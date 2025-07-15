17 комплексов Patriot для Украины: Суслов объяснил, почему это не изменит баланс сил
15:05 15.07.2025 (обновлено: 15:34 15.07.2025)
Объявленные поставки американских систем ПВО Patriot на Украину не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте из-за катастрофической нехватки подготовленного персонала и ограниченного боезапаса. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах", - констатировал эксперт.
Он подчеркнул, что основные проблемы ВСУ лежат не в плоскости недостатка техники, а в катастрофических потерь среди подготовленного личного состава.
Суслов обратил внимание на парадоксальную ситуацию: "Запад продолжает поставлять технику, игнорируя главную проблему - отсутствие людей, способных с ней работать. Украина уже потеряла большую часть подготовленных специалистов, а новые расчеты невозможно подготовить быстро".
"Таким образом, любые новые поставки вооружений, включая системы ПВО, не дадут Киеву качественного преимущества. Это лишь продлит конфликт, но не изменит его исход", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
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