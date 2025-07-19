https://ukraina.ru/20250719/na-grani-katastrofy-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1065511969.html

На грани катастрофы. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На грани катастрофы. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 19.07.2025 Украина.ру

На грани катастрофы. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты пугали украинскую аудиторию и западные СМИ новым наступлением ВС РФ. Впрочем, месяца не проходит, чтобы украинские и западные эксперты не паниковали по этому поводу.

2025-07-19T07:10

2025-07-19T07:10

2025-07-19T07:10

эксклюзив

россия

украина

мариуполь

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

айдар

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064883120_0:2:820:463_1920x0_80_0_0_29a30fc9247d4734bd292e0e3030a460.jpg

В данном случае адресатом заявлений служит администрация Дональда Трампа, объявившая, что принимать решения относительно действий против РФ будет через 50 дней. На Украине эту паузу трактуют как "карт-бланш" на 50-дневное наступление.Экс-советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что россияне готовят полноценное наступление на Запорожском направлении. По его словам, РФ подтягивает свои резервы непосредственно к линии фронта, а наступление должно состояться в конце июля.Однако тот же Андрющенко анонсировал такое же наступление россиян на Запорожском направлении в июне, в мае, в апреле и в прошлом году. Украинские чиновники каждый месяц должны пугать западных чиновников скорым наступлением россиян, иначе им не дадут денег.Зеленский же еще недавно паниковал по поводу сосредоточения российских войск на Сумском направлении.Американская CNN тоже пишет, что РФ в ближайшие недели якобы пойдет в масштабное наступление с использованием 160 тыс. военных, обвиняя в этом паузу, которую взял Трамп.Украинский Telegram-канал "XUA-Фото войны" считает, что подобные заявления делаются заранее и публично, чтобы мобилизовать внимание западных союзников и ускорить поставки, особенно систем ПВО и артиллерии.Тем не менее, как считают авторы канала, если информация Андрющенко всё же соответствует действительности, то речь идет не просто о тактической перегруппировке, а о переходе к фазе фронтового давления на направлении, где ВСУ испытывают хронический дефицит резервов и техники.Украинский военный аналитик Михаил Жирохов рассказывает британской ВВС, что Россия за 50 дней, отведенных ей Трампом, может пойти в массированное наступление на фронте с применением бронетехники."У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100–120 тыс. человек и определенное количество танков", — говорит Жирохов.По его словам, Россия может в ближайшее время нанести неожиданный бронетанковый удар в каком-нибудь месте параллельно с отвлекающим маневром на другом участке фронта.Примечательно, что панику по поводу планируемого наступления россиян разгоняют преимущественно для британских СМИ и американских, связанных с Демпартией. Такими заявлениями администрацию Трампа пытаются глубже втянуть в украинский конфликт.Украинский телеграм-канал "Картель" пишет, что все лицемерные заявления Зеленского в адрес Трампа являются сигналом о том, что фронт на грани катастрофы."ВСУ могут попасть в огромный котел на Покровском направлении, а также начать массовое отступление по всем фронтам. Зеленскому необходимо задобрить Трампа, вынудить и выпросить у него оружие", — пишет "Картель".Угрозу окружения подразделений ВСУ украинский военнослужащий Константин Прошинский видит в реорганизации армии на основе корпусов. Он утверждает, что это будут очень большие подразделения с одним человеком, который реально командует достаточно большим участком фронта.В результате на фронте возникает сумбур из-за нарушения коммуникации, говорит Прошинский."В 200 метрах от тебя — там могут пацаны по каким-то причинам откатиться, и ты этого не знаешь. В итоге можешь попасть в окружение. Или кто-то должен был выйти, допустим, рота, но никто не сказал, что в этой роте не 100, а 30 или 20 человек. А остальные или ранены, или на больничном. Такого действительно очень много", — негодует украинский военнослужащий.Командир взвода нацистского батальона "Айдар"* Станислав Бунятов на этой неделе жаловался на нехватку личного состава, техники, а также на полное отсутствие мотивации среди "бусифицированных" военнослужащих. По его словам, ВСУ фактически воюют только дронами."Сейчас у большинства бригад демотивирован личный состав. Если ты дроном русского не убил, то он продвинется. Потому что люди демотивированы и в большинстве случаев бороться не готовы. Я про наших говорю", — рассказывает нацист.По его словам, в некоторых бригадах ВСУ, которые состоят из "бусифицированных", люди стоят на позициях лишь для того, чтобы обозначать линию фронта, но фактически не ведут боевых действий.Нередко они даже не отстреливаются, а всю работу ведут дроны, жалуется Бунятов. Соответственно, как говорит Бунятов, охота на дронщиков становится приоритетной для россиян."Экипажи вражеских БПЛА приносят нам 80% потерь. И на эти экипажи нельзя жалеть никаких сил и средств. Так, как это делает враг. Он на наших пилотов вообще не жалеет — он КАБами, было такое, что под Селидово ракета прилетала по экипажу FPV. Потому что их достать никто не мог", — рассказывает боевик "Айдара".Он утверждает, что там, где россияне продвигаются, у ВСУ не организована работа по БПЛА и не хватает имущества, дронов и машин.По его оценкам, выставить одну точку разведки дронщиков стоит около 450 тыс. гривен (на генераторы, кабели, мачты, антенны, "старлинки"), в то время как у россиян нет проблем с материальным обеспечением."Одна точка [разведки БПЛА] — это очень много имущества. И они её уничтожили, плюс уничтожили людей, которые сидели на этой точке. И всё, подразделение парализовано", — печалится Бунятов.Украинский паблик Deep State на этой неделе вновь заявлял, что украинские командиры врут начальству о реальной ситуации на местах, объясняя этим дальнейшее продвижение российской армии."Значительной составляющей успеха врага остается ложь с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несет за собой катастрофические последствия", — пишет Deep State.Паблик подчеркивает, что "хаотическая ситуация" наблюдается на границе с Днепропетровской областью, где россияне продвигаются, но о реальном положении дел авторам якобы сложно судить.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

россия

украина

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, украина, мариуполь, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, айдар, cnn