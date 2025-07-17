https://ukraina.ru/20250717/glavnoe-preimuschestvo--mobilnost-ermakov-raskryl-sekret-uspeshnykh-proryvov-rossiyskikh-voysk-1065440864.html

Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск

Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск - 17.07.2025 Украина.ру

Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск

Российские войска активно применяют новую тактику стремительных рейдов на мототехнике, сочетая мобильность с точными ударами по логистике противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-17T15:33

2025-07-17T15:33

2025-07-17T15:33

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"Про нашу мотопехоту — новую кавалерию XXI века — одно вражеское издание выпустило любопытный материал", — отметил Ермаков. По его словам, зарубежные аналитики были вынуждены признать эффективность новой российской тактики.Эксперт подробно описал схему действий: "Там сказано, что мы освобождаем территории по следующему принципу: отрезание логистики, прорыв на мотоциклах и занятие опорников". Он подчеркнул, что эффект скорости и внезапности стал ключевым фактором успеха.Ермаков привел конкретные примеры: "То, как мы брали укрепрайон Комар — Поддубное — Мирное — яркий тому пример". По его словам, такая тактика особенно эффективна в условиях нехватки личного состава, позволяя добиваться результатов минимальными силами."В отсутствие большого количества личного состава нам стоит и дальше концентрироваться на перерезании снабжения украинцев", — пояснил военкор. Он отметил, что группировки "Восток" и "Центр" особенно успешно применяют эту методику.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.

https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html

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