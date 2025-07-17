https://ukraina.ru/20250717/ne-stoyat-i-tsenta-ekspert-obyasnil-pochemu-k-slovam-trampa-nuzhno-otnositsya-kak-k-shumu-vetra-1065448369.html

"Не стоят и цента": эксперт объяснил, почему к словам Трампа нужно относиться как к "шуму ветра"

"Не стоят и цента": эксперт объяснил, почему к словам Трампа нужно относиться как к "шуму ветра" - 17.07.2025 Украина.ру

"Не стоят и цента": эксперт объяснил, почему к словам Трампа нужно относиться как к "шуму ветра"

Президент США Дональд Трамп продолжает делать противоречивые заявления — от угроз ввести 100% пошлины до обещаний быстро завершить конфликт на Украине, но нужно правильно оценивать эти высказывания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-17T16:48

2025-07-17T16:48

2025-07-17T16:48

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"Если кто-то ещё не понял — к словам Трампа нужно относиться как к шуму ветра, он необучаем. Американский президент старательно и непрерывно демонстрирует, что его слова не стоят и цента", — заявил эксперт. Он подчеркнул кардинальную изменчивость позиций американского лидера: "Позиции "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут быть диаметрально противоположными".Краснов привёл конкретный пример непоследовательности: "Вчера Трамп сказал, что Россия продолжает наносить удары по Украине после "очень приятных" телефонных разговоров с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и заявил, что пришёл к выводу, что "эти разговоры ничего не значат'". По мнению эксперта, это характерно для стиля американского президента.Историк напомнил о длинном списке невыполненных обещаний: "Было уже и "прекращение войны за сутки", и присоединение Гренландии, и невероятные пошлины против Канады, и торговая война со всем миром — где это всё?". Он отметил, что подобные заявления следует воспринимать как информационный шум.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20250717/dmitriy-vydrin-poka-tramp-shagaet-k-tretey-mirovoy-voyne-mudryy-kitay-stanovitsya-tylom-rossii-1065366646.html

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