https://ukraina.ru/20250720/zelenskiy-forsiruet-aliev-nagnetaet-glavnoe-na-utro-20-iyulya-1065580658.html

Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июля

Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июля - 20.07.2025 Украина.ру

Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июля

Владимир Зеленский заявил о готовности провести украино-российские переговоры на следующей неделе. Руководство Азербайджана сделало ряд антироссийских заявлений и предприняло ряд недружественных к РФ шагов

2025-07-20T10:28

2025-07-20T10:28

2025-07-20T11:06

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О желании скорейших переговоров с Россией Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам."Продолжается разговор с российской стороной об обменах — продолжаем выполнять договорённости прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает ещё над одним обменом. Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно сделать всё, чтобы достичь прекращения огня", — заявил Зеленский.Он призвал провести встречу на уровне лидеров и назвал темы для обсуждения."Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И сейчас нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече", — подытожил Зеленский.То, что Украина действительно предложила переговоры России на следующей неделе РИА Новости сообщил источник в российской переговорной группе. При этом Россия, по его словам, готова к встрече."Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится", — заявил источник.Также, как сообщил РИА Новости уже турецкий дипломатический источник, в Турции ожидают конкретики от Украины и России."Мы ожидаем конкретики от сторон, когда они согласуют время и объявят об этом", — отметил турецкий дипломатический источник.Тем временем турецкие аналитики указывают на хитрую политику президента США Дональда Трампа. Как заявил обозреватель Юджель Оздемир в своей статье для турецкого издания Evrensel, Трамп пытается повлиять на Россию и Украину с помощью угроз и внезапных разворотов во внешней политике, но вряд ли его цель состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом."Для президента США Дональда Трампа стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая странам и лидерам, унижая их. Поэтому он делает поистине непредсказуемые ходы. А когда не может добиться своего, то очень быстро совершает разворот на 180 градусов. <..> Один из самых наглядных примеров — Украина", — говорилось в материале.По мнению автора статьи, добившись от Зеленского уступчивости через перспективу мирного урегулирования, Трамп сейчас применяет тактику военного давления для воздействия на президента России Владимира Путина.Глава США резко изменил свой курс и восстановил поставки вооружений Киеву, а по некоторым данным, на минувшей неделе даже говорил с Зеленским об атаках на Москву.Помимо этого, американский лидер своими действиями побудил Европу принять решение о закупке вооружения для Украины у США. По мнению Оздемира, Трамп преследует двойную выгоду. Его недавний маневр позволяет ему одновременно получать прибыль от продажи вооружений, провоцируя Украину и европейские страны на агрессию против России, и в то же время оказывать давление на Путина с целью остановить военные операции."В условиях, когда американский империализм побеждает в любом случае, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту. Сливки с украинского конфликта, который шаг за шагом перекладывается на плечи Европы, снимают США, а его бремя возлагается и будет возлагаться на европейские народы. Поэтому прекращение конфликта не является неотложной задачей для Соединённых Штатов и их лидера", — отметил Оздемир.Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Трамп якобы предложил Зеленскому перейти в наступление. Кроме того, Трамп, по информации CNN, якобы не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Зеленским якобы поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Пресс-служба Белого дома опровергла эти утверждения СМИ, отметив, что Трамп непрестанно работает для достижения мира на Украине.Друг оказался вдругПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал Украине "не мириться с оккупацией"."Украина не должна соглашаться на оккупацию. Я думаю, что это созвучно чаяниям украинского народа, который не готов мириться с оккупацией. Это главный совет. И это то, что сделали мы", — заявил Алиев на Шушинском медиафоруме.Президент Азербайджана провёл параллель между конфликтом на Украине и в Нагорном Карабахе. Он указал, что Азербайджан самостоятельно восстановил контроль над регионом, несмотря на отсутствие прогресса в реализации резолюций Совета Безопасности ООН."Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских сил, — всё это разбивалось о стену высокомерного нравоучения — смириться с реалиями. И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и случилось", — отметил Алиев.Также Алиев заявил о том, что потребует от России компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта AZAL ("Азербайджанские авиалинии") вблизи Актау"Пусть те, кто сбил наш самолёт, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолёт AZAL", — заявил на форуме Алиев.В России уже оценили это заявление."Алиев продолжает накидывать. Я уточнил у родственников летчиков погибших в сбитом Азербайджаном Ми-24 ВВС России в 2020 году, выплатил ли им Азербайджан какие-то компенсации или может быть принес личные, персональные извинения или разъяснения по этому убийству. Нет, не было ничего. И на официальные письма родственников ответа нет. Как вы понимаете, это другое", — отметил автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.Также Алиев своим указом отказался от применения в Азербайджане российской системы топографических координат ПЗ-90. Теперь в Азербайджане будет использоваться международная система WGS-84. Алиев поручил своему правительству решить вопросы, связанные с этим указом.WGS-84 —всемирная система геодезических параметров Земли, принятая в США в 1984 году в интересах Пентагона. Систему приняли страны НАТО.В 2023 году на WGS-84 перешли Вооружённые силы Украины.О подготовке к войне — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины".

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https://ukraina.ru/20250719/zelenskogo-zastavyat-uyti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-iyulya-1065556212.html

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