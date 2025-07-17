https://ukraina.ru/20250717/ukraina-na-eto-povelas-voenkor-obyasnil-kak-perebroska-sil-pod-kupyansk-pomogla-vzyat-avdeevku-1065373021.html

"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку

"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку - 17.07.2025 Украина.ру

"Украина на это повелась": военкор объяснил, как переброска сил под Купянск помогла взять Авдеевку

Успешное освобождение Авдеевки стало возможным благодаря грамотному применению классических военных приемов, включая стратегические отвлекающие маневры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-17T05:40

2025-07-17T05:40

2025-07-17T05:40

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"Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась", - заявил Ермаков. Он подчеркнул, что это пример блестящего применения классических военных принципов.Эксперт объяснил механизм действия: "То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях". По его словам, такой подход неоднократно доказывал свою эффективность.Ермаков провел исторические параллели: "Это классическая военная наука: заставить противника распылить силы". Он отметил, что подобные приемы использовались еще во время Великой Отечественной войны."Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции", - добавил военкор. Он пояснил, что отвлекающий маневр под Купянск позволил создать благоприятные условия для наступления на главном направлении."Надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", - резюмировал собеседник Украина.ру, подчеркивая важность комплексного подхода к планированию операций.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Про новый виток милитаризации Украины — в статье Алексея Туманова "Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250716/vladimir-kuznetsov-oblako-ot-vzryva-na-zaporozhskoy-aes-nakroet-vsyu-evropu-esli-stantsiyu-ne-zaglushit-1065358710.html

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