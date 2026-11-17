https://ukraina.ru/20261117/krugovaya-oborona-garnov-obyasnil-kak-kompleks-vilyuy-zaschitit-goroda-ot-dronov-1084538621.html

Круговая оборона: Гарнов объяснил, как комплекс "Вилюй" защитит города от дронов

Круговая оборона: Гарнов объяснил, как комплекс "Вилюй" защитит города от дронов - 17.11.2026 Украина.ру

Круговая оборона: Гарнов объяснил, как комплекс "Вилюй" защитит города от дронов

Новый российский комплекс "Вилюй" сможет вести круговую оборону на 360 градусов и отражать "звездные налеты" дронов, когда беспилотники летят со всех сторон одновременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов

2026-11-17T05:11

2026-11-17T05:11

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Разговор о том, почему дроны ВСУ прорываются вглубь России, эксперт начал с главного: росийская система ПВО изначально создавалась под большие скоростные высотные цели.Гарнов сообщил, что для защиты городов от украинских дронов его группа представила разработку нового комплекса "Вилюй". "Для этого наша группа предлагает разработку нового комплекса "Вилюй", – заявил эксперт. Он напомнил, что в России 1217 городов с населением более 20 тысяч человек, а размер города с населением до миллиона – это диаметр в 15–20 километров. Ключевое отличие нового комплекса – принципиально иной подход. "Он будет стационарным, с большим боекомплектом и возможностью отражать "звездный налет", когда дроны летят со всех сторон одновременно", – подчеркнул эксперт.Гарнов объяснил, чем "Вилюй" отличается от существующих ЗРК: старые комплексы могут стрелять только в секторе до 90 градусов – туда, куда повернута антенна, – и потому способны отражать налеты лишь с одного направления. При этом "Вилюй" сможет вести круговую оборону на 360 градусов."Это будет очень укреплённый объект, способный жёстко поражать цели на подходе к нему", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.

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