Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман
06:30 15.07.2025 (обновлено: 11:29 15.07.2025)
© Фото : 5nun4xujТимофей Ермаков
© Фото : 5nun4xuj
Сейчас по всей линии соприкосновения идет позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки 36-ой бригады морской пехоты. Это старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.
Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики.
- Тимофей, можно ли после освобождения Маяка говорить об образовании "кармана", который позволит охватить Красноармейск (Покровск) с севера и юга и избежать затяжных боев за город, взяв его по образцу Угледара?
- Пока еще не закончены бои в Удачном на юго-западном охвате Красноармейска. Там нам нужно продвинуться к трассе на Гришино, которое лежит на дороге снабжения. О каком-то кармане можно говорить, когда мы зачистим Новоторецкое, Федоровку и продвинемся к Родинскому. Думаю, в планах стоит выход к поселку Новый Донбасс, чтобы замкнуть логистику сразу трех населенных пунктов: Родинское, Красноармейск и Димитров. Подозреваю, что бои в Родинском начнутся после отрезания северной логистики.
Когда мы продвинемся к дороге Новый Донбасс – Родинское можно будет рассуждать о начале формирования кармана, о котором вы говорите.
- Минобороны сообщило и об освобождении Малиновки в Запорожской области. Создаст ли это угрозу Гуляйпольскому направлению?
- Сейчас приходится действовать в условиях нехватки личного состава, как у нас, так и у противника, перерезая логистические маршруты. А после разрезающих ударов начинаются бои внутри населенных пунктов.
Если вспомнить историю, то в освобождении Донбасса в 1943 году участвовала группировка, сопоставимая по численности со всей группировкой войск в зоне СВО. А наши действия в Часов Яре были героическими, но не особо эффективными, поскольку без перерезания трасс снабжения бои затянулись.
Логистика является основным пунктом, по которому мы должны действовать. Надеюсь, что по трассе с Новополя, Вольного Поля и с рубежа Малиновки мы двинемся на Гуляйполе еще с одной стороны. Но пока наша основная цель там выйти к поселку Искра, который является воротами в Днепропетровскую область. Посмотрим, как там будут развиваться события, но освобождение Малиновки приближает нас к освобождению Новороссии в целом.
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- Говорить о начале боев за саму Константиновку пока тоже преждевременно?
- Да. Сначала надо окончательно разобраться с Часов Яром. Были сообщения о прорыве наших сил в Николаевку, но Землянки (поселок в черте Часов Яра) еще не зачищены. Там есть шахта, которую еще удерживают ВСУ. Но как только мы Часов Яр освободим и продвинемся в районе Предтечино (прямая дорога на Константиновку), можно будет говорить о старте Константиновской освободительной операции. Также надо будет продвигаться на Константиновку с флангов (от Дзержинска и от Попов Яра). В этом случае в Константиновку будет вести только одна дорога – из Дружковки.
- Получается, наши части увязли в городских боях за Часов Яр?
- Битва за этот город длится уже больше года. Героическая 98-я дивизия ВДВ там бьется, но без отрезания логистики эти бои растягиваются по времени и развиваются кроваво.
- Как бы вы охарактеризовали оперативную обстановку в Сумской области, где идут встречные бои?
- Сейчас по всей линии соприкосновения идет в основном позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки боеспособных подразделений противника. В частности, 36-я бригада морской пехоты – старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном. Ребята хорошо знаю их тактику.
Да, ВСУ предпринимают контратаки. Нам надо их отбивать. Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке – рокадной дороге. Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы.
Другое дело, что Украина не может штамповать солдат. Она перебрасывает их с других участков. Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье (я имею в виду освобождение Каменского).
Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции. Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась. То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях.
По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается.
Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки.
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- С украинской стороны часто используется термин "зона смерти". Он означает участок фронта, который контролируют операторы БПЛА из-за нехватки хорошо подготовленной пехоты у ВСУ. Насколько этот термин корректен? Когда современная военная наука изобретет способ преодоления этой тактики?
- На самом деле военная наука все уже придумала. Помимо средств РЭБ, существует огневой вал артиллерии. Просто у нас нет столько стволов и подготовленных артиллеристов, чтобы сделать свою "антизону смерти", которая бы позволяла нам с артиллерийской поддержкой избавлять нас от опасности дронов, уничтожая вражеских операторов БПЛА. В этом направлении нам надо работать: больше стволов, больше снарядов, больше артиллеристов.
Также надо развивать РЭБ. Его усовершенствование должно обеспечить безопасность от дронов. Хотя понятно, что РЭБ, как и любая ПВО, не дает стопроцентной гарантии.
- А на тех участках, где нашей армии удается продвигаться, мы изобрели новые тактические приемы? Например, прорывы на бронетехнике и на мототехнике?
- Про нашу мотопехоту – новую кавалерию 21 века одно вражеское издание выпустило любопытный материал. Там сказано, что мы освобождаем территории по следующему принципу: отрезание логистики, прорыв на мотоциклах и занятие опорников. Эффект скорости и внезапности.
Но, повторюсь, в отсутствие большого количества личного состава нам стоит и дальше концентрироваться на перерезании снабжения украинцев. "Восток" и "Центр" демонстрируют это как нельзя лучше. То, как мы брали укрепрайон Комар-Поддубное-Мирное - яркий тому пример.
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