https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html

Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело

Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело - 15.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело

Дональд Трамп продолжает зарабатывать миллиарды на Украине. При этом его ничуть не смущает невыполненное обещание "закончить войну за сутки" — про это все давно забыли. России же не стоит окрыляться и надеяться на то, что смена украинского кабмина что-то изменит в переговорном процессе.

2025-07-15T10:17

2025-07-15T10:17

2025-07-15T10:17

интервью

нато

вооруженные силы украины

кит келлог

дональд трамп

россия

украина

сша

владимир зеленский

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.В Киеве находится спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог. В кулуарах обсуждают, что он на самом деле приехал для участия в смене правительства Украины, которое на этой неделе будет делать Зеленский. Ранее, 14 июля, Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум России и странам, которые покупают у нее нефть. Он пообещал ввести жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также объявил о новых поставках оружия ВСУ.— Дмитрий Анатольевич, на что важно обратить внимание в заявлениях Трампа?— Если кто-то ещё не понял — к словам Трампа нужно относиться как к шуму ветра, он необучаем. Американский президент старательно и непрерывно демонстрирует, что его слова не стоят и цента. Позиции "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут быть диаметрально противоположными. И всё равно находятся люди, не способные усвоить стократ повторённый урок, которые вновь ищут глубинные смыслы в речах клоуна мировой арены.Вчера Трамп сказал, что Россия продолжает наносить удары по Украине после "очень приятных" телефонных разговоров с президентом Путиным, и заявил, что пришёл к выводу, что "эти разговоры ничего не значат". Может быть, пора быть объективными и, пусть с сожалением, но признать зеркальное — разговоры Трампа ничего не значат.Было уже и "прекращение войны за сутки", и присоединение Гренландии, и невероятные пошлины против Канады, и торговая война со всем миром — где это всё? Как относиться к очередным бессмысленным колебаниям воздуха из-за океана? Делать своё дело. Не забывая вежливо улыбаться "заокеанскому партнёру", который очень любит, чтобы его публично хвалили.— Трамп по сути объявил ультиматум России, Китаю и Индии: если Россия не подпишет мирное соглашение в течении 50 дней, то все, кто покупает нефть и другие товары у нас, будут обложены тарифами в 100%. Стоит ли относиться серьезно к пошлинам? Подействуют ли они на Китай и Индию?— Думаю, введение пошлин подействует, как действовало введение вторичных санкций. Наши союзники с лёгкостью следовали американскому курсу, отказываясь от тех или иных взаимодействий с Россией. Впрочем, Трамп настолько же легко вводит драконовские санкции, насколько легко их отменяет…— Означают ли трамповский ультиматум, что переговорам США и России, России и Украины конец?— Трамп грозится санкциями и поставками оружия как раз для того, чтобы переговоры вылились в соглашения, в сделку, как он любит говорить. Но и здесь я бы не верил ему.— Ранее многие эксперты говорили, что Трампу как бизнесмену невыгодно ссориться с Россией с точки рения экономических отношений. Но данное выступление главы США свидетельствует о противоположном. Или я ошибаюсь?— Можете проанализировать мои высказывания и прогнозы с момента начала американской предвыборной гонки. Никогда я не говорил, что Трампу невыгодно ссориться с Россией. Да и само слово "ссориться" при обсуждении международных отношениях уместно только в копании "пикейных жилетов" из "Золотого телёнка". Помните, как они рассуждали:— Читали про конференцию по разоружению? Выступление графа Бернсторфа.— Бернсторф — это голова!— А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?— Ну, о чем говорить… Сноуден — это голова!Давайте же не уподобляться комически наивным персонажам и не оболванивать публику смешными упрощениями. Трампу как бизнесмену интересно зарабатывать деньги. И вся его шайка отлично зарабатывает на войне.Сейчас наклёвывается супер-сделка: американские оружейные магнаты положат в свои карманы миллиарды долларов, отжатые у Европы. И что, президент даст по рукам своим спонсорам и партнёрам? Отнимет 10 миллиардов долларов у дружков? "Эй, ребята, я не дам вам заработать потому, что мне жалко аборигенов, которые убивают друг друга"?Как вообще такие предположения могут прийти в голову? Как можно не видеть, что эта война — хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США?— Трамп подтвердил, что отправит Украине ПВО Patriot, за которые заплатят другие страны НАТО. При этом американский новостной веб-сайт Axios пищшет о том, что Трамп передаст Киеву не только оборонительные, но и наступательное вооружение вроде дальнобойных ракет. Это возможно?– Конечно. А что может этому помешать? Давайте, как бизнесмен Трамп, посчитаем плюсы и минусы, прикинем риски. Плюс очевиден, как я сказал, — гигантские средства хлынут в промышленность Соединённых Штатов, обеспечив рабочие места, модернизацию производства, научные разработки совершенно практической направленности.Минус в том, что Трамп обещал закончить войну за сутки, но сутки истекли. Но минус ли это? Обещал. Обманул. Это было давно и все уже забыли об этом. К тому же посмотрите американскую прессу — война на Украине не сильно-то и интересует тамошнюю публику.Теперь о рисках. Что может угрожать США в предполагаемой схеме? Россия дотянется до поставленных на Украину вооружений и уничтожит их? Так это же прекрасно для США — можно будет разместить новые заказы и заработать новые миллиарды.Россия достанет вооружения на территории Европы? Для США это ещё лучше — европейцы начнут платить Америке с возросшим энтузиазмом. Возможно, у России есть инструменты создания рисков экономике США, но я не знаю о таких инструментах.— Трамп по сути находится на распутье. Он может пойти байденовской дорогой: продолжить вооружать ВСУ и противостоять России. Или может сосредоточиться на укреплении позиций США в Азии: то есть наладить отношения с Россией, чтобы отдалить ее от Китая. Какой путь он может выбрать?— А нужно ли Америке отдалять Китай от России? Китай пользуется нашим уязвимым положением и зарабатывает на поставках дронов и других предметов двойного назначения как России, так и Украине. Китай методично выкручивает руки даже в переговорах о поставках жизненно важных для него углеводородов.В первом полугодии 2025 года товарооборот Китая и России снизился на 9,1%, хотя внешняя торговля Китая выросла почти на 3%. При этом важно понимать, что Россия не очень-то важна Китаю как торговый партнёр, её доля среди других стран составляет не более 4%. Доля Евросоюза, к примеру — 12,9% и продолжает расти, доля США — около 11%.Официальные лица Китая весьма комплиментарно отзываются о сотрудничестве с США, а желание расширять взаимодействие "рационально и прагматично" звучит непременным рефреном. Это ли не укрепление позиций США в Азии?— На целую неделю в Киев прибыл спецпредставитель Дональда Трампа — генерал Кит Келлог. Официально — для укрепления сотрудничества. Неофициально — для участия в смене правительства Украины, которое на этой неделе будет делать Зеленский. Насколько вероятно, что на этой неделе поменяют кабинет министров и Шмыгаля? Изменит ли это что-то для нас и переговорного процесса с Украиной?— За годы в эфире программы "Спокойной ночи, малыши" сменилось множество кукол — десять Степашек, пять Хрюш и четыре Каркуши. Но программа продолжалась, и поколения детей не замечали подмены. С Украиной так же: сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.Какие только "эмоциональные качели" не устраивали публике эксперты-международники при смене одних украинских кукол на других. То ожидалось, что придёт дурачок, который, без сомнения, всё развалит. То предрекали появления адеквата, который сможет взглянуть на ситуацию здраво и пойти на компромиссы. Однако, реальность раз за разом доказывала, что все эти надежды несбыточны, куклы не принимают решений.Хватит надеяться, что кто-то в стане наших врагов, соперников или даже партнёров придёт решать за нас наши проблемы. Если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто не станет делать это за нас. Миллион раз говорил и ещё раз повторю: мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу.Также про заявления Трампа и их возможные последствия в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

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