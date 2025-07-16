https://ukraina.ru/20250716/pekinu-nuzhen-yadernyy-zontik-ischenko-o-tom-pochemu-ssha-ne-mogut-pomeshat-sotrudnichestvu-rossii-i-kitaya-1065353317.html

"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая

"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая - 16.07.2025 Украина.ру

"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает укрепляться, создавая новый геополитический баланс сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-16T15:53

2025-07-16T15:53

2025-07-16T15:55

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Аналитик обращает внимание на взаимовыгодный характер этого партнерства: Россия обладает уникальными технологиями, а Китай нуждается в них для укрепления обороноспособности.Ищенко подчеркнул стратегическое значение сотрудничества: "Еще Китаю нужен российский ядерный зонтик, потому что у него 600 боеголовок, а у США — 5 тысяч". По словам эксперта, западные санкции лишь укрепили связи между странами, вынудив их создать альтернативные механизмы взаимодействия, особенно в высокотехнологичных отраслях."Допустим, он введет 700% пошлины против стран, торгующих с Россией. Да, кто-то отвалится. Но Индия и Китай никуда не денутся", — отметил аналитик, подчеркивая устойчивость новых экономических связей."Китайский рынок для нас будет закрыт только в случае серьезной войны Китая с США. Но тогда кризис охватит уже весь мир", — добавил эксперт, указывая на глобальные последствия возможного конфликта."Российско-китайское партнерство стало неоспоримым геополитическим фактом, который Запад вынужден учитывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/kak-zapad-khochet-slomat-kitay-i-pochemu-evropa-gonit-mir-k-tretey-mirovoy-voyne--karaganov---1065270279.html

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новости, россия, китай, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, сотрудничество, ядерный, индия, экспортные пошлины, торговля, главные новости, геополитика