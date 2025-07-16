https://ukraina.ru/20250716/pekinu-nuzhen-yadernyy-zontik-ischenko-o-tom-pochemu-ssha-ne-mogut-pomeshat-sotrudnichestvu-rossii-i-kitaya-1065353317.html
"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая
"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая - 16.07.2025 Украина.ру
"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает укрепляться, создавая новый геополитический баланс сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-16T15:53
2025-07-16T15:53
2025-07-16T15:55
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Аналитик обращает внимание на взаимовыгодный характер этого партнерства: Россия обладает уникальными технологиями, а Китай нуждается в них для укрепления обороноспособности.Ищенко подчеркнул стратегическое значение сотрудничества: "Еще Китаю нужен российский ядерный зонтик, потому что у него 600 боеголовок, а у США — 5 тысяч". По словам эксперта, западные санкции лишь укрепили связи между странами, вынудив их создать альтернативные механизмы взаимодействия, особенно в высокотехнологичных отраслях."Допустим, он введет 700% пошлины против стран, торгующих с Россией. Да, кто-то отвалится. Но Индия и Китай никуда не денутся", — отметил аналитик, подчеркивая устойчивость новых экономических связей."Китайский рынок для нас будет закрыт только в случае серьезной войны Китая с США. Но тогда кризис охватит уже весь мир", — добавил эксперт, указывая на глобальные последствия возможного конфликта."Российско-китайское партнерство стало неоспоримым геополитическим фактом, который Запад вынужден учитывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/kak-zapad-khochet-slomat-kitay-i-pochemu-evropa-gonit-mir-k-tretey-mirovoy-voyne--karaganov---1065270279.html
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новости, россия, китай, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, сотрудничество, ядерный, индия, экспортные пошлины, торговля, главные новости, геополитика
Новости, Россия, Китай, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, сотрудничество, ядерный, Индия, экспортные пошлины, торговля, Главные новости, геополитика
"Пекину нужен ядерный зонтик": Ищенко о том, почему США не могут помешать сотрудничеству России и Китая
15:53 16.07.2025 (обновлено: 15:55 16.07.2025)
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает укрепляться, создавая новый геополитический баланс сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Китаю нужны военные расходники. Поэтому все наши заводы, которые отправляют на СВО снаряды, бомбы и ракеты, будут продавать все это дело Китаю", — заявил эксперт.
Аналитик обращает внимание на взаимовыгодный характер этого партнерства: Россия обладает уникальными технологиями, а Китай нуждается в них для укрепления обороноспособности.
Ищенко подчеркнул стратегическое значение сотрудничества: "Еще Китаю нужен российский ядерный зонтик, потому что у него 600 боеголовок, а у США — 5 тысяч". По словам эксперта, западные санкции лишь укрепили связи между странами, вынудив их создать альтернативные механизмы взаимодействия, особенно в высокотехнологичных отраслях.
"Допустим, он введет 700% пошлины против стран, торгующих с Россией. Да, кто-то отвалится. Но Индия и Китай никуда не денутся", — отметил аналитик, подчеркивая устойчивость новых экономических связей.
"Китайский рынок для нас будет закрыт только в случае серьезной войны Китая с США. Но тогда кризис охватит уже весь мир", — добавил эксперт, указывая на глобальные последствия возможного конфликта.
"Российско-китайское партнерство стало неоспоримым геополитическим фактом, который Запад вынужден учитывать", — резюмировал собеседник издания.