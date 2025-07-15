https://ukraina.ru/20250715/mikhail-pavliv-medlennoe-nastuplenie-vs-rf-ne-pugaet-kiev-poetomu-glavkomu-vsu-syrskomu-nichego-ne-1065278786.html

Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит

Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит - 15.07.2025 Украина.ру

Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит

Угроза лишиться своей должности для главкома ВСУ Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли.

2025-07-15T17:30

2025-07-15T17:30

2025-07-15T17:30

интервью

украина

сша

стамбул

владимир зеленский

денис шмыгаль

минобороны

слуга народа

ринат ахметов

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив.Владимир Зеленский заявил о своем решении предоставить должность главы минобороны страны действующему премьер-министру Денису Шмыгалю. Его пост, по словам лидера киевского режима, достанется первому вице-премьеру Юлии Свириденко.- Михаил, Зеленский говорит о "колоссальном" опыте Шмыгаля, который поможет ему справляться с обязанностями главы оборонного ведомства. Какова цель этой кадровой перестановки?- Кадровые перестановки касаются не министерства обороны в первую очередь, а всего Кабинета министров, замены Шмыгаля на Свириденко. Что касается Минобороны, то, как я не раз говорил, дело в окончательно разладившихся отношениях между Зеленским и Умеровым после того, как во время двух встреч в Стамбуле Умеров больше ориентировался на позицию Госдепа, чем на позицию Зеленского. Зеленский этого ему не простил.С другой стороны, Умеров в числе очень узкого круга людей понятен и приемлем для администрации Трампа, поэтому Зеленский отправляет его на американское направление. То, что Шмыгаля полностью не выводят из состава Кабмина, то это лоббистская позиция Арахамии и Рината Ахметова. Они готовы отдать голоса своих людей из фракции "Слуга народа", но Шмыгаля не должны полностью потерять. Тогда Ахметов будет иметь какие-то преференции для участия в экономике. А Арахамия получит плюшки от уже министерства обороны.Плюс решается казус Чернышова, министерство будет упразднено и Чернышов исчезнет.То, что Свириденко заводят на этот пост, объясняется просто: объемы западной помощи сокращаются, Ермаку и Зеленскому нужен еще больший контроль над потоками. Шмыгаль же при всей его послушности общался с американцами через Арахамию и Ахметова. Это не устраивало Ермака и Зеленского, поэтому заводится ручная болонка в лице Свириденко.- Вы ожидаете каких-то изменений в Минобороны Украины, пусть и косметических, с приходом Шмыгаля?- Каких-то фундаментальных вещей не произойдет. Возможно, поменяются отдельные замы. Министерство обороны — это отдельная кормушка на Украине как министерство с самым большим бюджетом. Все замы люди не случайные. Они представляют интересы тех или иных финансово-промышленных групп, людей из верхушки киевского режима. Тасовать там нечего.Возможно, мы увидим какие-то перестановки и будем думать, кого из финансово-промышленных групп отодвинули от кормушки.- Нардеп Безуглая тем временем припомнила Свириденко ее брата, который сейчас обитает в Лондоне.- Заранее формируется оппозиция, чтобы Свириденко не забронзовела. Безуглая — это метроном, голос свыше. Она говорит ровно то, что не говорит Ермак, то, что ему не положено по статусу в киевском режиме.Поэтому Свириденко одергивают заранее.- Чего конкретно ожидают от Рустема Умерова в США? Добиться новых объемов американской военной помощи?- Все эти вопросы давно решаются не через посла. Скорее всего, для Умерова это синекура и дань уважения к его кураторам в США.- Как сложится судьба Оксаны Маркаровой, которая до него занимала этот пост?- Вероятно, тоже получит синекуру в виде профессорской должности в Atlantic Councilили окажется на содержании у Пинчука. Уверен, что она не вернется на Украину.- Как вы в целом оцениваете довольно путанные заявления Трампа о поставках оружия на Украину?- Если даже Пентагон отправляет журналистов за комментариями по поводу слов Трампа о 17 Patriot, которые якобы должны прибыть на Украину, то все очевидно. Они просто не хотят делать из него дурака. Речь идет, скорее, о 17 пусковых установках. Трамп, как всегда, особо не вникает. Он слышал эту цифру, но не разобрался, батареи это или пусковые установки.- Ожидаете ли вы перестановок в руководстве ВСУ в связи с этими событиями?- Угроза для главкома Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Он и так выполняет все, что им нужно. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли. Это никого не триггерит на Украине. Будет какая-то военная катастрофа, Сырский полетит сразу же.- Недовольство им в армии растет. Есть конфликт между Сырским и командиром 47-ой бригады Ширшиным, который заявляет о "дебильных" приказах руководства.- Огромное недовольство всем военно-политическим руководством. Крошить батон на Зеленского и Ермака побаиваются, а на Сырского полаивать могут.Но для украинского обывателя, рядового и офицерского состава Сырский неотделим от Ермака и Зеленского.- Какую роль сейчас в украинско-американских отношениях играет олигарх Ринат Ахметов?- Никакую. У Рината давно выстроены лоббистские отношения, взаимоотношения с обоими политическими лагерями, больше с демократами. Он не является влиятельным игроком. То, что касается замены Шмыгаля, это вопросы протекционизма. Это связано и с восстановлением украинской энергетики. Большие деньги сыпались в карман Ахметова. Шмыгаль все это покрывал.В политическом смысле у Рината нет никакого веса. Единственный его актив это около 60 депутатов фракции "Слуга народа", несколько депутатов фракции Тимошенко и несколько мажоритарщиков из ошметков Оппозиционного блока.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины читайте в интервью Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело

https://ukraina.ru/20250715/kot-iz-doma--myshi-v-plyas-kak-tramp-sozdal-usloviya-pri-kotorykh-ermak-mozhet-raspravitsya-s-1065264005.html

https://ukraina.ru/20250715/ovtsa-privyazannaya-k-derevu-ili-vechnyy-uzurpator-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-ustranenie-zelenskogo-1065208421.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, стамбул, владимир зеленский, денис шмыгаль, минобороны, слуга народа, ринат ахметов