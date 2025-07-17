https://ukraina.ru/20250717/udar-po-umerovu-i-lobbi-akhmetova-pavliv-raskryl-istinnye-prichiny-kadrovykh-perestanovok-na-ukraine-1065444789.html

Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине

Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине - 17.07.2025 Украина.ру

Удар по Умерову и лобби Ахметова: Павлив раскрыл истинные причины кадровых перестановок на Украине

Свежие кадровые перестановки в украинском правительстве скрывают сложную борьбу интересов между Зеленским, американскими кураторами и олигархическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-07-17T16:15

2025-07-17T16:15

2025-07-17T16:26

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Эксперт убежден, что отставка Рустема Умерова с поста министра обороны связана не с профессиональными качествами, а с политическими интригами. При этом назначение Дениса Шмыгаля эксперт связывает с лоббистскими интересами. "То, что Шмыгаля полностью не выводят из состава Кабмина, то это лоббистская позиция [Давида] Арахамии и Рината Ахметова", - отмечает политолог. По его словам, такой ход позволяет сохранить контроль над денежными потоками и распределением западной помощи.Особое внимание эксперт уделяет роли Юлии Свириденко: "Шмыгаль же при всей его послушности общался с американцами через Арахамию и Ахметова. Это не устраивало Ермака и Зеленского, поэтому заводится ручная болонка в лице Свириденко".Таким образом, кадровые перестановки отражают борьбу за контроль над ресурсами и внешнеполитическими связями, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.

https://ukraina.ru/20250717/budet-li-kontrnastuplenie-vsu-i-pochemu-tramp-poshl-na-ultimatum-alkhin-o-vozmozhnostyakh-dlya-rossii-1065439617.html

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