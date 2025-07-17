"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку - 17.07.2025 Украина.ру
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"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку
"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку - 17.07.2025 Украина.ру
"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку
Успешное освобождение Авдеевки стало возможным благодаря грамотному применению классических военных приемов, включая стратегические отвлекающие маневры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-17T05:40
2025-07-17T05:40
новости
купянск
украина
авдеевка
наступление
вс рф
наступление вс рф
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всу
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"Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что это пример блестящего применения классических военных принципов.Эксперт объяснил механизм действия: "То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях". По его словам, такой подход неоднократно доказывал свою эффективность.Ермаков провел исторические параллели: "Это классическая военная наука: заставить противника распылить силы". Он отметил, что подобные приемы использовались еще во время Великой Отечественной войны."Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции", - добавил военкор. Он пояснил, что отвлекающий маневр под Купянск позволил создать благоприятные условия для наступления на главном направлении."Надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", - резюмировал собеседник Украина.ру, подчеркивая важность комплексного подхода к планированию операций.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&amp;M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250716/vladimir-kuznetsov-oblako-ot-vzryva-na-zaporozhskoy-aes-nakroet-vsyu-evropu-esli-stantsiyu-ne-zaglushit-1065358710.html
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украина
авдеевка
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новости, купянск, украина, авдеевка, наступление, вс рф, наступление вс рф, донбасс, всу, разгром всу, окружение всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости, аналитика, эксперты, военный эксперт, купянское направление
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"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку

05:40 17.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Успешное освобождение Авдеевки стало возможным благодаря грамотному применению классических военных приемов, включая стратегические отвлекающие маневры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что это пример блестящего применения классических военных принципов.
Эксперт объяснил механизм действия: "То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях". По его словам, такой подход неоднократно доказывал свою эффективность.
Ермаков провел исторические параллели: "Это классическая военная наука: заставить противника распылить силы". Он отметил, что подобные приемы использовались еще во время Великой Отечественной войны.
"Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции", - добавил военкор. Он пояснил, что отвлекающий маневр под Купянск позволил создать благоприятные условия для наступления на главном направлении.
"Надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", - резюмировал собеседник Украина.ру, подчеркивая важность комплексного подхода к планированию операций.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.
Владимир Кузнецов интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 18:03
Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушитьУкраина на Запорожской АЭС додумалась сделать самый дешевый вариант хранения отработанного ядерного топлива без крыши. И уже были эпизоды, когда пробивалась крыша спецкорпуса, где хранятся ядерные отходы. Мы это все показывали МАГАТЭ, но они на это никак не реагировали.
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