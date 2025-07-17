"Не стоят и цента": эксперт объяснил, почему к словам Трампа нужно относиться как к "шуму ветра"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления — от угроз ввести 100% пошлины до обещаний быстро завершить конфликт на Украине, но нужно правильно оценивать эти высказывания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Если кто-то ещё не понял — к словам Трампа нужно относиться как к шуму ветра, он необучаем. Американский президент старательно и непрерывно демонстрирует, что его слова не стоят и цента", — заявил эксперт.
Он подчеркнул кардинальную изменчивость позиций американского лидера: "Позиции "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут быть диаметрально противоположными".
Краснов привёл конкретный пример непоследовательности: "Вчера Трамп сказал, что Россия продолжает наносить удары по Украине после "очень приятных" телефонных разговоров с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и заявил, что пришёл к выводу, что "эти разговоры ничего не значат'". По мнению эксперта, это характерно для стиля американского президента.
Историк напомнил о длинном списке невыполненных обещаний: "Было уже и "прекращение войны за сутки", и присоединение Гренландии, и невероятные пошлины против Канады, и торговая война со всем миром — где это всё?". Он отметил, что подобные заявления следует воспринимать как информационный шум.
"Как относиться к очередным бессмысленным колебаниям воздуха из-за океана? Делать своё дело. Не забывая вежливо улыбаться "заокеанскому партнёру", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
Вчера, 07:00Дмитрий Выдрин: Пока Трамп шагает к Третьей мировой войне, мудрый Китай становится тылом РоссииЗаявления Трампа — это прелюдия, суть которой полностью "обезжирить" ЕС, меняя "масло на пушки". Второй шаг — передача оружия, включая дальнобойное, украинским воякам. Третий — "обратка" РФ по европейским поставщикам вооружений. Четвертый шаг — посильное восстановление США разрушенной Европы, очевидно, вместе с Россией.
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