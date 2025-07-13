https://ukraina.ru/20250713/ot-kogo-v-ssha-zavisit-voennaya-pomosch-ukraine-murzina-o-serykh-kardinalakh-vozle-trampa-1065160981.html

От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа

От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа - 13.07.2025 Украина.ру

От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина

2025-07-13T09:25

2025-07-13T09:25

2025-07-13T09:25

украина

россия

сша

дональд трамп

елена мурзина

владимир зеленский

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0d/1065160859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7d22e5e5b63293479d2c6fbd2c46f4b.jpg

Обсудили её недавние статьи: "Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала и другие скандалы недели", а также "Кто решает: будет у Украины оружие или нет?". Поговорили о "серых кардиналах" Белого дома и судьбе Украины:00:22 - Будет ли Элбридж Колби неугоден Белому дому? 06:43 - О "серых кардиналах" в Белом доме.11:10 - Влияние внутренней политической кухни США на Украину.15:09 - Когда Киев примет условия Москвы? 17:30 - О санкциях и страхах стран-партнёров России. * В интервью упоминаются сенатор Линдси Грэм, внесённый в России в список террористов и экстремистов, а также Йельский университет, который Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сша, дональд трамп, елена мурзина, владимир зеленский, видео, видео