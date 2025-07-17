Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив - 17.07.2025 Украина.ру
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Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив
Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив - 17.07.2025 Украина.ру
Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив
Назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины свидетельствует о желании администрации Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-07-17T16:28
2025-07-17T16:28
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"Объемы западной помощи сокращаются, Ермаку и Зеленскому нужен еще больший контроль над потоками", - поясняет эксперт. По его словам, предыдущий премьер Денис Шмыгаль, несмотря на внешнюю лояльность, поддерживал самостоятельные связи с американцами через Давида Арахамию и Рината Ахметова.Павлив обращает внимание на формирование оппозиции новой премьер: "Заранее формируется оппозиция, чтобы Свириденко не забронзовела. Безуглая - это метроном, голос свыше". Это, по мнению эксперта, часть системы сдержек и противовесов в украинской власти.Особое значение имеет вопрос упразднения министерства: "Плюс решается казус Чернышова, министерство будет упразднено и Чернышов исчезнет", - отмечает политолог.Таким образом, назначение Свириденко - это шаг к большей централизации власти в руках узкого круга лиц, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html
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новости, украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, вс рф, андрей ермак, денис шмыгаль, давид арахамия, ринат ахметов, власти украины, главные новости, верховная рада, рада, михаил павлив
Новости, Украина, Россия, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, ВС РФ, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Ринат Ахметов, власти Украины, Главные новости, Верховная Рада, Рада, Михаил Павлив

Кадровая чистка Зеленского: Свириденко назначили премьером для тотального контроля Ермака — Павлив

16:28 17.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
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Назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины свидетельствует о желании администрации Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Объемы западной помощи сокращаются, Ермаку и Зеленскому нужен еще больший контроль над потоками", - поясняет эксперт. По его словам, предыдущий премьер Денис Шмыгаль, несмотря на внешнюю лояльность, поддерживал самостоятельные связи с американцами через Давида Арахамию и Рината Ахметова.
Павлив обращает внимание на формирование оппозиции новой премьер: "Заранее формируется оппозиция, чтобы Свириденко не забронзовела. Безуглая - это метроном, голос свыше". Это, по мнению эксперта, часть системы сдержек и противовесов в украинской власти.
Особое значение имеет вопрос упразднения министерства: "Плюс решается казус Чернышова, министерство будет упразднено и Чернышов исчезнет", - отмечает политолог.
Таким образом, назначение Свириденко - это шаг к большей централизации власти в руках узкого круга лиц, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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