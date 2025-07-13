https://ukraina.ru/20250713/ot-kogo-v-ssha-zavisit-voennaya-pomosch-ukraine-murzina-o-serykh-kardinalakh-vozle-trampa-1065160981.html
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа - 13.07.2025 Украина.ру
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина
2025-07-13T09:25
2025-07-13T09:25
2025-07-13T09:25
украина
россия
сша
дональд трамп
елена мурзина
владимир зеленский
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0d/1065160859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7d22e5e5b63293479d2c6fbd2c46f4b.jpg
Обсудили её недавние статьи: "Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала и другие скандалы недели", а также "Кто решает: будет у Украины оружие или нет?". Поговорили о "серых кардиналах" Белого дома и судьбе Украины:00:22 - Будет ли Элбридж Колби неугоден Белому дому? 06:43 - О "серых кардиналах" в Белом доме.11:10 - Влияние внутренней политической кухни США на Украину.15:09 - Когда Киев примет условия Москвы? 17:30 - О санкциях и страхах стран-партнёров России. * В интервью упоминаются сенатор Линдси Грэм, внесённый в России в список террористов и экстремистов, а также Йельский университет, который Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0d/1065160859_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_022e445906bf9e2d1af8057ef0c92ca3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, дональд трамп, елена мурзина, владимир зеленский, видео, видео
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Елена Мурзина, Владимир Зеленский, Видео
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина
Обсудили её недавние статьи: "Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала и другие скандалы недели", а также "Кто решает: будет у Украины оружие или нет?". Поговорили о "серых кардиналах" Белого дома и судьбе Украины:
00:22 - Будет ли Элбридж Колби неугоден Белому дому?
06:43 - О "серых кардиналах" в Белом доме.
11:10 - Влияние внутренней политической кухни США на Украину.
15:09 - Когда Киев примет условия Москвы?
17:30 - О санкциях и страхах стран-партнёров России.
* В интервью упоминаются сенатор Линдси Грэм, внесённый в России в список террористов и экстремистов, а также Йельский университет, который Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций.