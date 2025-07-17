Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск - 17.07.2025 Украина.ру
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Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск
Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск - 17.07.2025 Украина.ру
Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск
Российские войска активно применяют новую тактику стремительных рейдов на мототехнике, сочетая мобильность с точными ударами по логистике противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-17T15:33
2025-07-17T15:33
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"Про нашу мотопехоту — новую кавалерию XXI века — одно вражеское издание выпустило любопытный материал", — отметил Ермаков. По его словам, зарубежные аналитики были вынуждены признать эффективность новой российской тактики.Эксперт подробно описал схему действий: "Там сказано, что мы освобождаем территории по следующему принципу: отрезание логистики, прорыв на мотоциклах и занятие опорников". Он подчеркнул, что эффект скорости и внезапности стал ключевым фактором успеха.Ермаков привел конкретные примеры: "То, как мы брали укрепрайон Комар — Поддубное — Мирное — яркий тому пример". По его словам, такая тактика особенно эффективна в условиях нехватки личного состава, позволяя добиваться результатов минимальными силами."В отсутствие большого количества личного состава нам стоит и дальше концентрироваться на перерезании снабжения украинцев", — пояснил военкор. Он отметил, что группировки "Восток" и "Центр" особенно успешно применяют эту методику.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html
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Новости, Украина, Россия, Константиновка, Геннадий Алехин, Украина.ру, пехота, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости, эксперты, военный эксперт, наступление, наступление ВС РФ, Спецоперация

Главное преимущество — мобильность: Ермаков раскрыл секрет успешных прорывов российских войск

15:33 17.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска активно применяют новую тактику стремительных рейдов на мототехнике, сочетая мобильность с точными ударами по логистике противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Про нашу мотопехоту — новую кавалерию XXI века — одно вражеское издание выпустило любопытный материал", — отметил Ермаков. По его словам, зарубежные аналитики были вынуждены признать эффективность новой российской тактики.
Эксперт подробно описал схему действий: "Там сказано, что мы освобождаем территории по следующему принципу: отрезание логистики, прорыв на мотоциклах и занятие опорников". Он подчеркнул, что эффект скорости и внезапности стал ключевым фактором успеха.
Ермаков привел конкретные примеры: "То, как мы брали укрепрайон Комар — Поддубное — Мирное — яркий тому пример". По его словам, такая тактика особенно эффективна в условиях нехватки личного состава, позволяя добиваться результатов минимальными силами.
"В отсутствие большого количества личного состава нам стоит и дальше концентрироваться на перерезании снабжения украинцев", — пояснил военкор. Он отметил, что группировки "Восток" и "Центр" особенно успешно применяют эту методику.

"Главное преимущество — это мобильность и возможность быстрого маневра. Мы видим, что противник часто просто не успевает реагировать на такие стремительные действия", — подытожил собеседник издания.

Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
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