https://ukraina.ru/20261117/tri-osnovnykh-elementa-kushner-opisal-plan-ssha-po-ukraine-1084542259.html

"Три основных элемента": Кушнер описал план США по Украине

"Три основных элемента": Кушнер описал план США по Украине - 17.11.2026 Украина.ру

"Три основных элемента": Кушнер описал план США по Украине

План США по Украине после завершения конфликта включает гарантии безопасности для Киева от будущей агрессии, вхождение в Евросоюз и послевоенное "процветание". Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ночь на 17 ноября сообщил в соцсети X

2026-11-17T05:02

2026-11-17T05:02

2026-11-17T05:02

украина.ру

новости

сша

джаред кушнер

украина

киев

ес

переговоры по украине 2026

план

мирный план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/11/1084542137_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_4bf8fd11ab930047dff8cd729f9aaf57.jpg

"Мы добились значительного прогресса на пути к этому видению благодаря трём основным элементам: надёжным, заслуживающим доверия гарантиям безопасности для защиты Украины от будущей агрессии; пути к членству в ЕС, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе; комплексному плану послевоенного процветания, разработанному совместно с нашими европейскими партнерами", — написал Кушнер.Он также подчеркнул, что любое итоговое мирное соглашение должно быть одобрено и российской, и украинской стороной.Прошедший 10-11 ноября в Абу-Даби раунд трёхсторонних консультаций не приблизил мирного разрешения российско-украинского конфликта. Позиции сторон диаметрально противоположны и сейчас не имеют внешних признаков сближения, считает обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов.Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261116/est-nadzhnaya-krysha-bruter-raskryl-pochemu-ssha-ne-smogut-ubrat-zelenskogo-bez-evropy-1084528696.html

сша

украина

киев

россия

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, джаред кушнер, украина, киев, ес, переговоры по украине 2026, план, мирный план, россия, евросоюз, европа, переговоры, международные отношения, международная политика, мир без границ, экономика, гарантии безопасности