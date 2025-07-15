https://ukraina.ru/20250715/timofey-ermakov-vs-rf-dobyut-vsu-v-chasov-yare-otkroyut-put-na-konstantinovku-i-vozmut-pokrovsk-v-1065225881.html

Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман

Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман - 15.07.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман

Сейчас по всей линии соприкосновения идет позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки 36-ой бригады морской пехоты. Это старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном.

2025-07-15T06:30

2025-07-15T06:30

2025-07-15T11:29

интервью

константиновка

часов яр

сумская область

вооруженные силы украины

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вдв

донбасс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики.- Тимофей, можно ли после освобождения Маяка говорить об образовании "кармана", который позволит охватить Красноармейск (Покровск) с севера и юга и избежать затяжных боев за город, взяв его по образцу Угледара?- Пока еще не закончены бои в Удачном на юго-западном охвате Красноармейска. Там нам нужно продвинуться к трассе на Гришино, которое лежит на дороге снабжения. О каком-то кармане можно говорить, когда мы зачистим Новоторецкое, Федоровку и продвинемся к Родинскому. Думаю, в планах стоит выход к поселку Новый Донбасс, чтобы замкнуть логистику сразу трех населенных пунктов: Родинское, Красноармейск и Димитров. Подозреваю, что бои в Родинском начнутся после отрезания северной логистики.Когда мы продвинемся к дороге Новый Донбасс – Родинское можно будет рассуждать о начале формирования кармана, о котором вы говорите.- Минобороны сообщило и об освобождении Малиновки в Запорожской области. Создаст ли это угрозу Гуляйпольскому направлению?- Сейчас приходится действовать в условиях нехватки личного состава, как у нас, так и у противника, перерезая логистические маршруты. А после разрезающих ударов начинаются бои внутри населенных пунктов.Если вспомнить историю, то в освобождении Донбасса в 1943 году участвовала группировка, сопоставимая по численности со всей группировкой войск в зоне СВО. А наши действия в Часов Яре были героическими, но не особо эффективными, поскольку без перерезания трасс снабжения бои затянулись.Логистика является основным пунктом, по которому мы должны действовать. Надеюсь, что по трассе с Новополя, Вольного Поля и с рубежа Малиновки мы двинемся на Гуляйполе еще с одной стороны. Но пока наша основная цель там выйти к поселку Искра, который является воротами в Днепропетровскую область. Посмотрим, как там будут развиваться события, но освобождение Малиновки приближает нас к освобождению Новороссии в целом.- Говорить о начале боев за саму Константиновку пока тоже преждевременно?- Да. Сначала надо окончательно разобраться с Часов Яром. Были сообщения о прорыве наших сил в Николаевку, но Землянки (поселок в черте Часов Яра) еще не зачищены. Там есть шахта, которую еще удерживают ВСУ. Но как только мы Часов Яр освободим и продвинемся в районе Предтечино (прямая дорога на Константиновку), можно будет говорить о старте Константиновской освободительной операции. Также надо будет продвигаться на Константиновку с флангов (от Дзержинска и от Попов Яра). В этом случае в Константиновку будет вести только одна дорога – из Дружковки.- Получается, наши части увязли в городских боях за Часов Яр?- Битва за этот город длится уже больше года. Героическая 98-я дивизия ВДВ там бьется, но без отрезания логистики эти бои растягиваются по времени и развиваются кроваво.- Как бы вы охарактеризовали оперативную обстановку в Сумской области, где идут встречные бои?- Сейчас по всей линии соприкосновения идет в основном позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили. Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки боеспособных подразделений противника. В частности, 36-я бригада морской пехоты – старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии, которые бились с ними на островах под Херсоном. Ребята хорошо знаю их тактику.Да, ВСУ предпринимают контратаки. Нам надо их отбивать. Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке – рокадной дороге. Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы. Поэтому киевский режим бросает сюда резервы.Другое дело, что Украина не может штамповать солдат. Она перебрасывает их с других участков. Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье (я имею в виду освобождение Каменского).Хотел бы также напомнить об Авдеевской освободительной операции. Когда мы в качестве отвлекающего маневра перебросили войска под Купянск, Украина на это повелась. То есть начало активного продвижения на отдаленном участке фронта позволяет нам вытягивать резервы врага и продвигаться на основных направлениях.По поводу освобождения Сум пока говорить рановато. Верховный пока только озвучил цели о буферной зоне. Вот она и создается.Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки.- С украинской стороны часто используется термин "зона смерти". Он означает участок фронта, который контролируют операторы БПЛА из-за нехватки хорошо подготовленной пехоты у ВСУ. Насколько этот термин корректен? Когда современная военная наука изобретет способ преодоления этой тактики?- На самом деле военная наука все уже придумала. Помимо средств РЭБ, существует огневой вал артиллерии. Просто у нас нет столько стволов и подготовленных артиллеристов, чтобы сделать свою "антизону смерти", которая бы позволяла нам с артиллерийской поддержкой избавлять нас от опасности дронов, уничтожая вражеских операторов БПЛА. В этом направлении нам надо работать: больше стволов, больше снарядов, больше артиллеристов.Также надо развивать РЭБ. Его усовершенствование должно обеспечить безопасность от дронов. Хотя понятно, что РЭБ, как и любая ПВО, не дает стопроцентной гарантии.- А на тех участках, где нашей армии удается продвигаться, мы изобрели новые тактические приемы? Например, прорывы на бронетехнике и на мототехнике?- Про нашу мотопехоту – новую кавалерию 21 века одно вражеское издание выпустило любопытный материал. Там сказано, что мы освобождаем территории по следующему принципу: отрезание логистики, прорыв на мотоциклах и занятие опорников. Эффект скорости и внезапности.Но, повторюсь, в отсутствие большого количества личного состава нам стоит и дальше концентрироваться на перерезании снабжения украинцев. "Восток" и "Центр" демонстрируют это как нельзя лучше. То, как мы брали укрепрайон Комар-Поддубное-Мирное - яркий тому пример.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются

https://ukraina.ru/20250714/iskanderom-po-zavodu-o-borbe-s-bespilotnikami-vsu-i-luchshey-sisteme-pvo-dlya-rossii--knutov-1065200131.html

https://ukraina.ru/20250713/kabala-na-19-let-za-25-milliarda-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-detali-raketnoy-sdelki-s-britaniey-1065083462.html

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Денис Рудометов

интервью, константиновка, часов яр, сумская область, вооруженные силы украины, бпла, купянск, сумы, вдв, донбасс, покровск/красноармейск