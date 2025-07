https://ukraina.ru/20250717/ukraina-edet-pod-ssha-korabelnaya-sosna-na-dubovom-proamerikanskom-korable--1065443779.html

Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле

Ну, вот и свершилось – Украина практически обезглавлена и лишилась, еще одного легитимного органа управления – Кабинета министров. Случилось это с назначением нового премьер-министра Украины в лице Юлии Свириденко с нарушениями конституционных процедур страна, в принципе, осталась почти без легитимного руководства.

Президент просроченный, ибо его полномочия окончательно истекли еще в мае прошлого года. Верховная Рада – хоть тоже и просроченная (депутаты пересидели свои временные кондиции в 5 лет), но все же имеет право представлять Украину, потому что та находится в военном положении. А при этом статусе и в этой ситуации по украинским законам Раду можно не менять и продлять ее полномочия автоматически.Таким образом Рада должна была бы непосредственно участвовать в формировании нового правительства, которое резко затребовали Зеленский и его "вторая ночная жена" – глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. По Конституции должность премьера согласовывает и представляет президенту либо правящая коалиция (226 и более голосов), либо такое же правящее монобольшинство, какое было у пропрезидентской партии "Слуга народа" в 2019 году (254 голоса). Потом президент вносит кандидатуру назад в парламент на утверждение. После этого утвержденный премьер и становится полностью законным и легитимным.При утверждении премьером Свириденко эти процедуры похерили: кандидатуру согласовал Ермак, внес Зеленский, а проголосовало странное большинство в 262 голоса. Совсем не голосовали квази-оппозиционные партии "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко* и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Из проголосовавших "слуг народа" – 201 человек плюс 60 мандатов от их носителей из такого политического сброда, что хоть святых выноси. За отставку премьера Дениса Шмыгаля днем раньше проголосовал 261 депутат.Вот при голосовании за смену руководства кабинета наметился депутатский актив в 261-262 нардепа, на который и может как бы рассчитывать и премьер, и заказавший его тандем Зеленский-Ермак, и, конечно же, вдохновители этого процесса из внешних кураторов, среди которых теперь однозначно первую скрипку будут играть американцы.Этого количества депутатов хватит для формального одобрения в парламенте любой хотелки кураторов и заказчиков, касающейся изменения статуса объектов стратегической госсобственности, госактивов, финансов и т. д. и т. п.А обеспечивать все происходящие процессы будет человек, которого американцы наметили в "избранные" себе еще два года назад. Именно в 2023 году если бы мир захотел, то узнал бы, что его серьезно меняют, кроме прочих, целых четыре украинки. В ежегодный рейтинг Time 100 Next, определяющий самых влиятельных людей, меняющих будущее мира, попали министр экономики Юлия Свириденко (в категорию "Лидеры"), а также исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и военный медик Яна Зинкевич ("правозащитники") и предприниматель в сельском хозяйстве Анастасия Волкова ("инноватор").А потом в 2025 году, когда новому президенту США Дональду Трампу понадобились хоть какие-то гарантии, что Украина заплатит за все финансовые и оружейные ништячки, переданные ей американцами на войну с Россией, он выбрал украинские недра и решил присвоить их себе. Хоть на бумаге. И бумагу эту – так называемую ресурсную или минеральную сделку – от имени Украины подмахнула именно Свириденко, тогда министр экономики и первый вице-премьер на то время.Трампу и США важно было заложить с этим подписанием мину замедленного действия под Украину и под то, что от нее может остаться, если она проиграет войну России и перестанет существовать. Даже в этом случае у США останется право требовать выполнения подписанных договоров у тех, кто заполучит ошметки Украины. А это будет, скорее всего, Россия, как вы понимаете. Вот Москве и придется выслушивать все эти амер-претензии типа "отдайте, это наше" или "ну, давайте хоть вместе поработаем". В том числе, и потому, что подписывала минеральную сделку легитимная чиновница, которая потом стала премьером. Во какая загогулина…Кто такая Юлия Свириденко? По мнению многих, исполнительница из новых чиновников, которые в постсоветских и постсоциалистических странах были специально отобраны, подготовлены и выращены Западом для проведения там прозападной же политики. Будучи инкорпорированными в новую власть в новых странах сначала на второстепенные должности, а потом и возглавившие потерявшие суверенитет гособразования. Как Украина сейчас.Отличительная черта таких людей – возможность и готовность менять свою лояльность западным ценностям и интересам на личное обогащение в своих странах, которые они отдавали на убой западникам. На паях, разумеется. Себе – гарантированный процент, а все остальное – западным корпорациям.О человеческих и деловых качествах таких исполнителей еще в 2020 году в Николаеве обсуждали между собой руководители партии "Слуга народа" и ее парламентской фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия, когда характеризовали свою коллегу, нардепа Ирину Аллахвердиеву. Если вы помните, Корниенко и Арахамия думали, что микрофоны были выключены, и говорили свободно. А получилось, что журналисты вольно или невольно записали тайный эксклюзив. Да еще какой! Чудесная характеристика депутатши, которая, кстати, вместе с Юлией Свириденко тогда же пошла во власть за прибылью. Маты я убрал, а вы убедитесь сами:"Корниенко: Аллахвердиева – вообще красотка.Арахамия: Да.Корниенко: Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху…рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.Арахамия: Энергии многоКорниенко: Ну, ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы. Скажет: "Баба – да, баба – да"…Я не знаю, выкурил ли все айкосы Зеленский тогда при виде Аллахвердиевой, но сейчас, видя Свириденко, такая возможность у него есть. Вот сравните сами – почти как из одного инкубатора:И исполнительность заложена соросятским воспитанием – у "дедушки Сороса" не забалуешь, враз от краника отлучит, а это больно…А вот, собственно, и весь новый кабинет министров, обнародованный все тем же Арахамия и поданный на рассмотрение Рады:Юлия Свириденко – премьер-министр;Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации;Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;Герман Галущенко – министр юстиции;Светлана Гринчук – министр энергетики;Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;Игорь Клименко – министр внутренних дел;Оксен Лисовой – министр образования и науки;Виктор Ляшко – министр здравоохранения;Сергей Марченко – министр финансов;Андрей Сибига – министр иностранных дел;Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;Денис Шмыгаль – министр обороны.Все – как раньше и прогнозировали обозреватели. Убраны одиозные коррупционеры и стремные министерства: нет министерства единства и его министра Алексея Чернышова, "кошелька Зеленского", который по макушку погряз в коррупции и потому дискредитирует светлый образ "демократов на Днепре".А премьер Свириденко уже обозначила свои главные задачи на посту: оптимизация работы правительства ради спасения экономики и обеспечение обороноспособности армии и страны в целом. "Реализовать эти задачи можно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов ...и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины", – написала она в Facebook**.Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отправлена послом Украины в США, а ее должность раздерибанена на две и отдана новым людям. Ну как новым… Проверенным старым.Министра энергетики Германа Галущенко зачем-то лишили его синекуры в министерстве энергетики и перекинули министром юстиции. А на его место назначили еще одну "корабельную сосну" – его заместительницу Светлану Гринчук, как, не исключено, более исполнительную и на всю голову проамериканскую.Кинули с должностями министра обороны Рустема Умерова, назначив на его место экс-премьера Дениса Шмыгаля и не назначив послом в США, к семье поближе. Зато Умеров не в накладе – он будет, скорее всего, по-прежнему возглавлять украинскую делегацию на переговорах о мире с Россией. И если выполнит то, что поручат ему США на этой должности, то что-нибудь весомое да получит.И практически никто не сомневается, что на своем посту Свириденко будет выполнять то, что скажут заказчики, чтобы Украина могла еще какое-то время продержаться и не помешать геополитическим и прочим планам США и Трампа. Следовательно, новый премьер Украины должен удовлетворить и США, и своих украинских начальников, и себя, любимую, по трем направлениям:– обеспечить правильный и продуктивный прием и освоение западной помощи оружием и финансами так, чтобы всем хватило. Чтобы и откаты были, и по черным схемам все ушло налево;– гарантировать выплату долгов Украины западным кредиторам путем передачи им остающихся у Украины или у ее олигархов стратегических объектов и активов, касающихся в первую очередь энергетики и логистики (например, портов, железных дорог, нефте- и газопроводов). С передачей терминала в Одессе американцам за долги этот процесс уже пошел;– попытаться оптимизировать работающие остатки ВПК и машиностроения Украины, чтобы хоть как-то обеспечить ремонт военной техники, ее производство и изготовление, например, тех же беспилотников как для неба, так и для суши и моря.Все это действительно подтверждает мнения тех экспертов, которые говорили, что с перетасовкой кадров в украинском руководстве, с одной стороны, укрепляется на время неонацистский режим Зеленского-Ермака. Однако с другой – Украина однозначно становится более подконтрольной США, несмотря на то, что все поставки ей будет осуществлять как бы Европа.Такой вот парадокс, в котором, увы, нет ничего парадоксального, потому что Европа тоже не мыслит себя без американской защиты и только просит, чтобы защитник был более милосердным и понятным. Не таким, как нынешний Трамп. То есть не только презирал и бил, но еще и голубил хотя бы для блезира. Или хотя бы, как президента Франции Эмманюэля Макрона, чистил от перхоти…*внесен в России в список террористов и экстремистов**запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистскойО кадровых перипетиях в Украине еще читайте в статье Владимира Скачко "Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне"

