утратили лобби.В целом, можно констатировать - контуры коалиции становятся всё более зримыми. В её ядро входят люди Порошенко, структуры Фиалы, группа Кличко, часть "ЕС" (партия "Европейская солидарность" Порошенко) и фрагменты "Голоса". Опосредованно к ней примыкают отдельные бывшие представители "Слуги народа", отколовшиеся на фоне авторитарных методов Ермака. Именно среди них находится значительная часть будущих голосующих в Раде за возможный транзит. Их поддержка будет куплена не только обещаниями мест, но и неприкосновенностью в случае смены власти. Таким образом, начинается процесс внутриэлитного торга — аналогичного тому, который происходил зимой 2013–2014 годов накануне разгрома Януковича.Важно понимать, что нынешняя кампания против Зеленского и Ермака — это не просто разовая атака. Что-то совершенно новое с момента начала масштабных военных действий и заморозки политической жизни на Украине. Это целая стратегия, имеющая в своём распоряжении огромное количество инструментов: от каналов Telegram до журналистских расследований, от докладов Transparency International до утечек в западной прессе. Один из примеров — публикация в "The Economist", где говорится: "Политическая система Украины утратила равновесие. Концентрация власти в руках одного офиса без надлежащих механизмов контроля ведёт к институциональной катастрофе". Показательно, что источником комментария для нее стал бывший сотрудник офиса Байдена, пожелавший остаться неназванным.Дополнительный импульс атакам на Ермака придаёт и военная составляющая. Неудачи на фронте, затянувшееся контрнаступление, критика в адрес Генштаба — всё это возвращается бумерангом на Банковую. Более того, в ряде аналитических докладов (например, от Международного центра стратегических исследований в Берлине) прямо указывается, что "продолжение курса Ермака — это курс на изоляцию". Именно под этим углом подаётся информация в немецких и польских СМИ: Банковая — токсична, Украина нуждается в новом курсе, а партнёры хотят иметь дело с предсказуемыми, системными фигурами.Координацию усилий по информационной атаке осуществляет узкая группа медиаменеджеров, часть которых ранее работала в штабе "Европейской солидарности". Они координируют выход статей, организуют медийные появления, выстраивают горизонтальные связи с блогерами и журналистами в Польше, Литве, Германии. В рамках этой работы активно используются так называемые "гибридные брифинги" — закрытые встречи с западными корреспондентами, на которых формируется нужная повестка, в том числе по линии военных поставок, гуманитарной ситуации и реформ.В этом контексте нельзя не отметить усилия, предпринимаемые в дипломатической сфере. Согласно источникам в европейском внешнеполитическом ведомстве, ближайшей осенью в Брюсселе состоится закрытая встреча представителей нескольких аналитических центров, включая ECFR, CEPA и Центр анализа политики безопасности (ЦАПБ). Главной темой станет обсуждение "переходного управления в периоды политической турбулентности на Украине". В одном из рабочих меморандумов прямо говорится: "Необходимо рассматривать альтернативные центры влияния как потенциальных партнёров по стабилизации. Сохранение курса Зеленского может быть сопряжено с рисками для имиджа ЕС".Не менее показательно, что в данном процессе всё активнее участвуют так называемые "вторые эшелоны" украинской политики — бывшие чиновники, ушедшие в тень после 2020 года. Среди них — экс-министр Кабинета Министров Олег Немчинов, члены команды Арсения Яценюка, а также бывшие руководители областных администраций времён Порошенко. Их возвращение в публичную сферу объясняется не только карьерными амбициями, но и тем, что именно они сохраняют связи с международными агентствами и донорами, что критично для любого транзитного сценария. Ряд телеграм-каналов указывает на то, что Немчинов и его команда консультируются с USAID и обсуждают возможность участия в управлении гуманитарными программами в постзеленский период.Внутрипартийная ситуация в "Слуге народа" также указывает на подготовку к масштабной перезагрузке извне. По имеющейся информации, за последние месяцы произошло более 50 неформальных встреч между региональными кураторами фракции и представителями внешнеполитических миссий. Главной темой обсуждения стала возможность формирования "временного технократического альянса" с привлечением тех, кто ещё недавно считался оппозицией. Один из участников этих встреч заявил: "Переходный период будет управляемым. Мы не хотим повторения хаоса 2014 года, но и терпеть Ермака никто не собирается".По сути, партия выстроенная когда-то под Зеленского, но теперь как проект списанная на Банковой, начинает работу по самоспасению и продлению своего политического существования. И важнейшую роль в этом процессе способен сыграть еще один личный враг Ермака куратор фракции партии в парламенте Давид Арахамия. Давид рукопожатный для новой вашингтонской администрации и давно вырос в самостоятельную и самодостаточную фигуру на украинском политическом Олимпе.Так же стоит отметить важную роль которая отводится в сговоре против Зеленского и Ермака крупным донорским фондам. Фонд "Возрождение", международный Open Society Foundation, а также немецкий Konrad-Adenauer-Stiftung уже переформатировали свои повестки, включая в них разделы, касающиеся "кризисного управления в условиях смены власти". Ранее подобные сценарии обсуждались только в кулуарах, однако теперь их стали открыто обсуждать на экспертных площадках и даже в учебных модулях, предлагаемых партнёрами Украины.В риторике Порошенко и его сторонников всё чаще звучат слова о "сохранении курса на ЕС", "вере в победу" и "государственной ответственности". Эти фразы зеркально отражают формулы 2014 года, когда шла борьба за легитимацию переходной власти после бегства Януковича. Тем самым создаётся впечатление, что история повторяется: старые лица подают себя как единственно возможных спасителей на фоне кризиса, хотя сами были его архитектами в прошлом.В этой же логике действует и часть региональных элит, которые почувствовали ослабление вертикали власти. Главы областей, ранее ориентировавшиеся исключительно на Банковую, начинают выстраивать собственные горизонтальные альянсы — с мэрами крупных городов, представителями аграрного бизнеса и даже религиозными общинами. Достоянием общественности стали выдержки из переписки между чиновниками из Николаевской и Днепропетровской областей, где обсуждается возможная координация усилий в случае "центрального коллапса". Это уже не звоночек, это набат для Банковой.Некоторые эксперты прямо называют это "ползучим федерализмом" — неофициальной, спонтанной децентрализацией на фоне истощения центра. Хотя, по факту, это больше похоже на феодализм в условиях слабеющей центральной власти. На эту тему уже опубликован аналитический обзор в венгерском издании Magyar Nemzet, где подчёркивается: "Запад должен учитывать, что Украина может войти в фазу управляемой сегментации власти. Это может стать временным решением до новых выборов или международной конференции по политическому урегулированию".Пока в высоких кабинетах формируются новые альянсы, внизу нарастает усталость и раздражение. Социальная ткань страны разрывается не только под ударами войны, но и из-за отсутствия внятной повестки со стороны власти. Повсеместное повышение тарифов, кризис в сфере медицинского снабжения и образовательной инфраструктуры — всё это формирует устойчивое ощущение заброшенности и предательства. В некоторых регионах уровень поддержки центральной власти упал до однозначных цифр (7-9%). Закрытые опросы, проводимые независимыми социологами, фиксируют рост числа людей, готовых поддержать "временное правительство" или "национальный совет восстановления".Местные органы власти зачастую оказываются один на один с нарастающими вызовами. В Харьковской, Николаевской, Черниговской и части Запорожской областей бюджеты фактически перешли в ручное управление, а мэры, не имея поддержки из центра, ищут поддержки у волонтёров, частного бизнеса и даже иностранных миссий. Такая ситуация ведёт к спонтанной регионализации управления, где решения принимаются не в рамках законодательства, а исходя из логики выживания. Это не просто симптом слабости центра, а признак системного паралича управленческой вертикали.Резонанс вызвал свежий отчёт Freedom House, в котором подчёркивается ухудшение показателей свободы слова и падение доверия к украинским институтам. В отчёте прямо указывается, что "информационная политика Украины в условиях войны переходит границы допустимого, блокируя не только пророссийские, но и независимые внутренние ресурсы". Эта тенденция, по мнению аналитиков, чревата утратой легитимности как внутри страны, так и среди международных доноров. Критические публикации появляются и в западной прессе. Журнал The Economist опубликовал материал, где ставится под сомнение способность украинской администрации обеспечить "открытый политический процесс в условиях кризиса". Статья приводит примеры — от задержаний журналистов до закрытия неугодных Telegram-каналов — и предупреждает, что "украинская демократия рискует быть принесённой в жертву авторитарному рефлексу".На этом фоне, с подачи заговорщиков и при поддержке их старших партнеров в Европе и США, усиливается давление со стороны украинской диаспоры. В Нью-Йорке, Варшаве, Вене и других городах проходят круглые столы и встречи с участием общественных деятелей и эмигрантских организаций, где звучит резкая критика Офиса президента. В отчёте Украинской правозащитной платформы в Праге говорится: "Режим Зеленского утратил способность к самоочищению. Его курс теперь не реформаторский, а сугубо удержательный. Мы наблюдаем не движение к Европе, а консолидацию власти в одних руках". Этот документ был направлен в Еврокомиссию и ОБСЕ в качестве сигнала тревоги.В кулуарах Европейского совета обсуждается заморозка части финансовой поддержки Украины на фоне коррупционных скандалов. Один из немецких чиновников в беседе с корреспондентом Tagesschau отметил: "Мы не можем бесконечно вливать миллиарды в чёрную дыру. Украина должна показать прогресс — в реформах, в борьбе с коррупцией, в обеспечении прозрачности". Подобные заявления усиливают тревожные сигналы, звучащие из Вашингтона, где новый виток дебатов в Конгрессе ставит под сомнение дальнейшие пакеты помощи. Информационные атаки усиливаются с обеих сторон. В то время как Офис президента обвиняет оппонентов в деструктивной деятельности и пособничестве врагу, оппозиционные круги публикуют всё больше компрометирующих материалов. В сети гуляют документы, якобы свидетельствующие о незаконных офшорах, связанных с гуманитарными фондами Банковой. Наконец, в элитных кругах всё громче звучит тема "перезагрузки всей конструкции управления". В одном из недавних аналитических брифов, подготовленных Украинским институтом будущего, содержится тезис: "Украина не справится с вызовами ближайших двух лет без институциональной реформы. Персонализация власти, концентрация решений в руках узкого круга и имитация народовластия ведут к управленческому коллапсу". Этот документ обсуждался на закрытой встрече с участием представителей западных дипмиссий, что говорит о серьёзности намерений международных партнёров — не просто наблюдать, а влиять на транзит.Неожиданную активность проявляют также религиозные круги. Представители Украинской греко-католической церкви (с явно маячащим у них за спиной Ватиканом) начали консультации о возможной роли религиозных лидеров в процессе национального примирения. Эта тема, ранее считавшаяся маргинальной, вновь выходит на поверхность на фоне падения доверия к светским институтам. Не исключено, что по задумке заговорщиков и их кураторов, с началом кризиса власти религиозные структуры станут одним из стабилизирующих и направляющих факторов — особенно в регионах, где они сохраняют традиционно высокий авторитет.Всё это — признаки надвигающейся фазы политического слома. Даже в кулуарах Рады начинают говорить о возможности досрочной смены власти не через выборы, а путём формирования "технического правительства согласия". Об этом всерьёз заговорили после ряда консультаций, прошедших в Вене и Братиславе, где обсуждался формат "европейского надзора" за транзитом. Предполагается, что в переходный кабинет могут войти представители диаспоры, реформаторы, бывшие министры и даже участники добровольческих движений — с тем, чтобы обеспечить минимальный консенсус и не допустить институционального распада.Сложившийся кризис — это уже не временная дестабилизация, а системная эрозия всей государственной архитектуры. Банковая всё больше напоминает осаждённую крепость, изолированную не только от общества, но и от собственных элит. Власть, привыкшая действовать через страх, монополии и одобрения Запада, впервые столкнулась с разрозненным, но настойчивым внутренним вызовом. Порошенко, Фиала, Кличко, Левочкин, военные, ветераны, медиа, общественные активисты и даже религиозные лидеры — все они становятся элементами одного процесса: отказа от Зеленского и его окружения.Нельзя исключать, что следующий этап будет куда болезненнее. Если транзит не будет мирным и институциональным, он станет уличным и неконтролируемым. Сигналы об этом уже звучат в телеграм-каналах, в кулуарах, в окопах, в посольствах. Украина, истощённая войной, стоит на грани новой турбулентности. И в этом хаосе каждый новый шаг — уже не стратегия, а паника. Важно понимать, что текущее обострение — не просто следствие внутренних процессов. Банковая сама нарушила стабильность. Обострение напрямую связано с трансформацией внешнеполитического контекста. Во времена администрации Байдена в Украине существовал негласный "триумвират неприкасаемых": Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко и Сергей Лёвочкин. Эти три фигуры, несмотря на резкие разногласия между собой, имели гарантии безопасности от атак со стороны действующей власти. Власти были даны чёткие сигналы: их нельзя трогать — ни по линии СНБО, ни в судах, ни через медиакампании.С приходом новой американской администрации, а точнее — с исчерпанием рычагов влияния у демократов, эти гарантии исчезли. Киевский режим немедленно воспользовался ситуацией. Судьбы трёх членов бывшего "триумвирата" сложились по-разному.Юлия Тимошенко не исчезла из публичного поля, напротив — её заявления в последние месяцы приобрели выраженный алармистский тон. Однако при всей остроте её формулировок она сознательно избегает открытой критики Зеленского и его окружения. Все обвинения адресуются абстрактным "системам", "тенденциям" или "угрозам", но никогда — конкретной власти. Эта тактика позволяет ей сохранять лицо перед своей аудиторией, не переходя при этом красные линии, за которые в нынешней системе следует немедленная расправа. Тимошенко заняла позицию "травоядной тревоги" — звучать как оппозиция, но не быть ею на деле.Совсем иначе развиваются события вокруг других двух фигур. Против Порошенко развёрнута полномасштабная кампания на уничтожение — от уголовных дел до попыток изоляции в медийной и международной сфере. Лёвочкин же, оставаясь за кулисами, подвергся выдавливанию из всех ключевых процессов — и политических, и бизнесовых. Оба оказались в ситуации, которую один из инсайдеров описал лаконично: "загнанные в угол крысы, которым уже нечего терять".По сути, Зеленский и Ермак, и без того оказавшиеся в цугцванге при Трампе и исходя из положения на фронте, руководствуясь только своей запредельной жадностью, злопамятностью и гордыней, атаковав своих оппонентов, сами толкнули первые костяшки вызвав эффект домино, который по окончанию с высочайшей вероятностью сметет их самих с политической доски и вычеркнет из будущего, оставив лишь мрачным напоминанием из прошлого.О том, что означает смена правительства на Украине, произошедшая несколько дней назад, - в статье Михаила Павлива Тихий переворот. Что произошло на Украине?*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

