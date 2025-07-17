"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Успешное освобождение Авдеевки стало возможным благодаря грамотному применению классических военных приемов, включая стратегические отвлекающие маневры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что это пример блестящего применения классических военных принципов.
Эксперт объяснил механизм действия: "То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях". По его словам, такой подход неоднократно доказывал свою эффективность.
Ермаков провел исторические параллели: "Это классическая военная наука: заставить противника распылить силы". Он отметил, что подобные приемы использовались еще во время Великой Отечественной войны.
"Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции", - добавил военкор. Он пояснил, что отвлекающий маневр под Купянск позволил создать благоприятные условия для наступления на главном направлении.
"Надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", - резюмировал собеседник Украина.ру, подчеркивая важность комплексного подхода к планированию операций.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
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