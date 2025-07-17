Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине - 17.07.2025 Украина.ру
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Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине
Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине - 17.07.2025 Украина.ру
Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине
Свежие кадровые перестановки в украинском правительстве скрывают сложную борьбу интересов между Зеленским, американскими кураторами и олигархическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-07-17T16:15
2025-07-17T16:26
новости
украина
стамбул
россия
михаил павлив
владимир зеленский
украина.ру
ринат ахметов
давид арахамия
денис шмыгаль
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Эксперт убежден, что отставка Рустема Умерова с поста министра обороны связана не с профессиональными качествами, а с политическими интригами. При этом назначение Дениса Шмыгаля эксперт связывает с лоббистскими интересами. "То, что Шмыгаля полностью не выводят из состава Кабмина, то это лоббистская позиция [Давида] Арахамии и Рината Ахметова", - отмечает политолог. По его словам, такой ход позволяет сохранить контроль над денежными потоками и распределением западной помощи.Особое внимание эксперт уделяет роли Юлии Свириденко: "Шмыгаль же при всей его послушности общался с американцами через Арахамию и Ахметова. Это не устраивало Ермака и Зеленского, поэтому заводится ручная болонка в лице Свириденко".Таким образом, кадровые перестановки отражают борьбу за контроль над ресурсами и внешнеполитическими связями, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
https://ukraina.ru/20250717/budet-li-kontrnastuplenie-vsu-i-pochemu-tramp-poshl-na-ultimatum-alkhin-o-vozmozhnostyakh-dlya-rossii-1065439617.html
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новости, украина, стамбул, россия, михаил павлив, владимир зеленский, украина.ру, ринат ахметов, давид арахамия, денис шмыгаль, верховная рада, рада, кадровые перестановки, главные новости, новости украины, сша, ресурсы, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, Стамбул, Россия, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, Украина.ру, Ринат Ахметов, Давид Арахамия, Денис Шмыгаль, Верховная Рада, Рада, кадровые перестановки, Главные новости, Новости Украины, США, ресурсы, власти Украины, киевский режим

Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине

16:15 17.07.2025 (обновлено: 16:26 17.07.2025)
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Свежие кадровые перестановки в украинском правительстве скрывают сложную борьбу интересов между Зеленским, американскими кураторами и олигархическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Эксперт убежден, что отставка Рустема Умерова с поста министра обороны связана не с профессиональными качествами, а с политическими интригами.
"Дело в окончательно разладившихся отношениях между Зеленским и Умеровым после того, как во время двух встреч в Стамбуле Умеров больше ориентировался на позицию Госдепа, чем на позицию Зеленского", - подчеркивает Павлив.
При этом назначение Дениса Шмыгаля эксперт связывает с лоббистскими интересами. "То, что Шмыгаля полностью не выводят из состава Кабмина, то это лоббистская позиция [Давида] Арахамии и Рината Ахметова", - отмечает политолог. По его словам, такой ход позволяет сохранить контроль над денежными потоками и распределением западной помощи.
Особое внимание эксперт уделяет роли Юлии Свириденко: "Шмыгаль же при всей его послушности общался с американцами через Арахамию и Ахметова. Это не устраивало Ермака и Зеленского, поэтому заводится ручная болонка в лице Свириденко".
Таким образом, кадровые перестановки отражают борьбу за контроль над ресурсами и внешнеполитическими связями, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
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