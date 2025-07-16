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Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США

Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США - 16.07.2025 Украина.ру

Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США

Украина и американская D&M Holding создают совместное предприятие по производству компонентов боеприпасов. Детали соглашения скрыты. Анализ показывает, что США решают вопросы дефицита бездымного пороха, а Киев усугубляет зависимость от западного ОПК

2025-07-16T17:41

2025-07-16T17:41

2025-07-16T17:41

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Украину пригласили принять участие в работе нового завода американского производителя пороха и боеприпасов D&M Holding Company. Накануне между АО "Украинская оборонная промышленность" и компанией из США было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Северной Америке. На заводе будут производить "специальные химические вещества для боеприпасов", как заявляют украинские СМИ. Соглашение было подписано в Риме, на полях так называемой конференции по восстановлению Украины.На каких условиях в проекте участвует Украина - неизвестно. Можно только предположить, что в производстве задействуют украинских специалистов - от инженеров до испытателей в боевых условиях.Украинская общественность убеждена в том, что спецхимию на американском заводе будут производить для снарядов, которые используют ВСУ. Однако открытие нового завода D&M Holding Company, несмотря на вовлеченность предприятия в украинский конфликт, - реализация давних планов и американского ОПК, и оружейного рынка.Заявления о новом заводе повторяют слово в слово сообщения об аналогичном контракте с Украиной от 2024 года. То есть, вероятно, соглашение повторно публично заключили в Риме только в политических целях."Украина.ру" объясняет эту историю по порядку.Что такое D&M?Компания D&M Holding Company специализируется на проектировании промышленных объектов и автоматизированном производстве боеприпасов, патронов, капсюлей и пороха. Основана в 2018 году Дэном Пауэрсом в Флориде. Известны две производственные площадки на территории Штатов: в Каботе и Де-Арке (Арканзас). Там производят боеприпасы по стандартам НАТО для армий и правоохранительных органов, а также коммерческие, в том числе по российским стандартам, если верить информации из открытых источников.D&M Holding обслуживает частные и государственные структуры по всему миру. В него входят два ключевых предприятия - D&M Ammunition Manufacturing Solutions (занимается строительством) и White River Energetics (WRE, производством).Также в Штатах D&M Holding построила завод Palmetto State Armory (American Ammunition Company) в Колумбии (Южная Каролина) по производству патронов для пистолетов и винтовок. Ежегодно предприятие выпускает по 350-450 млн патронов. Завод считается крупнейшим в США.В декабре 2022 года в Стюарте (Флорида) D&M запустили производство капсюлей и специальных патронов для компании Grind Hard. Мощность производства - 80 млн патронов в год. В следующем году специалисты D&M проектировали и построили линию по производству 9-мм патронов Longhorn во Флоренции (Техас).Бездымный порохЧерез WRE компания управляет заводом по производству капсюлей и строит новый завод по производству бездымного пороха в Арканзасе. Для американского ОПК это серьезный задел - Штаты впервые строят пороховой завод за последние 50 лет. Проект расширения представили в сентябре 2024 года, на торжественной церемонии присутствовала даже губернатор Штата - Сара Сандерс, самый молодой американский губернатор.По данным Совета экономического развития Арканзаса, WRE вложила около 10 млн долларов в расширение и 60 млн долларов в строительство порохового завода. На новой фабрике в Де-Арке будут созданы дополнительно 100 рабочих мест, открытие запланировано на первый квартал 2026 года. Члены Совета особо подчеркивают значимость этого завода в мировых масштабах - из-за дефицита бездымного пороха."Я горжусь 100 новыми рабочими местами и инвестициями в размере 70 миллионов долларов, о которых мы объявляем в небольшом городке в Арканзасе, и я знаю, что они будут иметь большое влияние", - сказала Сандерс. Всего на заводе в Де-Арке трудятся 125 человек, что в несколько десятков раз меньше, чем на любом российском классическом подобном предприятии.Ожидается, что благодаря этому WRE сможет увеличить производство с 800 млн до 1,4 млрд капсюлей в год.Компания WRE сравнительно молодая. Впервые на внутренний рынок WRE поставила капсюли для пистолетов и винтовок в 2023 году. Тогда американцы на профильных форумах владельцев оружия обсуждали новинку, удивляясь низкой стоимости. Позже цену подняли до 225 долларов за 5000 пистолетных капсюлей, товар начал пропадать из интернет-магазинов. Менеджеры компании объясняли это загруженностью и ориентацией на экспорт. Известно, что у компании есть дилеры в Южной Африке и Новой Зеландии.Внутри Штатов в кратчайшие сроки менеджеры развернули успешную маркетинговую кампанию. В частности, WRE начала финансировать стрелков Ф-класса, так что в качестве обратной связи получила положительные отзывы на продукцию и отличную рекламу. То есть, WRE - это, скорее, про частный бизнес, а не вооружение иностранных армий.Когда украинские журналисты сообщают о "спецхимии для боеприпасов", речь идет, очевидно, о компонентах для изготовления такого пороха - нитроцеллюлозе (производят из хлопка) и нитроглицерине. Для понимания масштабов дефицита: страны Запада запретили поставки нитроцеллюлозы в Россию под предлогом санкций. В России в ответ, согласно данным из открытых источников, разработали новую технологию изготовления нитроцеллюлозы из древесины и льна.И у России очень богатый опыт взаимодействия с США по теме бездымного пороха. Начиная со "шпионской истории" о том, как Дмитрий Менделеев разработал пироколлодий вместо пироксилина, запустил производство, а потом его проект с легкой руки французского эксперта зарубили на корню. Спустя какое-то время после этого русская технология внезапно появилась в США, и Российская империя была вынуждена закупать этот порох в Америке во время Первой мировой войны.Украинский заводВ сентябре 2024 года D&M Holding открыл на территории Украины завод по производству боеприпасов. Событие по времени совпало с закладкой нового завода в Арканзасе. Согласно пресс-релизу Департамента обороны США, D&M привлекали только в качестве застройщика, а не производителя.Украинские СМИ сообщили о начале производства на заводе патронов калибра 5,45х39 для автоматов АК-74. В подтверждение опубликовали пачку патронов с надписью "Сделано на Украине" и датой изготовления - июнь 2024 года.История строительства этого патронного завода (местоположение не указывают) начинается со времен украинской агрессии против жителей республик Донбасса. В 2014 году украинские власти навсегда потеряли Луганский патронный завод и другие производственные мощности в Донбассе. Компания D&M Holding выиграла тендер на строительство завода взамен утраченного производства.В 2022 году, до начала СВО, американские власти рекомендовали гражданам США свернуть все дела на Украине и срочно уехать из этой страны. Сотрудники D&M Holding покинули Киев на одном из последних самолетов.После начала спецоперации, приблизительно после отвода российских войск от Киева, американцы "тихо пересекли границу и завершили ввод завода в эксплуатацию". Об этом профильным американским изданиям рассказывал руководитель компании Дэн Пауэрс. По его словам, с тех пор завод работал круглосуточно и производил боеприпасы для ВСУ.В октябре 2024 года в Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий DFNC2. На полях этого мероприятия "Украинская оборонная промышленность" (тогда Укроборонпром) заключила такой же договор о совместном производстве спецхимии с D&M Holding, как и в 2025 году. События отличаются только тем, что в первом случае документ был подписан в Киеве (новый в Риме). И во второй раз при подписании присутствовал спецпосланник президента США Кит Келлог.Американо-украинский деловой советВ июле 2024 года D&M Holding вошла в Американо-украинский деловой совет (USUBC, частная НПО по развитию предпринимательства на Украине с главным офисом в Вашингтоне), возглавляемый Ириной Палиашвили.Палиашвили - президент юридической фирмы RULG – Ukrainian Legal Group, основатель и сопредседатель Форума юридических фирм стран СНГ. Кроме этого, она - автор статей в украинской прессе о том, "Как сделать Украину успешной за два года" (2015 год), "Как построить новую Украину" (2016 год), "Как предотвратить третью мировую" (2014 год).В 2015 году призывала США и Великобританию оказать военную помощь Киеву и ее советы, судя по всему, были услышаны.Совет работает на Украине с 1995 года, и по его составу можно сделать однозначный вывод: это - мягкая сила США по продвижению интересов американского бизнеса. Например, в состав организации включены представители ядерной энергетической компании Westinghouse Electric Company или оборонных BAE Systems и Northrop Grumman Corporation.Если с Westinghouse все более-менее понятно (поставки на Украину ядерного топлива для АЭС, соглашение о строительстве блоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС), присутствие гигантов американского ВПК вызывает серьезные вопросы о стратегии Штатов по отношению к Украине. Это не ажиотаж вокруг закрытия Дональдом Трампом USAID, а реально рабочая модель, которая находится, в сравнении, в тени.Так что пороховой завод якобы совместный с Украиной - верхушка айсберга. Что еще можно ожидать от организации, которая 30 лет обрабатывает Украину, особенно под руководством "Ирины-как-предотвратить-третью-мировую", - не ясно.Ясно лишь то, что группа продолжает работу по вооружению Украины. В совещаниях под эгидой USUBC принимают участие высокопоставленные представители украинских властей. Например, в начале июля в Риме собрали советника президента Украины Александра Камышина, председателя наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Ломджарию и гендиректорf "Украинской оборонной промышленности" Олега Гуляка."В ходе дискуссии обсуждались ключевые направления, критически важные для обороноспособности и экономического восстановления Украины: совместное производство оборудования и технологий, локализация производства, сотрудничество в области НИОКР и механизмы интеграции международных частных компаний в оборонную экосистему Украины", - сообщили в USUBC.Таким образом, США не только усиливают военно-промышленное сотрудничество с Украиной, но и встраивают ее в собственный военно-промышленный комплекс, продолжают милитаризацию под контролем Вашингтона. Создание совместного предприятия - часть долгосрочной стратегии, на которую не влияют ни отставки, не переизбрания президентов США.Реальная выгода для Киева остается сомнительной. Пока Штаты решают свои промышленные проблемы, Украина рискует превратиться в зависимый придаток западного ВПК. А так как олна из главных целей российской специальной военной операции на Украине - ее демилитаризация - любая эскалация приведет к более трагичным последствиям.

https://ukraina.ru/20250715/uroki-ukrainskoy-arifmetiki-trampa-prodolzhayutsya-pochemu-na-zaklyuchenie-sdelki-on-otvl-imenno-50-dney-1065281430.html

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