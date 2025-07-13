От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа - 13.07.2025 Украина.ру
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От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа - 13.07.2025 Украина.ру
От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина
2025-07-13T09:25
2025-07-13T09:25
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Обсудили её недавние статьи: "Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала и другие скандалы недели", а также "Кто решает: будет у Украины оружие или нет?". Поговорили о "серых кардиналах" Белого дома и судьбе Украины:00:22 - Будет ли Элбридж Колби неугоден Белому дому? 06:43 - О "серых кардиналах" в Белом доме.11:10 - Влияние внутренней политической кухни США на Украину.15:09 - Когда Киев примет условия Москвы? 17:30 - О санкциях и страхах стран-партнёров России. * В интервью упоминаются сенатор Линдси Грэм, внесённый в России в список террористов и экстремистов, а также Йельский университет, который Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций.
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украина, россия, сша, дональд трамп, елена мурзина, владимир зеленский, видео, видео
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Елена Мурзина, Владимир Зеленский, Видео

От кого в США зависит военная помощь Украине: Мурзина о "серых кардиналах" возле Трампа

09:25 13.07.2025
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина
Обсудили её недавние статьи: "Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала и другие скандалы недели", а также "Кто решает: будет у Украины оружие или нет?". Поговорили о "серых кардиналах" Белого дома и судьбе Украины:
00:22 - Будет ли Элбридж Колби неугоден Белому дому?
06:43 - О "серых кардиналах" в Белом доме.
11:10 - Влияние внутренней политической кухни США на Украину.
15:09 - Когда Киев примет условия Москвы?
17:30 - О санкциях и страхах стран-партнёров России.
* В интервью упоминаются сенатор Линдси Грэм, внесённый в России в список террористов и экстремистов, а также Йельский университет, который Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций.
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