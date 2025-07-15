17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил - 15.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250715/17-kompleksov-patriot-dlya-ukrainy-suslov-obyasnil-pochemu-eto-ne-izmenit-balans-sil-1065273979.html
17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил
17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил - 15.07.2025 Украина.ру
17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил
Объявленные поставки американских систем ПВО Patriot на Украину не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте из-за катастрофической нехватки подготовленного персонала и ограниченного боезапаса. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-07-15T15:05
2025-07-15T15:34
новости
украина
киев
суслов
дональд трамп
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/95/1013709586_0:729:2235:1986_1920x0_80_0_0_f7b3fa97c501a9534112c935681fa82d.jpg
Он подчеркнул, что основные проблемы ВСУ лежат не в плоскости недостатка техники, а в катастрофических потерь среди подготовленного личного состава.Суслов обратил внимание на парадоксальную ситуацию: "Запад продолжает поставлять технику, игнорируя главную проблему - отсутствие людей, способных с ней работать. Украина уже потеряла большую часть подготовленных специалистов, а новые расчеты невозможно подготовить быстро"."Таким образом, любые новые поставки вооружений, включая системы ПВО, не дадут Киеву качественного преимущества. Это лишь продлит конфликт, но не изменит его исход", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/tramp-v-tiskakh-sistemy-ischenko-obyasnil-kak-vnutrennie-raskoly-v-ssha-paralizuyut-vneshnyuyu-politiku-1065270422.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/95/1013709586_0:310:2235:1986_1920x0_80_0_0_91b79e903fdfdd312969feb9460d506c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, суслов, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дроны, наступление, военная помощь, военная техника, потери всу, пво, зрк patriot, главные новости
Новости, Украина, Киев, Суслов, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дроны, наступление, военная помощь, военная техника, потери ВСУ, ПВО, ЗРК Patriot, Главные новости

17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил

15:05 15.07.2025 (обновлено: 15:34 15.07.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Объявленные поставки американских систем ПВО Patriot на Украину не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте из-за катастрофической нехватки подготовленного персонала и ограниченного боезапаса. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах", - констатировал эксперт.
Он подчеркнул, что основные проблемы ВСУ лежат не в плоскости недостатка техники, а в катастрофических потерь среди подготовленного личного состава.
Суслов обратил внимание на парадоксальную ситуацию: "Запад продолжает поставлять технику, игнорируя главную проблему - отсутствие людей, способных с ней работать. Украина уже потеряла большую часть подготовленных специалистов, а новые расчеты невозможно подготовить быстро".
"Таким образом, любые новые поставки вооружений, включая системы ПВО, не дадут Киеву качественного преимущества. Это лишь продлит конфликт, но не изменит его исход", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 14:07
Трамп в тисках системы: Ищенко объяснил, как внутренние расколы в США парализуют внешнюю политикуПрезидент США Дональд Трамп оказался в уникально сложной ситуации — даже если бы он хотел проводить жёсткую и последовательную внешнюю политику, расколотая американская элита не даёт ему такой возможности. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСусловДональд ТрампУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасдронынаступлениевоенная помощьвоенная техникапотери ВСУПВОЗРК PatriotГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:39Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс отказалась отвечать на вопрос журналистов
03:26Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько БПЛА — губернатор
03:12Главные события 16 июля. Чем запомнился день
02:53ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях
02:42Фронтовая сводка за 16 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:32За три часа средствами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА — Минобороны
02:16Отбой ракетной опасности в Курской области - оперштаб региона
01:57От террористической атаки ВСУ в Белгородской области пострадали шесть жителей, один погиб — губернатор
01:35На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор
01:26Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении
01:07В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов — Росавиация
01:01Российские "Герани" наносят удары по объектам противника в Синельниково Днепропетровской области
00:51Уже 16 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области — губернатор
00:28По предварительным данным подразделения ВС РФ продавили оборону врага в Волчанске
22:37Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
22:15Участвовавший во вторжении в Курскую область украинский боевик приговорён к 15 годам
22:11На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности - губернатор
22:06ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черниговской области
22:04Семь жителей Горловки пострадали сегодня в результате вражеских атак - Пушилин
22:00Большие потери ВСУ по результатам прилетов в Краматорске
Лента новостейМолния