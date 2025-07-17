На руинах ялтинско-потсдамского мира: заметки к пресс-конференции в "России сегодня" - 17.07.2025 Украина.ру
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На руинах ялтинско-потсдамского мира: заметки к пресс-конференции в "России сегодня"
На руинах ялтинско-потсдамского мира: заметки к пресс-конференции в "России сегодня" - 17.07.2025 Украина.ру
На руинах ялтинско-потсдамского мира: заметки к пресс-конференции в "России сегодня"
Сегодня исполняется 80 лет со дня открытия Потсдамской конференции – последней встречи "большой тройки" Антигитлеровской коалиции (сменившейся на две трети)
2025-07-17T16:07
2025-07-17T16:07
эксклюзив
потсдам
сша
россия
черчилль
дональд трамп
политика
дипломатия
война
китай
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Участники конференции *"Актуальные угрозы и вызовы для России и мира. К 80-летию начала Потсдамской конференции" – люди серьёзные, во многих пунктах они друг с другом не согласились (до драки не дошло, хотя полемика между военным экспертом Константином Сивковым и профессором МГИМО Сергеем Лузяниным была острой). Желающие могут посмотреть её сами.Мы обратим внимание на несколько моментов, которые показались нам особенно важными.Сейчас принято говорить (и во время конференции говорилось) о том, что по итогам Второй мировой войны была создана ялтинско-потсдамская система международных отношений, которую заменила вашингтонская система и которая сейчас тоже подвергается деконструкции. Это как бы общее место.Историк Андрей Сидоров дополнил это "общее место" ценным замечанием: оно, конечно, да, но на самом-то деле никакой ялтинско-потсдамской системы и не было. Потому что та конфигурация и те механизмы, которые были выработаны "большой тройкой", в полной мере так и не заработали – началась "холодная война".И это правда. Достаточно вспомнить, что ялтинско-потсдамская система предполагала существование единой Германии. Сама Потсдамская конференция не планировалась последней – после неё, по логике, должна была состояться ещё одна, на которой решалась бы судьба Азиатско-Тихоокеанского региона (в результате она решалась не за столом переговоров великих держав, а на полях сражений гражданских войн с "добавленным участием" в Китае, Корее и Вьетнаме).А генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил ещё и об операции "Немыслимое" – войны западных союзников против СССР, которую в 1945 году планировал Черчилль. Отказ от этой операции сыграл куда большую роль в формировании послевоенного мира, чем решения Потсдама – просто Имперский генштаб пришёл к выводу, что результатом проведения операции будет ещё один Дюнкерк (в 1940 году там едва не были полностью уничтожены британские экспедиционные подразделения, воевавшие на стороне Франции - ред.), и Мальбрук передумал собираться в поход*. Такие опасения поддерживали равновесие в мире вплоть до распада СССР.Ещё несколько интересных суждений Сидорова:Мы тут отметим, что это всё именно видимость, потому что привязка завершения срока "ультиматума Трампа" к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина относится к разряду хорошо подготовленных экспромтов.На конференции же упоминалось, что в США никогда не говорят о вероятных сроках войны с Россией. О неминуемой "российской агрессии" говорят в Европе, причём с удивительной точностью – чуть не до часа. Зато в США с высокой точностью прогнозируют войну с Китаем – примерно в 2027 году.Очевидно, что такая точность означает не наличие надёжных источников в российском и китайском генштабах, а подготовку агрессивной войны самими "жертвами агрессии" (опыт СВО показывает, что такой ход вполне реален).По мнению Мухина, существует вариант, при котором можно обойтись без большой войны, по крайней мере в Европе – Западу нужно признать себя стороной конфликта и прямо вступить в переговоры, не прячась за спиной Киева. Есть и варианты достижения компромисса по схеме "вин-вин", когда обе стороны смогут говорить о своей победе (интересно, что участники конференции не смогли договориться относительно того, кто победил в последнем ближневосточном кризисе – Иран, Израиль или США).Ну и в завершение скажем, что Андрей Сидоров просто и понятно объяснил, почему расчёты на "большую сделку" с Трампом с самого начала были лишены оснований: в Ялте и Потсдаме договаривались победители – причём победители не "по очкам", а по самому что ни на есть "гамбургскому счёту". Очертания нового мира после нынешнего кризиса тоже будут определять победители.* В силу особенностей титулонаследования сэр Уинстон Спенсер Черчилль герцогом Мальборо не стал. Он, однако, был потомком первого герцога Мальборо Джона Черчилля – героя песни начала XVIII века "Мальбрук в поход собрался".
https://ukraina.ru/20250625/voyna-v-koree-nepobeda-yadernoy-sverkhderzhavy-1064248788.html
https://ukraina.ru/20250717/potsdamskaya-konferentsiya-prolog-kholodnoy-voyny-80-let-posledney-vstrechi-soyuznikov-1065344045.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, потсдам, сша, россия, черчилль, дональд трамп, политика, дипломатия, война, китай, европа
Эксклюзив, Потсдам, США, Россия, Черчилль, Дональд Трамп, политика, дипломатия, война, Китай, Европа

На руинах ялтинско-потсдамского мира: заметки к пресс-конференции в "России сегодня"

16:07 17.07.2025
 
© Фото : скриншот видео РИА "Новости"Пресс-конференция: "Актуальные угрозы и вызовы для России и мира. К 80-летию начала Потсдамской конференции", 15 июля 2025 года
Пресс-конференция: Актуальные угрозы и вызовы для России и мира. К 80-летию начала Потсдамской конференции, 15 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : скриншот видео РИА "Новости"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Сегодня исполняется 80 лет со дня открытия Потсдамской конференции – последней встречи "большой тройки" Антигитлеровской коалиции (сменившейся на две трети)
Участники конференции *"Актуальные угрозы и вызовы для России и мира. К 80-летию начала Потсдамской конференции" – люди серьёзные, во многих пунктах они друг с другом не согласились (до драки не дошло, хотя полемика между военным экспертом Константином Сивковым и профессором МГИМО Сергеем Лузяниным была острой). Желающие могут посмотреть её сами.
Мы обратим внимание на несколько моментов, которые показались нам особенно важными.
Сейчас принято говорить (и во время конференции говорилось) о том, что по итогам Второй мировой войны была создана ялтинско-потсдамская система международных отношений, которую заменила вашингтонская система и которая сейчас тоже подвергается деконструкции. Это как бы общее место.
Историк Андрей Сидоров дополнил это "общее место" ценным замечанием: оно, конечно, да, но на самом-то деле никакой ялтинско-потсдамской системы и не было. Потому что та конфигурация и те механизмы, которые были выработаны "большой тройкой", в полной мере так и не заработали – началась "холодная война".
И это правда. Достаточно вспомнить, что ялтинско-потсдамская система предполагала существование единой Германии. Сама Потсдамская конференция не планировалась последней – после неё, по логике, должна была состояться ещё одна, на которой решалась бы судьба Азиатско-Тихоокеанского региона (в результате она решалась не за столом переговоров великих держав, а на полях сражений гражданских войн с "добавленным участием" в Китае, Корее и Вьетнаме).
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Война в Корее: непобеда ядерной сверхдержавыВ истории ничего нового нет. Поддержка малых стран в борьбе с большими, применение ЧВК и "ихтамнетов" можно обнаружить и в древней, и в средневековой, и в новой истории. Однако, до 1945 года в мире не было державы, способной уничтожить (не разгромить, а именно уничтожить) любое противостоящее государство или группу государств
А генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил ещё и об операции "Немыслимое" – войны западных союзников против СССР, которую в 1945 году планировал Черчилль. Отказ от этой операции сыграл куда большую роль в формировании послевоенного мира, чем решения Потсдама – просто Имперский генштаб пришёл к выводу, что результатом проведения операции будет ещё один Дюнкерк (в 1940 году там едва не были полностью уничтожены британские экспедиционные подразделения, воевавшие на стороне Франции - ред.), и Мальбрук передумал собираться в поход*. Такие опасения поддерживали равновесие в мире вплоть до распада СССР.
Ещё несколько интересных суждений Сидорова:
  • Трамп – человек очень эмоциональный, и его действия поэтому выглядят несколько беспорядочными;
  • Трамп хочет договориться, но у него нет стратегии урегулирования конфликта.
Мы тут отметим, что это всё именно видимость, потому что привязка завершения срока "ультиматума Трампа" к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина относится к разряду хорошо подготовленных экспромтов.
На конференции же упоминалось, что в США никогда не говорят о вероятных сроках войны с Россией. О неминуемой "российской агрессии" говорят в Европе, причём с удивительной точностью – чуть не до часа. Зато в США с высокой точностью прогнозируют войну с Китаем – примерно в 2027 году.
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Вчера, 08:00История
Потсдамская конференция: пролог Холодной войны. 80 лет последней встречи союзников17 июля 1945 года в Потсдаме под Берлином началась третья и последняя встреча лидеров Антигитлеровской коалиции на высшем уровне. Её целью было установление мира, но она стала прологом Холодной войны
Очевидно, что такая точность означает не наличие надёжных источников в российском и китайском генштабах, а подготовку агрессивной войны самими "жертвами агрессии" (опыт СВО показывает, что такой ход вполне реален).
По мнению Мухина, существует вариант, при котором можно обойтись без большой войны, по крайней мере в Европе – Западу нужно признать себя стороной конфликта и прямо вступить в переговоры, не прячась за спиной Киева. Есть и варианты достижения компромисса по схеме "вин-вин", когда обе стороны смогут говорить о своей победе (интересно, что участники конференции не смогли договориться относительно того, кто победил в последнем ближневосточном кризисе – Иран, Израиль или США).
Ну и в завершение скажем, что Андрей Сидоров просто и понятно объяснил, почему расчёты на "большую сделку" с Трампом с самого начала были лишены оснований: в Ялте и Потсдаме договаривались победители – причём победители не "по очкам", а по самому что ни на есть "гамбургскому счёту". Очертания нового мира после нынешнего кризиса тоже будут определять победители.
* В силу особенностей титулонаследования сэр Уинстон Спенсер Черчилль герцогом Мальборо не стал. Он, однако, был потомком первого герцога Мальборо Джона Черчилля – героя песни начала XVIII века "Мальбрук в поход собрался".
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