https://ukraina.ru/20250712/osvoboditelnye-udary-po-ttsk-i-krizis--pod-pokrovskom-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1065086524.html

У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 12.07.2025 Украина.ру

У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты часто обсуждали российские удары, в том числе по ТЦК, что вызвало определенную эйфорию у значительной части украинского общества. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* называет эти удары "самым удачным из стратегических ходов", которые могла сделать Россия

2025-07-12T10:17

2025-07-12T10:17

2025-07-12T10:17

эксклюзив

украина

вооруженные силы украины

россия

владимир зеленский

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тцк

офис президента

мирошник

константиновка

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Беглый нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук, комментируя удары по ТЦК, утверждает, что в данном случае российская армия объективно выступает союзником народа Украины. "Именно поэтому точечные удары по структурам ТЦК - это, по сути, вклад в освобождение Украины. Это шаг к демонтажу террористического аппарата, к восстановлению справедливости", - пишет из Лондона бывший соратник Зеленского.Резонансной темой был также очередной рост дезертирства (СОЧ), что является одним из следствий насильственных действий тех же ТЦК. Нардеп Александр Дубинский со ссылкой на данные ГБР пишет об официальных 230 000 случаев СОЧ. "В реальности случаев на 50% больше, т. к. далеко не все эпизоды вносятся в реестр расследований (но не расследуются все равно). Таким образом, реальное количество военнослужащих в бегах выше 300 тысяч! Это 30% действующей армии", - пишет нардеп, обвиненный в госизмене.Журналист Владимир Бойко вообще считает, что на передовой сейчас всего до 50 тысяч человек, в основном, операторы дронов. "Сегодня в Вооружённых Силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - пишет Бойко. Коллапс фронта при таких цифрах, по его мнению, неизбежен.Тем не менее, для украинских националистов на этой неделе был повод и для надежд в связи с тем, что по сообщениям украинских военных, продвижение россиян на Сумы было остановлено. Украинские военные пишут, что смогли якобы взять в полуокружение группировку российских войск в районе сел Кондратовка и Алексеевка, куда срочно перебросили дополнительные силы ВСУ и спецдподразделения ГУР МОУ. Украинский военкор Богдан Мирошников пишет о "небольших успехах" на Сумщине. По его словам, в западной части Сумского плацдарма логистика у россиян якобы очень плохая, поэтому ВСУ пытаются срезать им фланги. "Но они уходить не будут даже в такой ситуации", - предупреждает Мирошников и призывает "не спешить и не тешить себя напрасными надеждами".Поскольку для остановки продвижения ВС РФ к Сумам пришлось снимать части с других направлений, там у ВСУ положение ухудшилось. В период с 2 по 9 июля 2025 года ВС РФ взяли еще - 172 кв. км. территории.Львовский журналист Владимир Пехньо говорит о вероятности окружения под Константиновкой. "Там наши войска уже несколько месяцев ведут боевые действия в круговой обороне, с трёх сторон они окружены противником. И этот карман сейчас забирает больше ресурсов с нашей стороны для удержания этого района, чем любой другой участок фронта", - рассказывает Пехньо.Он предвидит оперативные перспективы для россиян на этом направлении, поскольку окружение Константиновки грозит выходом ВСУ из города и захватом его россиянами. После чего, по его мнению, откроются ворота для начала боёв за Славянско-Краматорскую агломерацию. Впрочем, за весь период СВО украинские войска еще ни разу не получали приказа отступить даже при полном окружении.В то же время спикер группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов бьет тревогу на телеканале "Суспильне" в связи с тем, что на Покровском направлении россияне стянули более 100 000 человек.Украинский телеграм-канал "Легитимный" считает, что ситуация на Покровском направлении напоминает последние месяцы Курской авантюры Зеленского. Это заключается в том, что ВС РФ сейчас используют такую же тактику ударов по логистическим хабам ВСУ в этом направлении, в частности, по Доброполью в 19 км от линии фронта, которое является логистическим хабом ВСУ.Украинский паблик Deep State на этой неделе констатировал, что российские штурмовики всё чаще стали использовать "плащи-невидимки" (для защиты от дронов). В частности, такие плащи использовались при недавнем продвижении российских бойцов в районе Зеленой Долины в направлении Святогорска.Националист и волонтер Тарас Чмут в своем материале для украинского сайта "Тексты" был вынужден признать на этой неделе, что Россия быстрее адаптируется к изменениям в войне, чем Украина. "Она оперативно перевооружает войска, строит оборону, применяет современные технологии и учится на ошибках. Украина теряет время и ресурсы из-за неадекватного реагирования на изменения. Руководство страны не признает серьезности ситуации. В обществе и в политических элитах царит иллюзия, что все идет по плану", - пишет Чмут.Украинский телеграм-канал "XUA-Фото войны" на этой неделе признавал, что фронт трещит, поскольку ВСУ вынуждены латать дыры под давлением маневров ВС РФ. Таким образом, российская армия задаёт темп, навязывая множественные очаги напряжённости, пишет канал. "Механика выглядит следующим образом: ВС РФ наносят удары сразу по нескольким участкам, провоцируя Генштаб ВСУ на экстренное перебрасывание резервов и мобилизованных, чтобы стабилизировать линию фронта. После этого российская сторона разворачивает новое направление атак — и процесс повторяется", - сообщает "XUA-Фото войны".Такое перетягивание "короткого одеяла" резервов ВСУ длится еще с прошлого года. Резервы перебрасывают исключительно ради пиара Зеленского на те направления, на которые обращает внимание западная пресса.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Рекордное продвижение ВС РФ и людоедское отношение в ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский, вадим бойко, тцк, офис президента, мирошник, константиновка