https://ukraina.ru/20250717/yulya-2-i-proamerikanskiy-kabmin-chto-oznachaet-naznachenie-yulii-sviridenko-premerom-ukrainy-1065419124.html

Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины

Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины - 17.07.2025 Украина.ру

Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины

Сегодня украинский парламент – с подачи Зеленского - проголосует за назначение премьером Юлии Свириденко. Второй раз в истории незалежной Украины правительство возглавит женщина. После оранжевой революции этот пост достался Юлии Тимошенко. Два десятилетия спустя главой Кабмина вновь становится Юлия, но – Свириденко.

2025-07-17T09:44

2025-07-17T09:44

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И если Тимошенко выбила свое кресло в изнурительной борьбе с товарищами по майдану, то Свириденко оно достается как приз за лояльность к администрации президента США и безоговорочную сдачу интересов страны. Иными словами, Юля-2 знаменует окончательный переход Украины под американское управление.Кроме того, Свириденко станет первым премьер-министром, назначенным в обход Конституции Украины, с нарушением всех законодательных норм. Ее кандидатуру предложил просроченный Зеленский, хотя согласно Основному закону кандидатуру главы Кабмина подает парламентская коалиция, а президент всего лишь вносит ее на рассмотрение парламента – ведь на бумаге Украина пока является парламентско-президентской республикой. Пока. Демонстративная смена правил посреди игры говорит о том, что нынешние менеджеры Украины, похоже, готовят не просто смену правительства, а репетируют и замену системы политического устройства - на президентско-парламентскую. Зеленский и Ермак установили тотальный контроль над вертикалью власти, превратив Раду и Кабмин в ручные инструменты своей политики и полностью лишив их самостоятельности. Поэтому "установление" Свириденко – только часть большой шахматной партии на украинской доске, а вовсе не "перестановка кроватей" в заведении с низкой социальной ответственностью – как пытаются представить некоторые эксперты.Новый премьер, за которого, безусловно, проголосует ВР, станет сигналом для внутренних элит и международной общественности: Украина меняет кураторов. А внутри страны завершена эпоха "галичанского правления" - львовский экономист Денис Шмыгаль отправлен с поста премьера в Министерство обороны, а на его место заходит 40-летняя уроженка Чернигова Юлия Свириденко. Она тоже экономист, получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете, который окончила с отличием. В 2009 и 2011 годах Свириденко прошла курсы при Фонде государственного имущества Украины (специалист по оценке недвижимости и оборудования и специалист по оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности). Делать карьеру ей помогал отец, возглавлявший территориальное отделение Антимонопольного Комитета Украины, и… западные некоммерческие организации. Так, в 2016 году Свириденко освоила программу обучения менеджеров в Немецкой академии управления Нижней Саксонии. В 2017-м — программу стратегий роста частного сектора Шведского агентства по международному развитию Sida. В общем, типичный путь украинского "соросенка" - после освоения западных курсов сразу села в кресло советницы главы Черниговской облгосадминистрации, а потом возглавляла департамент экономического развития. Еще через три года ее назначили первой заместительницей, а впоследствии и.о. председателя областной администрации. В 2019-м амбициозную бухгалтершу уже поставили на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, еще через год Юлия Свириденко заняла пост заместителя руководителя офиса президента, который возглавляет Андрей Ермак.На этом месте она занималась связями с инвесторами и отвечала за контакты с малым и средним бизнесом. Мало кто знает, но в 2021-м году перспективная чиновница-грантоедка объединяла работу в ОП с должностью члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Тут уж ее продвигал не папа из Антимонопольного комитета, а дедушка Сорос. Подтверждением этой "связи" может служить тот факт, что с 2023 года Свириденко преподает в частном учреждении "Университет "Киевская школа экономики" (KSE) – это главный инкубатор соросят на Украине. В ноябре 2021 года Юля-2 стала первой женщиной на Украине, которая заняла кресло первого вице-премьера. Но до главы правительства Свириденко доросла все же не благодаря своим экономическим познаниям или деловому опыту, а в результате показной лояльности новым американским хозяевам. Именно Свириденко удостоилась чести сдать все природные богатства страны американцам, подписав "минеральную сделку" в обмен на мифические гарантии военной помощи со стороны Вашингтона – пока Шмыгаль колебался и пытался соскочить с темы.После ряда громких скандалов ( в том числе и в Овальном кабинете Белого Дома) 17 апреля 2025 года первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что США и Украина подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. 18 апреля его текст был опубликован на сайте украинского правительства. В нем отмечалось, что США оказали Киеву значительную финансовую и материальную помощь, сам же Зеленский признал, что Украина получила от США оружие и другую помощь на сумму не менее чем $105 млрд. То есть, деньги брал Зеленский и его "95 квартал", а подпись о продаже недр Украины (которые по Конституции принадлежат народу) поставила Свириденко выступив в роли потенциального "Фунта". За что, похоже, и была вознаграждена должностью премьер-министра.К слову, один из черниговских чиновников рассказывал, что перспективы продвижения по службе для Cвириденко являются едва ли не главным мотиватором. А весь секрет карьерного успеха бывшего бухгалтера – в ее умении слушать, в частности улавливать задачу с полуслова и мгновенно предлагать решение."Не раз же бывало, что премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от нас каких-то проектов, мы их предлагали, он шел к президенту и возвращался со словами, что "это ерунда, Зеленский завернул". А тогда Юля брала ту же презентацию, шла раз, шла второй, слушала, кивала, и проект проходил. Так было с грантами для малого бизнеса и еще кучей проектов", – заявил один из близких соратников чиновницы.То есть, Юля-2 – это хорошая исполнительница чужих приказов, без политических амбиций и со связями на Западе. Соглашается, кивает, выполняет. Идеальная марионетка, которая будет реализовывать установки тех, кто вознес ее на правительственный "пьедестал". Ведь Свириденко называют человеком из орбиты главы ОП Ермака."Общий подход остается прежним – все контролирует Офис президента. Кабмин – это технический игрок, выполняющий волю Банковой, – отмечает политолог Андрей Гарань. Это мнение разделяет и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Значительных изменений он не ожидает, по крайней мере, в части экономической политики.По его мнению, назначить Свириденко должны были еще в прошлом году, но вопрос подвис на период "переобувания" команды Зеленского в пользу республиканцев и Трампа. Но после того, как просроченный лидер начал публично обвинять Байдена в неспособности закончить конфликт на Украине и петь оды Трампу, ситуация стабилизировалась и новая администрация США дала добро на перезагрузку украинского правительства из которого убрали все фигуры связанные с Демпартией и Байденом (например, министра обороны Умерова или министра соцполитики Жолнович). Сама процедура перезагрузки проходит под присмотром спецпредставителя Трампа Кита Келлога – он не случайно приехал в Киев аж на неделю: американские партнеры не слишком-то доверяют хитросделанным "кварталовцам". Так что новый состав Кабмина и нового премьера, которого называют креатурой министра финансов США Бессента, утверждать будут трамписты а не какая-то там Верховная Рада. Правда, последние дни перед утверждением на пост премьера для карьеристки из Чернигова не были безоблачными – несмотря на высокое американское покровительство и поддержку ОП. Буквально за несколько часов до торжественного момента вылезли неприглядные факты из жизни будущего премьера – там и коррупция, и брат-уклонист в Лондоне, и воровство на фортификациях.В апреле 2025 года депутат Верховной рады, порохобот из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев намекнул на участие вице-премьера в коррупционных схемах. Параллельно с работой в кабмине Свириденко преподавала в Киевской школе экономики, где получала зарплату в размере $6000. Структуры вуза участвовали в грантовых программах, бенефициаром которых было возглавляемое ею Минэкономразвития. Ректор КШЭ, соросенок Тимофей Милованов отверг все обвинения в адрес вуза и Свириденко, но высокую зарплату в 6 тысяч долларов вынужден был признать. Дальше- больше. Выяснилось, что вскоре после начала СВО, министр экономики приобрела земельный участок размером почти 1500 кв. м в родной Черниговской области.Имя Свириденко всплыло и в скандале с махинациями при строительстве фортификационных сооружений в Черниговской области. Издание "Ненька Инфо" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины писало, что на такие проекты выделялись существенно завышенные бюджеты — с учетом "откатов". При этом за выделение денег отвечала вице-премьер, а за выбор подрядчиков — ее брат Виталий, который возглавлял в регионе Федерацию стрельбы. Однако с началом горячей фазы конфликта стрелок смылся на учебу в Лондон и оттуда уже не вернулся, хотя по возрасту и статусу вполне годится в защитники Украины. То есть, порохоботы как могут поливают компроматом новую премьершу, понимая что она не только укрепит главу ОП Ермака, но и усилит влияние трампистов на украинскую политику, отодвинув подальше "байденят", которые много лет от имени демократов США рулили Украиной. Но с приходом Свириденко в Кабмин опосредованное влияние Вашингтона на украинскую политику и политиков заканчивается: новое правительство становится исключительно проамериканским, а республиканцы получают безграничное влияние на украинскую экономику, ресурсы, финансы. Больше никаких прокладок-посредников в виде олигархов между Вашингтоном и Киевом не будет: вот, пожалуй, главный итог апгрейда власти, который смог осуществить главменеджер Ермак через свою протеже.Ну и конечно, урвать для себя значительный кусок власти и влияния – после обновления Кабмина глава ОП существенно укрепит свою аппаратную мощь. "Сейчас Ермак меняет лояльных ему людей на еще более лояльных. Он выстраивает собственную систему власти, при которой Зеленский — просто ширма. Власть находится в руках у Ермака, а Зеленский правит через него", - считает экс-депутат Рады Олег Царев. Нет сомнений, что после сегодняшнего голосования в Раде Украиной начнет править не тандем Зеленский-Ермак, а дуэт Ермак-Свириденко, постепенно отодвигая бывшего артиста на второй план. Возможно, это и есть главный результат премьерского апгрейда.О еще одном немаловажном винтике украинской системы - в статье Дмитрия Ковалевича "Маленькая злобная собачка на коленях у хозяина. Чем известен советник Офиса президента неонацист Подоляк"

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украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, кабмин, рада, верховная рада, эксклюзив