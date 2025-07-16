Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США - 16.07.2025 Украина.ру
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Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США
Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США - 16.07.2025 Украина.ру
Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США
Украина и американская D&M Holding создают совместное предприятие по производству компонентов боеприпасов. Детали соглашения скрыты. Анализ показывает, что США решают вопросы дефицита бездымного пороха, а Киев усугубляет зависимость от западного ОПК
2025-07-16T17:41
2025-07-16T17:41
эксклюзив
украина
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дональд трамп
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Украину пригласили принять участие в работе нового завода американского производителя пороха и боеприпасов D&amp;M Holding Company. Накануне между АО "Украинская оборонная промышленность" и компанией из США было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Северной Америке. На заводе будут производить "специальные химические вещества для боеприпасов", как заявляют украинские СМИ. Соглашение было подписано в Риме, на полях так называемой конференции по восстановлению Украины.На каких условиях в проекте участвует Украина - неизвестно. Можно только предположить, что в производстве задействуют украинских специалистов - от инженеров до испытателей в боевых условиях.Украинская общественность убеждена в том, что спецхимию на американском заводе будут производить для снарядов, которые используют ВСУ. Однако открытие нового завода D&amp;M Holding Company, несмотря на вовлеченность предприятия в украинский конфликт, - реализация давних планов и американского ОПК, и оружейного рынка.Заявления о новом заводе повторяют слово в слово сообщения об аналогичном контракте с Украиной от 2024 года. То есть, вероятно, соглашение повторно публично заключили в Риме только в политических целях."Украина.ру" объясняет эту историю по порядку.Что такое D&amp;M?Компания D&amp;M Holding Company специализируется на проектировании промышленных объектов и автоматизированном производстве боеприпасов, патронов, капсюлей и пороха. Основана в 2018 году Дэном Пауэрсом в Флориде. Известны две производственные площадки на территории Штатов: в Каботе и Де-Арке (Арканзас). Там производят боеприпасы по стандартам НАТО для армий и правоохранительных органов, а также коммерческие, в том числе по российским стандартам, если верить информации из открытых источников.D&amp;M Holding обслуживает частные и государственные структуры по всему миру. В него входят два ключевых предприятия - D&amp;M Ammunition Manufacturing Solutions (занимается строительством) и White River Energetics (WRE, производством).Также в Штатах D&amp;M Holding построила завод Palmetto State Armory (American Ammunition Company) в Колумбии (Южная Каролина) по производству патронов для пистолетов и винтовок. Ежегодно предприятие выпускает по 350-450 млн патронов. Завод считается крупнейшим в США.В декабре 2022 года в Стюарте (Флорида) D&amp;M запустили производство капсюлей и специальных патронов для компании Grind Hard. Мощность производства - 80 млн патронов в год. В следующем году специалисты D&amp;M проектировали и построили линию по производству 9-мм патронов Longhorn во Флоренции (Техас).Бездымный порохЧерез WRE компания управляет заводом по производству капсюлей и строит новый завод по производству бездымного пороха в Арканзасе. Для американского ОПК это серьезный задел - Штаты впервые строят пороховой завод за последние 50 лет. Проект расширения представили в сентябре 2024 года, на торжественной церемонии присутствовала даже губернатор Штата - Сара Сандерс, самый молодой американский губернатор.По данным Совета экономического развития Арканзаса, WRE вложила около 10 млн долларов в расширение и 60 млн долларов в строительство порохового завода. На новой фабрике в Де-Арке будут созданы дополнительно 100 рабочих мест, открытие запланировано на первый квартал 2026 года. Члены Совета особо подчеркивают значимость этого завода в мировых масштабах - из-за дефицита бездымного пороха."Я горжусь 100 новыми рабочими местами и инвестициями в размере 70 миллионов долларов, о которых мы объявляем в небольшом городке в Арканзасе, и я знаю, что они будут иметь большое влияние", - сказала Сандерс. Всего на заводе в Де-Арке трудятся 125 человек, что в несколько десятков раз меньше, чем на любом российском классическом подобном предприятии.Ожидается, что благодаря этому WRE сможет увеличить производство с 800 млн до 1,4 млрд капсюлей в год.Компания WRE сравнительно молодая. Впервые на внутренний рынок WRE поставила капсюли для пистолетов и винтовок в 2023 году. Тогда американцы на профильных форумах владельцев оружия обсуждали новинку, удивляясь низкой стоимости. Позже цену подняли до 225 долларов за 5000 пистолетных капсюлей, товар начал пропадать из интернет-магазинов. Менеджеры компании объясняли это загруженностью и ориентацией на экспорт. Известно, что у компании есть дилеры в Южной Африке и Новой Зеландии.Внутри Штатов в кратчайшие сроки менеджеры развернули успешную маркетинговую кампанию. В частности, WRE начала финансировать стрелков Ф-класса, так что в качестве обратной связи получила положительные отзывы на продукцию и отличную рекламу. То есть, WRE - это, скорее, про частный бизнес, а не вооружение иностранных армий.Когда украинские журналисты сообщают о "спецхимии для боеприпасов", речь идет, очевидно, о компонентах для изготовления такого пороха - нитроцеллюлозе (производят из хлопка) и нитроглицерине. Для понимания масштабов дефицита: страны Запада запретили поставки нитроцеллюлозы в Россию под предлогом санкций. В России в ответ, согласно данным из открытых источников, разработали новую технологию изготовления нитроцеллюлозы из древесины и льна.И у России очень богатый опыт взаимодействия с США по теме бездымного пороха. Начиная со "шпионской истории" о том, как Дмитрий Менделеев разработал пироколлодий вместо пироксилина, запустил производство, а потом его проект с легкой руки французского эксперта зарубили на корню. Спустя какое-то время после этого русская технология внезапно появилась в США, и Российская империя была вынуждена закупать этот порох в Америке во время Первой мировой войны.Украинский заводВ сентябре 2024 года D&amp;M Holding открыл на территории Украины завод по производству боеприпасов. Событие по времени совпало с закладкой нового завода в Арканзасе. Согласно пресс-релизу Департамента обороны США, D&amp;M привлекали только в качестве застройщика, а не производителя.Украинские СМИ сообщили о начале производства на заводе патронов калибра 5,45х39 для автоматов АК-74. В подтверждение опубликовали пачку патронов с надписью "Сделано на Украине" и датой изготовления - июнь 2024 года.История строительства этого патронного завода (местоположение не указывают) начинается со времен украинской агрессии против жителей республик Донбасса. В 2014 году украинские власти навсегда потеряли Луганский патронный завод и другие производственные мощности в Донбассе. Компания D&amp;M Holding выиграла тендер на строительство завода взамен утраченного производства.В 2022 году, до начала СВО, американские власти рекомендовали гражданам США свернуть все дела на Украине и срочно уехать из этой страны. Сотрудники D&amp;M Holding покинули Киев на одном из последних самолетов.После начала спецоперации, приблизительно после отвода российских войск от Киева, американцы "тихо пересекли границу и завершили ввод завода в эксплуатацию". Об этом профильным американским изданиям рассказывал руководитель компании Дэн Пауэрс. По его словам, с тех пор завод работал круглосуточно и производил боеприпасы для ВСУ.В октябре 2024 года в Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий DFNC2. На полях этого мероприятия "Украинская оборонная промышленность" (тогда Укроборонпром) заключила такой же договор о совместном производстве спецхимии с D&amp;M Holding, как и в 2025 году. События отличаются только тем, что в первом случае документ был подписан в Киеве (новый в Риме). И во второй раз при подписании присутствовал спецпосланник президента США Кит Келлог.Американо-украинский деловой советВ июле 2024 года D&amp;M Holding вошла в Американо-украинский деловой совет (USUBC, частная НПО по развитию предпринимательства на Украине с главным офисом в Вашингтоне), возглавляемый Ириной Палиашвили.Палиашвили - президент юридической фирмы RULG – Ukrainian Legal Group, основатель и сопредседатель Форума юридических фирм стран СНГ. Кроме этого, она - автор статей в украинской прессе о том, "Как сделать Украину успешной за два года" (2015 год), "Как построить новую Украину" (2016 год), "Как предотвратить третью мировую" (2014 год).В 2015 году призывала США и Великобританию оказать военную помощь Киеву и ее советы, судя по всему, были услышаны.Совет работает на Украине с 1995 года, и по его составу можно сделать однозначный вывод: это - мягкая сила США по продвижению интересов американского бизнеса. Например, в состав организации включены представители ядерной энергетической компании Westinghouse Electric Company или оборонных BAE Systems и Northrop Grumman Corporation.Если с Westinghouse все более-менее понятно (поставки на Украину ядерного топлива для АЭС, соглашение о строительстве блоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС), присутствие гигантов американского ВПК вызывает серьезные вопросы о стратегии Штатов по отношению к Украине. Это не ажиотаж вокруг закрытия Дональдом Трампом USAID, а реально рабочая модель, которая находится, в сравнении, в тени.Так что пороховой завод якобы совместный с Украиной - верхушка айсберга. Что еще можно ожидать от организации, которая 30 лет обрабатывает Украину, особенно под руководством "Ирины-как-предотвратить-третью-мировую", - не ясно.Ясно лишь то, что группа продолжает работу по вооружению Украины. В совещаниях под эгидой USUBC принимают участие высокопоставленные представители украинских властей. Например, в начале июля в Риме собрали советника президента Украины Александра Камышина, председателя наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Ломджарию и гендиректорf "Украинской оборонной промышленности" Олега Гуляка."В ходе дискуссии обсуждались ключевые направления, критически важные для обороноспособности и экономического восстановления Украины: совместное производство оборудования и технологий, локализация производства, сотрудничество в области НИОКР и механизмы интеграции международных частных компаний в оборонную экосистему Украины", - сообщили в USUBC.Таким образом, США не только усиливают военно-промышленное сотрудничество с Украиной, но и встраивают ее в собственный военно-промышленный комплекс, продолжают милитаризацию под контролем Вашингтона. Создание совместного предприятия - часть долгосрочной стратегии, на которую не влияют ни отставки, не переизбрания президентов США.Реальная выгода для Киева остается сомнительной. Пока Штаты решают свои промышленные проблемы, Украина рискует превратиться в зависимый придаток западного ВПК. А так как олна из главных целей российской специальной военной операции на Украине - ее демилитаризация - любая эскалация приведет к более трагичным последствиям.
https://ukraina.ru/20250715/uroki-ukrainskoy-arifmetiki-trampa-prodolzhayutsya-pochemu-na-zaklyuchenie-sdelki-on-otvl-imenno-50-dney-1065281430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, киев, westinghouse electric, дональд трамп, кит келлог, вооруженные силы украины, опк
Эксклюзив, Украина, США, Киев, Westinghouse Electric, Дональд Трамп, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины, ОПК

Пороховой альянс. Новый завод D&M – очередной шаг к милитаризации Украины под контролем США

17:41 16.07.2025
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP / Czarek Sokolowski
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Украина и американская D&M Holding создают совместное предприятие по производству компонентов боеприпасов. Детали соглашения скрыты. Анализ показывает, что США решают вопросы дефицита бездымного пороха, а Киев усугубляет зависимость от западного ОПК
Украину пригласили принять участие в работе нового завода американского производителя пороха и боеприпасов D&M Holding Company. Накануне между АО "Украинская оборонная промышленность" и компанией из США было подписано соглашение о создании совместного предприятия в Северной Америке. На заводе будут производить "специальные химические вещества для боеприпасов", как заявляют украинские СМИ. Соглашение было подписано в Риме, на полях так называемой конференции по восстановлению Украины.
На каких условиях в проекте участвует Украина - неизвестно. Можно только предположить, что в производстве задействуют украинских специалистов - от инженеров до испытателей в боевых условиях.
Украинская общественность убеждена в том, что спецхимию на американском заводе будут производить для снарядов, которые используют ВСУ. Однако открытие нового завода D&M Holding Company, несмотря на вовлеченность предприятия в украинский конфликт, - реализация давних планов и американского ОПК, и оружейного рынка.
Заявления о новом заводе повторяют слово в слово сообщения об аналогичном контракте с Украиной от 2024 года. То есть, вероятно, соглашение повторно публично заключили в Риме только в политических целях.
"Украина.ру" объясняет эту историю по порядку.
Что такое D&M?
Компания D&M Holding Company специализируется на проектировании промышленных объектов и автоматизированном производстве боеприпасов, патронов, капсюлей и пороха. Основана в 2018 году Дэном Пауэрсом в Флориде. Известны две производственные площадки на территории Штатов: в Каботе и Де-Арке (Арканзас). Там производят боеприпасы по стандартам НАТО для армий и правоохранительных органов, а также коммерческие, в том числе по российским стандартам, если верить информации из открытых источников.
D&M Holding обслуживает частные и государственные структуры по всему миру. В него входят два ключевых предприятия - D&M Ammunition Manufacturing Solutions (занимается строительством) и White River Energetics (WRE, производством).
Также в Штатах D&M Holding построила завод Palmetto State Armory (American Ammunition Company) в Колумбии (Южная Каролина) по производству патронов для пистолетов и винтовок. Ежегодно предприятие выпускает по 350-450 млн патронов. Завод считается крупнейшим в США.
В декабре 2022 года в Стюарте (Флорида) D&M запустили производство капсюлей и специальных патронов для компании Grind Hard. Мощность производства - 80 млн патронов в год. В следующем году специалисты D&M проектировали и построили линию по производству 9-мм патронов Longhorn во Флоренции (Техас).
Бездымный порох
Через WRE компания управляет заводом по производству капсюлей и строит новый завод по производству бездымного пороха в Арканзасе. Для американского ОПК это серьезный задел - Штаты впервые строят пороховой завод за последние 50 лет. Проект расширения представили в сентябре 2024 года, на торжественной церемонии присутствовала даже губернатор Штата - Сара Сандерс, самый молодой американский губернатор.
По данным Совета экономического развития Арканзаса, WRE вложила около 10 млн долларов в расширение и 60 млн долларов в строительство порохового завода. На новой фабрике в Де-Арке будут созданы дополнительно 100 рабочих мест, открытие запланировано на первый квартал 2026 года. Члены Совета особо подчеркивают значимость этого завода в мировых масштабах - из-за дефицита бездымного пороха.
"Я горжусь 100 новыми рабочими местами и инвестициями в размере 70 миллионов долларов, о которых мы объявляем в небольшом городке в Арканзасе, и я знаю, что они будут иметь большое влияние", - сказала Сандерс. Всего на заводе в Де-Арке трудятся 125 человек, что в несколько десятков раз меньше, чем на любом российском классическом подобном предприятии.
Ожидается, что благодаря этому WRE сможет увеличить производство с 800 млн до 1,4 млрд капсюлей в год.
Компания WRE сравнительно молодая. Впервые на внутренний рынок WRE поставила капсюли для пистолетов и винтовок в 2023 году. Тогда американцы на профильных форумах владельцев оружия обсуждали новинку, удивляясь низкой стоимости. Позже цену подняли до 225 долларов за 5000 пистолетных капсюлей, товар начал пропадать из интернет-магазинов. Менеджеры компании объясняли это загруженностью и ориентацией на экспорт. Известно, что у компании есть дилеры в Южной Африке и Новой Зеландии.
Внутри Штатов в кратчайшие сроки менеджеры развернули успешную маркетинговую кампанию. В частности, WRE начала финансировать стрелков Ф-класса, так что в качестве обратной связи получила положительные отзывы на продукцию и отличную рекламу. То есть, WRE - это, скорее, про частный бизнес, а не вооружение иностранных армий.
Когда украинские журналисты сообщают о "спецхимии для боеприпасов", речь идет, очевидно, о компонентах для изготовления такого пороха - нитроцеллюлозе (производят из хлопка) и нитроглицерине. Для понимания масштабов дефицита: страны Запада запретили поставки нитроцеллюлозы в Россию под предлогом санкций. В России в ответ, согласно данным из открытых источников, разработали новую технологию изготовления нитроцеллюлозы из древесины и льна.
И у России очень богатый опыт взаимодействия с США по теме бездымного пороха. Начиная со "шпионской истории" о том, как Дмитрий Менделеев разработал пироколлодий вместо пироксилина, запустил производство, а потом его проект с легкой руки французского эксперта зарубили на корню. Спустя какое-то время после этого русская технология внезапно появилась в США, и Российская империя была вынуждена закупать этот порох в Америке во время Первой мировой войны.
Украинский завод
В сентябре 2024 года D&M Holding открыл на территории Украины завод по производству боеприпасов. Событие по времени совпало с закладкой нового завода в Арканзасе. Согласно пресс-релизу Департамента обороны США, D&M привлекали только в качестве застройщика, а не производителя.
Украинские СМИ сообщили о начале производства на заводе патронов калибра 5,45х39 для автоматов АК-74. В подтверждение опубликовали пачку патронов с надписью "Сделано на Украине" и датой изготовления - июнь 2024 года.
История строительства этого патронного завода (местоположение не указывают) начинается со времен украинской агрессии против жителей республик Донбасса. В 2014 году украинские власти навсегда потеряли Луганский патронный завод и другие производственные мощности в Донбассе. Компания D&M Holding выиграла тендер на строительство завода взамен утраченного производства.
В 2022 году, до начала СВО, американские власти рекомендовали гражданам США свернуть все дела на Украине и срочно уехать из этой страны. Сотрудники D&M Holding покинули Киев на одном из последних самолетов.
После начала спецоперации, приблизительно после отвода российских войск от Киева, американцы "тихо пересекли границу и завершили ввод завода в эксплуатацию". Об этом профильным американским изданиям рассказывал руководитель компании Дэн Пауэрс. По его словам, с тех пор завод работал круглосуточно и производил боеприпасы для ВСУ.
В октябре 2024 года в Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий DFNC2. На полях этого мероприятия "Украинская оборонная промышленность" (тогда Укроборонпром) заключила такой же договор о совместном производстве спецхимии с D&M Holding, как и в 2025 году. События отличаются только тем, что в первом случае документ был подписан в Киеве (новый в Риме). И во второй раз при подписании присутствовал спецпосланник президента США Кит Келлог.
Американо-украинский деловой совет
В июле 2024 года D&M Holding вошла в Американо-украинский деловой совет (USUBC, частная НПО по развитию предпринимательства на Украине с главным офисом в Вашингтоне), возглавляемый Ириной Палиашвили.
Палиашвили - президент юридической фирмы RULG – Ukrainian Legal Group, основатель и сопредседатель Форума юридических фирм стран СНГ. Кроме этого, она - автор статей в украинской прессе о том, "Как сделать Украину успешной за два года" (2015 год), "Как построить новую Украину" (2016 год), "Как предотвратить третью мировую" (2014 год).
В 2015 году призывала США и Великобританию оказать военную помощь Киеву и ее советы, судя по всему, были услышаны.
Совет работает на Украине с 1995 года, и по его составу можно сделать однозначный вывод: это - мягкая сила США по продвижению интересов американского бизнеса. Например, в состав организации включены представители ядерной энергетической компании Westinghouse Electric Company или оборонных BAE Systems и Northrop Grumman Corporation.
Если с Westinghouse все более-менее понятно (поставки на Украину ядерного топлива для АЭС, соглашение о строительстве блоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС), присутствие гигантов американского ВПК вызывает серьезные вопросы о стратегии Штатов по отношению к Украине. Это не ажиотаж вокруг закрытия Дональдом Трампом USAID, а реально рабочая модель, которая находится, в сравнении, в тени.
Так что пороховой завод якобы совместный с Украиной - верхушка айсберга. Что еще можно ожидать от организации, которая 30 лет обрабатывает Украину, особенно под руководством "Ирины-как-предотвратить-третью-мировую", - не ясно.
Ясно лишь то, что группа продолжает работу по вооружению Украины. В совещаниях под эгидой USUBC принимают участие высокопоставленные представители украинских властей. Например, в начале июля в Риме собрали советника президента Украины Александра Камышина, председателя наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Ломджарию и гендиректорf "Украинской оборонной промышленности" Олега Гуляка.
"В ходе дискуссии обсуждались ключевые направления, критически важные для обороноспособности и экономического восстановления Украины: совместное производство оборудования и технологий, локализация производства, сотрудничество в области НИОКР и механизмы интеграции международных частных компаний в оборонную экосистему Украины", - сообщили в USUBC.
Таким образом, США не только усиливают военно-промышленное сотрудничество с Украиной, но и встраивают ее в собственный военно-промышленный комплекс, продолжают милитаризацию под контролем Вашингтона. Создание совместного предприятия - часть долгосрочной стратегии, на которую не влияют ни отставки, не переизбрания президентов США.
Реальная выгода для Киева остается сомнительной. Пока Штаты решают свои промышленные проблемы, Украина рискует превратиться в зависимый придаток западного ВПК. А так как олна из главных целей российской специальной военной операции на Украине - ее демилитаризация - любая эскалация приведет к более трагичным последствиям.
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 19:43
Уроки украинской арифметики Трампа продолжаются: почему на заключение сделки он отвёл именно 50 днейТо президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, то в первые 100 дней правления, теперь он дал 50 дней на достижение договорённостей между Москвой и Киевом
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