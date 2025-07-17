https://ukraina.ru/20250717/kadrovaya-chistka-zelenskogo-sviridenko-naznachili-premerom-dlya-totalnogo-kontrolya-ermaka--pavliv-1065446704.html

Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив

Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив - 17.07.2025 Украина.ру

Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив

Назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины свидетельствует о желании администрации Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-07-17T16:28

2025-07-17T16:28

2025-07-17T16:28

новости

украина

россия

киев

трамп и зеленский

владимир зеленский

вс рф

андрей ермак

денис шмыгаль

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064816563_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0301b0cc304152ef98ff7c51653a638c.jpg

"Объемы западной помощи сокращаются, Ермаку и Зеленскому нужен еще больший контроль над потоками", - поясняет эксперт. По его словам, предыдущий премьер Денис Шмыгаль, несмотря на внешнюю лояльность, поддерживал самостоятельные связи с американцами через Давида Арахамию и Рината Ахметова.Павлив обращает внимание на формирование оппозиции новой премьер: "Заранее формируется оппозиция, чтобы Свириденко не забронзовела. Безуглая - это метроном, голос свыше". Это, по мнению эксперта, часть системы сдержек и противовесов в украинской власти.Особое значение имеет вопрос упразднения министерства: "Плюс решается казус Чернышова, министерство будет упразднено и Чернышов исчезнет", - отмечает политолог.Таким образом, назначение Свириденко - это шаг к большей централизации власти в руках узкого круга лиц, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.

https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, вс рф, андрей ермак, денис шмыгаль, давид арахамия, ринат ахметов, власти украины, главные новости, верховная рада, рада, михаил павлив