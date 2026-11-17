"Три основных элемента": Кушнер описал план США по Украине
© AP / Evan VucciДжаред Кушнер
© AP / Evan Vucci
План США по Украине после завершения конфликта включает гарантии безопасности для Киева от будущей агрессии, вхождение в Евросоюз и послевоенное "процветание". Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ночь на 17 ноября сообщил в соцсети X
"Мы добились значительного прогресса на пути к этому видению благодаря трём основным элементам: надёжным, заслуживающим доверия гарантиям безопасности для защиты Украины от будущей агрессии; пути к членству в ЕС, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе; комплексному плану послевоенного процветания, разработанному совместно с нашими европейскими партнерами", — написал Кушнер.
Он также подчеркнул, что любое итоговое мирное соглашение должно быть одобрено и российской, и украинской стороной.
Прошедший 10-11 ноября в Абу-Даби раунд трёхсторонних консультаций не приблизил мирного разрешения российско-украинского конфликта. Позиции сторон диаметрально противоположны и сейчас не имеют внешних признаков сближения, считает обозреватель издания "Украина.ру" Захар Виноградов.
Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби, обрушение экономики и "тихий" госпереворот. Украина на минувшей неделе.
Вчера, 20:32"Есть надёжная крыша": почему США не смогут убрать Зеленского без Европы — экспертСША пытаются давить на Киев через Starshield, САП и НАБУ, но у Зеленского есть надёжная крыша в виде европейских лидеров – и без Европы Вашингтон не сможет добиться смены власти на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
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