https://ukraina.ru/20250707/tekhnicheskaya-peresmenka-nedoprezident-ukrainy-stremitsya-zanovo-ponravitsya-v-vashingtone-1064825907.html

Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне

Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне - 07.07.2025 Украина.ру

Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне

Американское информагентство Bloomberg удивило сообщением: якобы просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу, пообщавшись с президентом США Дональдом Трампом, решил сменить посла в этой стране.

2025-07-07T17:56

2025-07-07T17:56

2025-07-07T17:56

украина

сша

запад

елена зеленская

рустем умеров

дональд трамп

евросоюз

bloomberg

пентагон

мнения

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Bloomberg написало: "Премьер-министр Денис Шмыгаль находится в списке потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне наряду с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко".Если эта новость верна, то она прекрасна во всем. Но в первую очередь своей явной бесполезностью для судьбы Украины. Если смысл в оттягивании конца, то он есть. Потенциальному мертвяку припарки не помогут, но могут продлить агонию.А так замена 48-летней Оксаны Маркаровой, нынешнего посла Украины в США, на 49-летнего Дениса Шмыгаля, 39-летнюю Ольгу Стефанишину, 43-летнего Рустема Умерова или 52-летнеего Германа Галущенко очень напоминает спасение борделя частичной сменой персонала во время пожара внутри при наводнении снаружи. Украина, как этот бордель, обречена и становится все ближе и ближе к ситуации, когда ее руководство, ответственное за все, что с нею случилось, заорет "спасайся, кто может!" и бросится в рассыпную. Кто куда.И повезет тем, кого не разорвут или не повесят верх ногами, как Бенито Муссолини с любовницей, благодарные за все сограждане. Тем, кого не догонит пуля. Или же счастливцам, кого не отловят и не поведут на некий "нюрнбергский трибунал 2.0" в Донецке или Луганске за высшей мерой наказания или пожизненкой. За преступления против человечества и человечности меньше им всем не сулит.Не получится даже оправдаться привычным "я только выполнял приказы". Потому что все эти люди – одно и то же гнойное кодло, одно и то же руководящее и активное ядро неонацистского режима, который и обрек Украину на войну и уничтожение. И даже то, что сделано это с подачи и под заказ США и всего коллективного Запада их не должно спасать.Посудите сами: Маркарова – до работы послом - экс-министр финансов Украины, и это при ней страна начала терять свой финансовый суверенитет и садиться на иглу западных кредитов и займов.Шмыгаль – с марта 2020 года действующий премьер-министр страны. Да, он сменил своего предшественника-придурка Алексей Гончарука, который во главе правительства запомнился лишь тем, что раскатывал по зданию правительства на самокате и громко смеялся. Но именно при Шмыгале, который верой и правдой до сих пор служит Зеленскому, все плохое с Украиной и произошло. Никаких протестов на тот счет, что Украина катится в пропасть, в исполнении Шмыгаля не было. И в отставку в знак протеста он не подал. Разве что предал своего прежнего хозяина – самого богатого олигарха Украины Рината Ахметова, который его в кресло и пристроил, будучи тогда "главным кошельком" Зеленского. Вместе с Зеленским Шмыгаль и уконтрапупил Ахметова, выдавил его из страны, получив за это дополнительные печенюшки о Запада, который требовал от неонацистов "деолигархизации". Чтобы национализировать активы олигархов, а затем заполучить их, например, за долги Украины. Вот так у них там все запутано и переплетено – следователям разбираться и разбираться…Стефанишина – с сентября 2024 года действующий вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Украины. А до этого была просто вице-премьером, который и прокладывал путь Украины на Запад, по стезе евроатлантической интеграции, а на самом деле – в пропасть и войну.Она вообще любимица Запада, потому что верна ему, как собака, которая не видела другого хозяина, щедрого к ней и во всем ей потакающего. Чтобы было понятно, о чем это я, скажу, что у нее, одной из самых молодых министерш, четыре квартиры: три в Одессе и одна в Киеве. И десятка два прочих должностей, отвечающих за современную повестку интеграции в Запад. От ЛГБТ*-защиты до гендерного равенства и энергетики.Умеров – с сентября 2023 года первый министр Украины из числа крымских татар. И сразу – обороны. На этом посту он сменил Алексея Резникова, экс-адвоката-решалу, который во главе Минобороны Украины так погряз в коррупции и воровстве, что этого даже Запад не выдержал.А с Умеровым у Зеленского все срослось – и политкорректно и толерантно, Рустем – и мусульманин, и прозападный, и ЛГБТ*-сообщество не против, и в США его любят, и Турция под него деньги выдавала, хотя и учился он в гимназии, которую финансировал общественный деятель Фетхуллах Гюлен, до своей смерти в 2024 году главный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но это перебили правильным продолжением – после гимназии Умеров прошел стажировку в США по программе Future Leaders Exchange (FLEX) Госдепа США. Там он, видимо, и попал на американский кукан, тоже став любимчиком США – и Пентагона, и ЦРУ. Войну с Россией Умеров ведет с максимальной жестокостью, являясь горячим приверженцем ударов по тыловым территориям России, то есть по мирным жителям.Умеров даже лично связан с семейством Зеленских, так как организовывал прибыльные вояжи жены недопрезидента – Елены Зеленской на богатый Восток, в ОАЭ.Галущенко – с апреля 2021 года действующий министр энергетики, которого Зеленский, не исключено, держит на крючке, используя личную благодарность за возвышение. Зеленский типа "простил" Галущенко за то, что тот был членом партии "Патриот", в 2019 году выдвигавшей своим кандидатом экономиста Андрея Новака, который набрал 0,02 % голосов, но был не только конченым самовлюбленным идиотом, но еще и соперником Зеленского.Галущенко служит неонацистскому режиму Зеленского верно. И из достоинств его можно назвать только то, что он не светится ни в каких скандалах, разворовывая и коррупционируя энергетическую отрасль страны тихо и тайно. А в энергетике Украины до сих пор есть что украсть, что отлично знают в окружении Зеленского, которое и доит отрасль по полной.За исключением Галущенко, о котором такую информацию я просто не нашел, все остальные соискатели посольского жезла в США – типичные воспитанные в прозападном духе соросята-грантоеды. Либо учились, либо стажировались. Либо просто работали в западных вузах, фондах и компаниях.Все они – приблизительно одного возраста и политического круга. И мощно прибарахлились при существующем режиме на разворовывании и коррупции и стали очень богатыми людьми. Крушение режима убавит их синекуры и ударит по материальному благосостоянию и доходам. Особенно пострадает то, что не удастся вывезти за кордон.Все они и расово верны необандеровскому неонацизму, впитав старый бандеровский лозунг "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы) с молоком матери или пивом отца. Шмыгаль и Галущенко – уроженцы Львова, а Стефанишина хоть и родилась в Одессе, но, судя по фамилии, все же расово правильная девушка. Не говоря уже об Умерове, которого в украинскую политику командировал антироссийский, даже крайне русофобский меджлис крымскотатарского народа**. Старший брат Умерова Омер Кырымлы Аслан (по рождению — Руслан) является одним из спонсоров меджлиса, а сам Рустем долгое время был советником Мустафы Джемилева, экс-главы и главного идеолога все того же меджлиса.Зачем же тогда нужна эта бессмысленная пересменка? Очень просто – это чисто техническая смена декораций для получения передышки и чтобы хоть как-то понравиться Трампу.Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники еще в ноябре прошлого года писала, что Киев рассматривает возможность замены своего посла Маркаровой, чтобы угодить команде Трампа, тогда победившего на выборах президента США.И вот это время, судя по всему, пришло. США сейчас требуют от неонацистов Зеленского как-то подмарафетить заляпанный кровью войны, воровством и коррупцией имидж украинской демократии. И сменить как Зеленского, так и самых одиозных его приспешников, на которых клейма негде ставить, – провести выбора, апгрейдить власть, показательно наказать самых проворовавшихся и погрязших в коррупции деятелей, то да се. Для этого США даже, как многие думают, приостановили выдачу помощи Украине. Деньгами и оружием.Так ли это, точно не знает никто, но то, что объем американских подачек заметно уменьшился, понятно и заметно всем. И это грозит дальнейшими провалами неонацистов на фронтах спецвоенной операции (СВО). И Зеленский уже в падучей бьется, выпрашивая деньги и оружия уже у бродячих собак под Белым домом в Вашингтоне и у помоек Брюсселя, Берлина и Парижа. Для получения помощи и продления своей власти он готов на все. Ему в тюрьму, под стенку или в петлю не хочется.Ну а бедная посол Маркарова просто попала под раздачу. К тому же она видела позор Зеленского, когда он типа восстал в Овальном кабинете и ругался с Трампом, а его там высекли, как зарвавшегося дурачка-недоросля. А он же, обдолбавшись чем-то запрещенным, себя мнит Наполеоном, Черчиллем и главным вышибалой на районе одновременно. Такое трудно лечится, это вам любой психиатр или нарколог скажет...Может ли эта смена декораций помочь режиму и Украине? Повторяю: Украине – нет, а вот режиму и лично Зеленскому – вполне. Он по-прежнему хочет заново понравиться в Вашингтоне. Это для его карьеры важно. Особенно если подтвердится, что Трампу либо не нужна Украина, а видимость победы в ней, чтобы записать ее себе в перечень успехов. Либо же что Трампу, как и всем США при любой власти, нужна Украина в качестве обоюдоострого гнойника на границе с Россией и с Европой. Чтобы и в будущем досаждать им обеим, когда это понадобится США.О других симптоматичных подковерных кадровых решениях украинской власти - в статье Павла Котова "Белый дом против. Секрет долголетия Буданова* на посту начальника ГУР оказался прост" Вот Зеленский и суетится: чтобы не сменили его, он меняет сам…*признан экстремистской организацией**признан экстремистской организацией и запрещен в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, сша, запад, елена зеленская, рустем умеров, дональд трамп, евросоюз, bloomberg, пентагон, мнения