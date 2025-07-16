На кукане компромата и извращений. Как работает против России кадровая политика на Западе - 16.07.2025 Украина.ру
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На кукане компромата и извращений. Как работает против России кадровая политика на Западе
На кукане компромата и извращений. Как работает против России кадровая политика на Западе - 16.07.2025 Украина.ру
На кукане компромата и извращений. Как работает против России кадровая политика на Западе
Перестановки в правительстве Украины, когда сменили шило на мыло, одинаково бесполезные для выведения страны из кризиса, а первый барак при этом поменялся грязным бельишком со вторым и наоборот свидетельствуют: кадровая политика Запада, направленная на унификацию стран в нужном ключе работает.
2025-07-16T21:04
2025-07-16T21:04
запад
россия
украина
виктор янукович
меркель
митрополит павел
нато
ес
европарламент
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Потому что сделано все было исключительно для выполнения хотелок и заказов кураторов с Запада. И потому, что неизменной осталась и остается заботливо собранная и взращенная или специально подобранная и правильно воспитанная кадровая обойма. Международная: в нее входят выходцы из разных государств, которых коснулась западная демократизация, чудесно сыгравшая роль удержателя в своей орбите старых стран и неоколонизации новых. И все – под видом насаждения демократических норм, международного права, пардон, сейчас правил и общечеловеческих ценностей.Все смененные и поменянные в Украины – птенцы западного кадрового инкубатора. Практически все грантоеды. То ли соросята, то ли выкормыши других фондов США и Европы, прошедшие обучение, выучку и стажировку в западных вузах или в специально созданных для обучения "аборигенов" компаниях-прокладках при этих вузах, фондах или органах власти на Западе.Так неофиты и перенимают и идеологию, которую им нужно внедрять, и методы ее внедрения. А также усваивают, что только лояльность, беспрекословность, покорность и упоротость при выполнении поставленных задач являются гарантией пребывания на плаву и успешной карьеры. На долгие годы. Нормальный железный и непреклонный подход, который и гарантирует Западу неизменность курса и проводимой политики. И даже если бурундуки-трансгендеры случайно сменят у власти бобров-трансвеститов, все останется прежним.Не верите? Тогда сами себе ответьте на вопрос, чем, кроме пола и возраста, веса тела и национальности, новый премьер Украины Юлия Свириденко отличается от старого – Дениса Шмыгаля, или бывший посол Украины в США Оксана Маркарова от будущего – Рустема Умерова? Оба одинаково бодипозитивные, только Рустемчик более волохатый по всему туловищу, вот и вся разница.Как говорят тинэйджеры, те же яйца, только вид сбоку, а война Украины против России в рамках специальной военной операции (СВО) продлится с новой силой. Потому что президент США Дональд Трамп пообещал под эти обмены дать много оружия.Дополнительными приемами, которые новоявленную элиту удерживали в единении и покорности, были либо компромат на каждого из них, либо склонность к извращениям в рамках традиционной гендерной политики, верность которой стала маркером-пропуском личной лояльности. Пребывание на кукане компромата дополнительно гарантировало страх все потерять, а женитьба Джона на Стивене или выход замуж Урсулы за Марию давало надежду всем на счастливый и материально выгодный "брак". Так они и функционировали.А если при этом у соискателей печенюшек были хоть небольшой ум и смекалка, образование, способности и маломальские деловые и лидерские качества, то все вообще было в ажуре – люди попадали в разряд непотопляемых. Многих из них всесторонне обкатывали и готовили дома, потом перебрасывали в евроструктуры, обогащали там новым опытом и возвращали домой доворачивать свои страны на еврорельсы.А методы отбора и выучки одинаково касались и старых стран, и новых. Вот вам пример: чудесная женская связка Ангела Меркель – Урсула фон дер Ляйен – Кая Каллас. Бывший комсомольский активист из ГДР Меркель была отсепарирована, благодаря деловой сметке и удаче, и сделала чудесную карьеру уже в ФРГ в партии Христианско-демократический союз (ХДС), даже возглавляя его с 2000 по 2018 год. Была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии (1991—1994), министром по охране окружающей среды (1994—1998), а потом с 2005 по 2021 год – канцлером страны. Причем таким авторитетным, что ее даже американцы одно время называли "фактическим лидером Европейского союза".Меркель подобрала на ярмарке отобранных политических вакансий бывшего гинеколога с амбициями амазонки Урсулу фон дер Ляйен, сделала ее министром труда и общественных дел, потом поставила министром обороны Германии с 2013 под 2018 год, а потом в 2019-м сплавила председателем Еврокомиссии. Там Урсула и развернулась в того вооруженном и агрессивно-русофобского монстра, который хочет превратить ЕС их экономического в оборонный союз и обязательно начать войну и победить Россию на поле боя.Уже сама Урсула подобрала себе в помощницы, чтобы дипломатическим путем продвигать и обосновывать свои идеи, эстонку Каю Каллас и сделала ее своим замом и верховным представителем ЕС по иностранным делам (главным евродипломатом) и оборонной политике. Кая сегодня на все лады и подгавкивает Урсуле.Самая молодая в этой троице, Кая оказалась самым слабым звеном, туповатым и бессмысленным. Но и она прошла нужные отбор и подготовку в Эстонии по всем ступеням роста. С младых ногтей была депутатом эстонского парламента и Европарламента, возглавила Партию реформ, с ней победила на парламентских выборах и в 2021 году стала премьер-министром. А потом ее, покорную, проверенную евроценностями и зависящую от компромата ее мужа, который сотрудничал с Россией (а это в Европе сейчас несмываемый грех), в декабре 2024 года выбрали главным евродипломатом. Там она верно и служит, побивая рекорд за рекордом по количеству благоглупостей, исторгаемых из ее черного русофобского рта.Или, например, 68-летний премьер Польши Дональд Туск и 63-летний президент Чехии Петр Павел, ворвавшиеся и сделавшие карьеру на Западе выходцы из бывших соцстране.Туск изначально не воспринимал идеалы социалистической Польша и был активистом профсоюза Солидарность", за что и попал на заметку западных селекционеров. За последние 35 лет постсоциализма он был депутатом и руководителем польского парламента, в 2014-2019 годах возглавлял Европейский совет (президент ЕС), дважды возглавил правительство страны – в 2007-2014 годах и сейчас с 2023 года. Был до 2022 года президентом Европейской народной партии, имеющей самую большую фракцию в Европарламенте, а в Польше возглавляет крупнейшую праволиберальную партию "Гражданская платформа". Конечно, с пути на Запад он не свернет никогда, там у него лежбище, любовь с интересом, как говаривали в одном сериале…Петр Павел – наоборот типичный перевербованный оборотень. Он начинал в Чехии еще с Лениным в башке, как говорится, был военным разведчиком и коммунистом. Видимо, небесталанным, потому что сразу попал в американскую разработку по линии НАТО и миротворчества (был военным представителем при Центральном командовании вооруженных сил США – USCENTCOM).Там его, скорее всего, и оприходовали, потому что уже с 2000 года начал стремительно расти карьерно в армии Чехии и структурах НАТО. В 2012 году стал начальником Генштаба Чешской армии, а с 2015 по 2018 год возглавлял военный комитет НАТО. Постоянный спецпредставитель Чехии при НАТО Иржи Шедивы тогда хвастался на весь мир: "Начальники генеральных штабов стран альянса не выберут себе в руководители того, кого они не уважают. В генерале Павеле они видят сильную, харизматическую личность".В 2023 году "харизматичная личность" стала президентом Чехии и теперь рвется в бой с Россией. Осторожно, ибо понимает: не будет рваться – его попрут западники, будет сильно рваться – огребет от России на поле брани по полной. И ничего удивительного в его поведении нет: сидя на двух стульях, можно не только штанцы порвать…А как показательно меняются генсеки НАТО, любо-дорого глядеть. Бывший Йенс Столтенберг (2014-2024) до этого дважды работал премьер-министром Норвегии, а после Альянса в этом году вернулся домой и стал министром финансов. Не пропадать же опыту и верности.Нынешний генсек НАТО Марк Рютте хоть и лижет без меры и до неприличия льстиво Дональда Трампа, но все равно был же 14 лет премьер-министром Нидерландов. И если ничего не вылижет сегодня, то, не исключено, домой вернется не тюльпаны сортировать.И если сегодня взять страны, которые граничат с Россией на Западе и мылятся с нею воевать в составе НАТО или ЕС, то в них практически нет ни одного первого руководителя, (из президентов, спикеров палат парламентов и премьер-министров), кто не прошел бы кадровый кастинг по западным критериям. Или не отвечал бы им, клянясь в верности.Как работает такой механизм, отсеивая от власти неугодных и проталкивая к ней нужных "бубочек", показали недавние выборы во Франции и Нидерландах, где победившие правоконсервативные партии Марин Ле Пен и Гирта Вилдерса не были допущены к формированию органов власти. Что-то похожее раньше, в начале 2000-ых, было в Австрии с политиком Йоргом Хайдером, чьи победы на выборах и претензии на власть так и не признали.Или в Румынии уже в этом году, где вообще по суду "запретили", а потом и вынудили уйти из политики неугодного кандидата-победителя Кэлина Джорджеску, а в президентское в кресло водрузили некоего Никушора Дана, который во втором туре вопреки всем законам социологии и политики смог отыграть более 20% отставания от соперника.И наоборот – президент Молдавии Майя Санду, которую повторно сделали главой республики, пойдя на немыслимые подтасовки результатов голосования и репрессии против ее оппонентов. Но Дан и Санду нужны Западу на своих постах, и он, Запад, с методами и приемами не церемонится. А демократия типа все спишет.Сейчас использование этого механизма однозначно готовят и для выборов в Венгрии и Словакии, где неугодные Западу премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо не хотят воевать с Россией. В Венгрии выборы в будущем году, в Словакии – в 2027-м, и на смену ослушникам уже выбраны Западом сменщики. Во всяком случае, в Венгрии всячески накачивают рейтинги некоего Петера Мадьяра, проверенного и прикормленного депутата Европарламента и лидера оппозиционной партии "Тиса". Он, кстати, уже призвал провести досрочные парламентские выборы в 2025 году, чтобы с Орбаном не цацкаться…А в Фицо вообще в мае 2024 года стреляли. Тоже чтобы не цацкаться…И зачистка элит стран, граничащих с Россией однозначно продолжится. По всему периметру границ. Как это будет, давно показали события в Литве в 2003-2004 лет, во Франции в 2011 году и в Украине во время госпереворота в 2014 году.В Литве в 2003 году президентом был избран Роландас Паксас, которого Запада не принял, как "пророссийского политика". И по сфабрикованному обвинению в коррупции Паксас был отстранен от должности импичментом. Ему по суде даже запретили заниматься политической деятельностью Но потом те же суд обвинения сняли, признав из несостоятельными. Но к тому времени Литвой рулил уже проверенный кадр – американский литовец Валдас Адамкус.В 2011 году в Нью-Йорке был обвинен в изнасиловании горничной глава МВФ Доминик Стросс-Кан, самые вероятный претендент на победу на президентских выборах во Франции. Но Доминик к несчастью своему намекнул, что неплохо было бы потеснить доллар в качестве главной резервной валюты на планете, и ему сразу "прилетело". Он в гонку не пошел. А Францию возглавил безликий, но покорный Франсуа Олланд, которого так и называли за безликость – "Месье Зеро".Точно так же Запад расправился в 2014-м и с президентом Украины Виктором Януковичем, которого тоже считали пророссийским, хотя он из штанишек выпрыгивал, чтобы только слыть "европейцем-интегратором".В свое первое премьерство в 2002-2005 годах Янукович так интегрировал Украину в НАТО и ЕС, что тогдашний генсек НАТО лорд Джордж Робертсон даже назвал его самым искренним и преданным натовцем в Украине.Но Януковичу ничего не помогло. Коллективный Запад только активно использовал Януковича для разворота Украины от России, но не верил ему. И его незаконно отстраняли от власти дважды – 2004-м и в 2007-м, а 21 февраля 2014 года когда он подписал соглашение о мировой с оппозицией под гарантии Запада, то на следующий день его свергли и даже очень хотели убить. Чтобы наверняка. Мавр к тому времени сделал свое дело и должен был убраться…Случившееся с Януковичем – это, кстати, отличный и показательный урок для нынешних президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые сегодня наперегонки доказывают Западу, кто из них больший русофоб и успешнее всего подожжет границу России.И Алиев, и Пашинян таким образом доказывают свою преданность Западу и его ценностям. И коллективный, хотя сегодня и расколотый Запад эти "ухаживания", конечно же, примет. По тактическим соображениям. Но стратегически попользуется двумя этими политиками и отправит их на свалку истории. И не факт, что живыми……А селекционеры отбора и инкубатор взращивания нужных кадров, увы, работает и в России.Еще на тему власти и влияния на нее Запада читайте в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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украина
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Владимир Скачко
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запад, россия, украина, виктор янукович, меркель, митрополит павел, нато, ес, европарламент
Запад, Россия, Украина, Виктор Янукович, Меркель, Митрополит Павел, НАТО, ЕС, Европарламент

На кукане компромата и извращений. Как работает против России кадровая политика на Западе

21:04 16.07.2025
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Перестановки в правительстве Украины, когда сменили шило на мыло, одинаково бесполезные для выведения страны из кризиса, а первый барак при этом поменялся грязным бельишком со вторым и наоборот свидетельствуют: кадровая политика Запада, направленная на унификацию стран в нужном ключе работает.
Потому что сделано все было исключительно для выполнения хотелок и заказов кураторов с Запада. И потому, что неизменной осталась и остается заботливо собранная и взращенная или специально подобранная и правильно воспитанная кадровая обойма. Международная: в нее входят выходцы из разных государств, которых коснулась западная демократизация, чудесно сыгравшая роль удержателя в своей орбите старых стран и неоколонизации новых. И все – под видом насаждения демократических норм, международного права, пардон, сейчас правил и общечеловеческих ценностей.
Все смененные и поменянные в Украины – птенцы западного кадрового инкубатора. Практически все грантоеды. То ли соросята, то ли выкормыши других фондов США и Европы, прошедшие обучение, выучку и стажировку в западных вузах или в специально созданных для обучения "аборигенов" компаниях-прокладках при этих вузах, фондах или органах власти на Западе.
Так неофиты и перенимают и идеологию, которую им нужно внедрять, и методы ее внедрения. А также усваивают, что только лояльность, беспрекословность, покорность и упоротость при выполнении поставленных задач являются гарантией пребывания на плаву и успешной карьеры. На долгие годы. Нормальный железный и непреклонный подход, который и гарантирует Западу неизменность курса и проводимой политики. И даже если бурундуки-трансгендеры случайно сменят у власти бобров-трансвеститов, все останется прежним.
Не верите? Тогда сами себе ответьте на вопрос, чем, кроме пола и возраста, веса тела и национальности, новый премьер Украины Юлия Свириденко отличается от старого – Дениса Шмыгаля, или бывший посол Украины в США Оксана Маркарова от будущего – Рустема Умерова? Оба одинаково бодипозитивные, только Рустемчик более волохатый по всему туловищу, вот и вся разница.
Как говорят тинэйджеры, те же яйца, только вид сбоку, а война Украины против России в рамках специальной военной операции (СВО) продлится с новой силой. Потому что президент США Дональд Трамп пообещал под эти обмены дать много оружия.
Дополнительными приемами, которые новоявленную элиту удерживали в единении и покорности, были либо компромат на каждого из них, либо склонность к извращениям в рамках традиционной гендерной политики, верность которой стала маркером-пропуском личной лояльности. Пребывание на кукане компромата дополнительно гарантировало страх все потерять, а женитьба Джона на Стивене или выход замуж Урсулы за Марию давало надежду всем на счастливый и материально выгодный "брак". Так они и функционировали.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А если при этом у соискателей печенюшек были хоть небольшой ум и смекалка, образование, способности и маломальские деловые и лидерские качества, то все вообще было в ажуре – люди попадали в разряд непотопляемых. Многих из них всесторонне обкатывали и готовили дома, потом перебрасывали в евроструктуры, обогащали там новым опытом и возвращали домой доворачивать свои страны на еврорельсы.
А методы отбора и выучки одинаково касались и старых стран, и новых. Вот вам пример: чудесная женская связка Ангела Меркель – Урсула фон дер Ляйен – Кая Каллас. Бывший комсомольский активист из ГДР Меркель была отсепарирована, благодаря деловой сметке и удаче, и сделала чудесную карьеру уже в ФРГ в партии Христианско-демократический союз (ХДС), даже возглавляя его с 2000 по 2018 год. Была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии (1991—1994), министром по охране окружающей среды (1994—1998), а потом с 2005 по 2021 год – канцлером страны. Причем таким авторитетным, что ее даже американцы одно время называли "фактическим лидером Европейского союза".
Меркель подобрала на ярмарке отобранных политических вакансий бывшего гинеколога с амбициями амазонки Урсулу фон дер Ляйен, сделала ее министром труда и общественных дел, потом поставила министром обороны Германии с 2013 под 2018 год, а потом в 2019-м сплавила председателем Еврокомиссии. Там Урсула и развернулась в того вооруженном и агрессивно-русофобского монстра, который хочет превратить ЕС их экономического в оборонный союз и обязательно начать войну и победить Россию на поле боя.
Уже сама Урсула подобрала себе в помощницы, чтобы дипломатическим путем продвигать и обосновывать свои идеи, эстонку Каю Каллас и сделала ее своим замом и верховным представителем ЕС по иностранным делам (главным евродипломатом) и оборонной политике. Кая сегодня на все лады и подгавкивает Урсуле.
Самая молодая в этой троице, Кая оказалась самым слабым звеном, туповатым и бессмысленным. Но и она прошла нужные отбор и подготовку в Эстонии по всем ступеням роста. С младых ногтей была депутатом эстонского парламента и Европарламента, возглавила Партию реформ, с ней победила на парламентских выборах и в 2021 году стала премьер-министром. А потом ее, покорную, проверенную евроценностями и зависящую от компромата ее мужа, который сотрудничал с Россией (а это в Европе сейчас несмываемый грех), в декабре 2024 года выбрали главным евродипломатом. Там она верно и служит, побивая рекорд за рекордом по количеству благоглупостей, исторгаемых из ее черного русофобского рта.
Или, например, 68-летний премьер Польши Дональд Туск и 63-летний президент Чехии Петр Павел, ворвавшиеся и сделавшие карьеру на Западе выходцы из бывших соцстране.
Туск изначально не воспринимал идеалы социалистической Польша и был активистом профсоюза Солидарность", за что и попал на заметку западных селекционеров. За последние 35 лет постсоциализма он был депутатом и руководителем польского парламента, в 2014-2019 годах возглавлял Европейский совет (президент ЕС), дважды возглавил правительство страны – в 2007-2014 годах и сейчас с 2023 года. Был до 2022 года президентом Европейской народной партии, имеющей самую большую фракцию в Европарламенте, а в Польше возглавляет крупнейшую праволиберальную партию "Гражданская платформа". Конечно, с пути на Запад он не свернет никогда, там у него лежбище, любовь с интересом, как говаривали в одном сериале…
Петр Павел – наоборот типичный перевербованный оборотень. Он начинал в Чехии еще с Лениным в башке, как говорится, был военным разведчиком и коммунистом. Видимо, небесталанным, потому что сразу попал в американскую разработку по линии НАТО и миротворчества (был военным представителем при Центральном командовании вооруженных сил США – USCENTCOM).
Там его, скорее всего, и оприходовали, потому что уже с 2000 года начал стремительно расти карьерно в армии Чехии и структурах НАТО. В 2012 году стал начальником Генштаба Чешской армии, а с 2015 по 2018 год возглавлял военный комитет НАТО. Постоянный спецпредставитель Чехии при НАТО Иржи Шедивы тогда хвастался на весь мир: "Начальники генеральных штабов стран альянса не выберут себе в руководители того, кого они не уважают. В генерале Павеле они видят сильную, харизматическую личность".
В 2023 году "харизматичная личность" стала президентом Чехии и теперь рвется в бой с Россией. Осторожно, ибо понимает: не будет рваться – его попрут западники, будет сильно рваться – огребет от России на поле брани по полной. И ничего удивительного в его поведении нет: сидя на двух стульях, можно не только штанцы порвать…
А как показательно меняются генсеки НАТО, любо-дорого глядеть. Бывший Йенс Столтенберг (2014-2024) до этого дважды работал премьер-министром Норвегии, а после Альянса в этом году вернулся домой и стал министром финансов. Не пропадать же опыту и верности.
Нынешний генсек НАТО Марк Рютте хоть и лижет без меры и до неприличия льстиво Дональда Трампа, но все равно был же 14 лет премьер-министром Нидерландов. И если ничего не вылижет сегодня, то, не исключено, домой вернется не тюльпаны сортировать.
И если сегодня взять страны, которые граничат с Россией на Западе и мылятся с нею воевать в составе НАТО или ЕС, то в них практически нет ни одного первого руководителя, (из президентов, спикеров палат парламентов и премьер-министров), кто не прошел бы кадровый кастинг по западным критериям. Или не отвечал бы им, клянясь в верности.
Как работает такой механизм, отсеивая от власти неугодных и проталкивая к ней нужных "бубочек", показали недавние выборы во Франции и Нидерландах, где победившие правоконсервативные партии Марин Ле Пен и Гирта Вилдерса не были допущены к формированию органов власти. Что-то похожее раньше, в начале 2000-ых, было в Австрии с политиком Йоргом Хайдером, чьи победы на выборах и претензии на власть так и не признали.
Или в Румынии уже в этом году, где вообще по суду "запретили", а потом и вынудили уйти из политики неугодного кандидата-победителя Кэлина Джорджеску, а в президентское в кресло водрузили некоего Никушора Дана, который во втором туре вопреки всем законам социологии и политики смог отыграть более 20% отставания от соперника.
И наоборот – президент Молдавии Майя Санду, которую повторно сделали главой республики, пойдя на немыслимые подтасовки результатов голосования и репрессии против ее оппонентов. Но Дан и Санду нужны Западу на своих постах, и он, Запад, с методами и приемами не церемонится. А демократия типа все спишет.
Сейчас использование этого механизма однозначно готовят и для выборов в Венгрии и Словакии, где неугодные Западу премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо не хотят воевать с Россией. В Венгрии выборы в будущем году, в Словакии – в 2027-м, и на смену ослушникам уже выбраны Западом сменщики. Во всяком случае, в Венгрии всячески накачивают рейтинги некоего Петера Мадьяра, проверенного и прикормленного депутата Европарламента и лидера оппозиционной партии "Тиса". Он, кстати, уже призвал провести досрочные парламентские выборы в 2025 году, чтобы с Орбаном не цацкаться…
А в Фицо вообще в мае 2024 года стреляли. Тоже чтобы не цацкаться…
И зачистка элит стран, граничащих с Россией однозначно продолжится. По всему периметру границ. Как это будет, давно показали события в Литве в 2003-2004 лет, во Франции в 2011 году и в Украине во время госпереворота в 2014 году.
В Литве в 2003 году президентом был избран Роландас Паксас, которого Запада не принял, как "пророссийского политика". И по сфабрикованному обвинению в коррупции Паксас был отстранен от должности импичментом. Ему по суде даже запретили заниматься политической деятельностью Но потом те же суд обвинения сняли, признав из несостоятельными. Но к тому времени Литвой рулил уже проверенный кадр – американский литовец Валдас Адамкус.
В 2011 году в Нью-Йорке был обвинен в изнасиловании горничной глава МВФ Доминик Стросс-Кан, самые вероятный претендент на победу на президентских выборах во Франции. Но Доминик к несчастью своему намекнул, что неплохо было бы потеснить доллар в качестве главной резервной валюты на планете, и ему сразу "прилетело". Он в гонку не пошел. А Францию возглавил безликий, но покорный Франсуа Олланд, которого так и называли за безликость – "Месье Зеро".
Точно так же Запад расправился в 2014-м и с президентом Украины Виктором Януковичем, которого тоже считали пророссийским, хотя он из штанишек выпрыгивал, чтобы только слыть "европейцем-интегратором".
В свое первое премьерство в 2002-2005 годах Янукович так интегрировал Украину в НАТО и ЕС, что тогдашний генсек НАТО лорд Джордж Робертсон даже назвал его самым искренним и преданным натовцем в Украине.
Но Януковичу ничего не помогло. Коллективный Запад только активно использовал Януковича для разворота Украины от России, но не верил ему. И его незаконно отстраняли от власти дважды – 2004-м и в 2007-м, а 21 февраля 2014 года когда он подписал соглашение о мировой с оппозицией под гарантии Запада, то на следующий день его свергли и даже очень хотели убить. Чтобы наверняка. Мавр к тому времени сделал свое дело и должен был убраться…
Случившееся с Януковичем – это, кстати, отличный и показательный урок для нынешних президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые сегодня наперегонки доказывают Западу, кто из них больший русофоб и успешнее всего подожжет границу России.
И Алиев, и Пашинян таким образом доказывают свою преданность Западу и его ценностям. И коллективный, хотя сегодня и расколотый Запад эти "ухаживания", конечно же, примет. По тактическим соображениям. Но стратегически попользуется двумя этими политиками и отправит их на свалку истории. И не факт, что живыми…
…А селекционеры отбора и инкубатор взращивания нужных кадров, увы, работает и в России.
Еще на тему власти и влияния на нее Запада читайте в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России"
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