Кот из дома — мыши в пляс. Как Трамп создал условия, при которых Ермак может расправиться с конкурентами

Воспользовавшись тем, что связанные с Демпартией США противники Зеленского потеряли "крышу" Госдепа, Ермак затеял большие перестановки, которые потенциально позволят ему с Зеленским сохранить власть даже в случае подписания мирного договора и последующих выборов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057122587_0:0:1914:1077_1920x0_80_0_0_bafd4ffc8e3d49553781d4e108f04cda.jpg

«Любимчики Ермака»Спецпредставитель Трампа Келлог приехал в Киев точь-в-точь к анонсированным заранее большим правительственным перестановкам.Накануне в мейнстримно-консервативых изданиях — американском Politico и британском The Economist — вышли две очень жесткие статьи о главе офиса Зеленского Андрее Ермаке. Авторы Politico заявили, что Ермак раздражает американские власти, причем обе партии, и является главным препятствием для переговорного процесса с Россией. The Economist считает, что на фоне потери влияния на внешнем треке Ермак пытается чуть ли не узурпировать власть внутри Украины: именно он, взяв под контроль часть НАБУ, стоит за уголовным делом против министра и одновременно "друга семьи" Зеленского Чернышова, который пытался контактировать с США вместо Ермака, именно он бенефициар замены близкого олигарху Ахметову премьера Шмыгаля на полностью лояльную себе Свириденко, именно он пытается снять с должности главу ГУР Буданова*, который, как считается, имеет прямой доступ одновременно к американцам и Зеленскому.По сути, Зеленскому дают недвусмысленный сигнал о том, что Ермак в схеме будущих отношений Украины и США — лишний.И вот, на Римскую конференцию по восстановлению Украины едет не премьер Шмыгаль (что было бы логично), а вице-премьер Свириденко. Там же в Риме Келлог встречается с министром обороны Украины и одновременно главой переговорной группы с РФ Умеровым, после чего американцы заявляют о разблокировке военных поставок (правда, не уточняют, каких и в каких объемах). А затем анонсируются и предполагаемые перестановки в правительстве.В итоге, Келлог в Киеве, Шмыгаля меняют на Свириденко, а Умерова планируют отправить послом в США вместо связанной с Демпартией и, естественно, нелюбимой Трампом Маркаровой. В то же время не являющийся политической фигурой "бухгалтер" Шмыгаль становится министром обороны при полностью управляемом главкоме Сырском, а значит и вполне подходящим "мальчиком для битья", на которого легко можно будет навешать всех собак при негативном исходе на фронте. Что касается Свириденко, которая подписывала "ресурсную сделку" с США, по словам нардепа Анны Скороход, в Вашингтоне к этой фигуре относятся скептически, но она "любимица Ермака" и будет назначена, поскольку у американцев "нет того влияния, о котором все так много говорят". Сейчас действительно нет.Таким образом Ермак пытается убить двух зайцев: убрать из украинско-американских отношений всех, кто не нравится Трампу и одновременно сохранить себя. Он избавляется от "чужих" людей в правительстве, ставит "своих", снимает раздражитель для Трампа в виде Маркаровой и отстраняет от переговоров с Россией не подчиняющегося ему Умерова. В то же время, отправляя Умерова послом в США, он создает "независимый" (от себя) канал связи с Вашингтоном, такого второго Залужного. Впрочем, официально о решении отправить Умерова за океан еще никто не сообщал, поэтому к середине недели Ермак может что-то и переиграть. В его интересах было бы сделать именно так — убрать Умерова с поста министра обороны, тем самым убрав его и из переговорного процесса, но сохранив под боком, дав какой-то менее значительный пост на Украине. Вот только, если Вашингтон требует послом именно его, то скорее всего придется соглашаться. Ермаку сейчас важнее всего показать Трампу, что с ним можно иметь дело, а, поскольку больше никто внутреннюю ситуацию на Украине не контролирует, больше иметь дело и не с кем. Не с Зеленским же напрямую.И самое интересное в том, что анонсируемые перестановки, похоже, нарушают закон. Ст. 10 Закона Украины "О военном положении" прямо запрещает прекращать полномочия Кабмина и премьер-министра до окончания военного положения. Но, похоже, закон обойдут, пользуясь казуистикой. Согласно ст. 115 Конституции и 17-го закона о Кабмине, в случае отставки правительство продолжает работать до начала работы нового правительства, т.е. формально его полномочия не завершаются, а просто одни люди меняют других. Сомнительно, конечно, только вот некому сомневаться — все сомневающиеся или уехали, или сидят, или боятся посадки в любой момент. Но это внутри Украины. А как такая сомнительная смена Кабмина скажется на переговорном процессе? Путин не готов подписывать договор с Зеленским, который продолжает исполнять обязанности президента несмотря на то, что срок его каденции завершился, а выборов не было. Не усугубит ли проблему еще и не вполне законно назначенное правительство, назначение которого инициировал "нелегитимный" президент (хотя вообще-то должен парламент)?"Соросята" идут в последний бойВ любом случае, Ермаку позарез нужно контролировать внутри Украины буквально все, создавая видимость безальтернативности нынешней власти, даже если через время будет подписано перемирие и неизбежно встанет вопрос выборов, т.е. юридической легитимации Зеленского для подписания долгосрочного мирного договора. Безальтернативность — это не только отсутствие у Запада других каналов связи с Украиной, но и отсутствие политических сил, которые могли бы составить конкуренцию Зеленскому на выборах. А проблема в том, что после ухода Байдена и с потерей "крыши" в лице американского посольства, эти конкуренты сильно активизировались в попытке сохранить остатки своего влияния. Именно такая ситуация дает Ермаку, который контролирует СНБО, СБУ, МВД, Офис Генпрокурора и суды, окно возможностей, чтобы расправиться с пока неподконтрольными ему или не вполне подконтрольными политиками, а также такими структурами, как ГУР, НАБУ, САП и БЭБ.Например, НАБУ и САП — неподчиняющиеся Минюсту Украины "независимые" антикоррупционные следственные органы, созданные после Майдана под патронатом Демпартии США и призванные контролировать политические процессы на Украине — опираются на сеть расследовательских грантовых активистов и журналистов, которых рассадили в наблюдательные советы при различных госструктурах, и которые под "крышей" американского посольства были абсолютно неуязвимы ни для МВД, ни для СБУ. Но после победы Трампа активисты лишились посольской "крыши" и финансирования от USAID. Некоторых из них Офис президента запугал уголовными делами и мобилизацией или просто перекупил, но многие нашли финансирование через европейские фонды и сохранили часть влияния. В том числе в связке с НАБУ и САП и в том числе на назначение судей и глав силовых органов через те самые наблюдательные советы.Несмотря на то, что The Economist считает Ермака автором скандала с бегством министра Чернышова, все же информационный удар был нанесен через "оппозиционную" Банковой "Украинскую правду" Томаша Фиалы (а Ермак через СНБО ввел санкции против целого ряда бизнес-партнеров Фиалы), а юридический — через НАБУ. Чернышова удалось вытащить под огромный залог и даже не отстранять от должности, но удар по репутации Зеленского и Ермака был нанесен сильный. На Банковой также считают, что к антиермаковским публикациям в западных СМИ приложили руку украинские "соросята" и даже Порошенко*, который находится в шаге от получения подозрения по делу "чемоданов из Москвы" на выборах 2019 года.Еще одной акцией "соросят" стало протаскивание своего человека — детектива НАБУ Александра Цывинского — по конкурсу на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). На такую должность, с которой можно бить по коррупционным схемам известно кого. Цывинский — личность в каком-то смысле легендарная. В 2016 году он был куратором в НАБУ дела об "амбарной книге" Партии Регионов, т.е. о подкупе экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Это дело позволило Демпартии США раскрутить кампанию по дискредитации Трампа на выборах. Грантовые активисты агитировали за назначение Цывинского в БЭБ и обвиняли Банковую в том, что там хотят сорвать назначение. Нардеп Железняк заявил, что "Зеленский лично принял решение отменить конкурс". В итоге Кабмин отказался согласовывать назначение Цывинского и принял решение о повторном голосовании из-за справки подконтрольной Ермаку СБУ о том, что отец Цывинского живет в России. Но комиссия по отбору (в которой сидят "соросята") отказалась, заявив, что это незаконно. Противостояние продолжается.Коррумпированные антикоррупционеры и конец "шабулянтам"Этим ответ Банковой "соросятам" не ограничился. Как известно, министр инфраструктуры Александр Кубраков в прошлом году был уволен за независимые контакты с послом США. Он же являлся одним из инициаторов атаки на близкого Зеленскому министра-коррупционера Чернышова. И вот, у него обыски — следствие считает, что Кубраков вместе с уже сидящим за госизмену нардепом Евгением Шевченко незаконно выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен на закупку удобрений в Белоруссии.Кроме того, Временная следственная комиссия Верховной Рады собралась анализировать эффективность работы НАБУ И САП. Один аудит уже был и он выявил много всего интересного: при постоянном расширении штата детективов, в 2023 году НАБУ выдвинуло только одно подозрение по коррупции в сфере обороны, а в 2024 году — вообще ни одного; в 2024 году на содержание агентства истратили 1,9 млрд гривен, а вернули по коррупционным делам только чуть больше 800 млн. Медийные сетки Ермака разгоняли информацию о коррупции в самом НАБУ. Так что Ермаку было бы удобнее вообще ликвидировать эти органы и окно возможностей для этого есть, пока у власти не создававший их Трамп. В Раде ждут генпрокурора, который должен будет высказать мнение о работе НАБУ и САП. Генпрокуратура, напомним, контролируется Ермаком.Избавляться начали и от неудобных грантовых активистов. Если недавно всесильный "независимый расследователь" Бигус, валивший Порошенко* через расследование т.н. дела Свинарчуков по коррупции в Укроборонпроме, наезд на которого со стороны СБУ был жестко пресечен американским посольством, теперь оказался внештатным сотрудником СБУ. "Независимость" исчезла. А руководителю "Центра по борьбе с коррупцией" Шабунину вручили подозрение за уклонение от военной службы. Он формально служил, а на деле в подразделении не появлялся. Это массовое для определенной категории людей даже получило наименование "шабунинг", а самих уклонистов ("ухилянтов") такого рода назвали "шабулянтами".Копает Ермак и под крепко сидящего в своем кресле уже очень много лет и независимого от Банковой мэра Киева Виталия Кличко. Подозрения в служебной халатности получили близкий Кличко экс-секретарь Киевсовета Бондаренко и глава транспортного Департамента КГГА Кандибор. Кличко назвал произошедшее "репрессивной деятельностью" и "политическим давлением на городские власти". И, конечно, он видит попытки Ермака поменять мэра Киева. Например, через назначение Зеленским "своего" главы киевской военной администрации, который критикует действия мэра.Ситуация такова, что все противники Зеленского и Ермака внутри Украины — это либо прямая клиентела Демпартии США, либо олигархи и политики, получавшие в свое время позиции благодаря связям и, естественно, одобрению в Демпартии. Ермак обязательно сыграет в игру с такими картами. А Келлог, который пробудет в Киеве весь период предполагаемых перестановок в правительстве — максимально комплиментарный нынешним украинским властям член команды Трампа. Поэтому, несмотря на очевидно существующее недовольство в Вашингтоне, у Ермака может и получиться.*внесены в перечень террористов и экстремистовЭкспертные версии о значении приезда Келлога — в материале "Зачем Трамп прислал Келлога на Украину".

