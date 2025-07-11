https://ukraina.ru/20250711/200-tysyach-dezertirov-pekhota-v-begakh-i-na-kladbische-ukrainskie-dissidenty-i-zhurnalisty-o-katastrofe-1065013209.html

200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУ

200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру

200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУ

Украинские эксперты и политики рассуждают о том, почему отправка 10 ракет-перехватчиков Patriot не изменит ситуацию на фронте и какими последствиями обернется для украинской армии массовое дезертирство

2025-07-11T06:05

2025-07-11T06:05

2025-07-11T06:05

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Если Соединенные Штаты отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot, "это будет просто глупой шуткой", заявил The Times офицер украинских ВВС. По его словам, такого количества не хватит даже для одного боя. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал "немедленно отправить" Киеву 10 ракет Patriot. При этом известно, что на декабрь 2024 года Украина получила от США 847 таких ракет.Анализируя последние заявления Трампа о готовности передать Украине 10 ракет для систем Patriot, многие эксперты по международной безопасности и военной аналитике видят в этом не столько военную значимость, сколько мастерский политический пиар. Об этом пишет в блоге на канале GOLOS.EU украинский оппозиционный политик, внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, а по сути диссидент.По мнению депутата, первоначальная реакция – образ Трампа как "президента войны" – быстро уступает место трезвой оценке реальной боевой ценности такого "дара" на фоне масштабов сегодняшнего военного конфликта."Трамп анонсировал передачу 10 ракет Patriot. Звучит внушительно? На бумаге — возможно, — заявляет аналитик. — Но давайте смотреть правде в глаза: в условиях, когда за одну ночь Россия выпускает 728 дронов и ракет, эти 10 перехватов — капля в море. Это мизерные 1,5% от одной ночной атаки!"При этом Дмитрук подчеркивает технические ограничения системы. По его словам, ЗРК Patriot создавался для борьбы с баллистическими ракетами, а не "с роями дешевых дронов", каждая такая ракета стоит миллионы долларов, а подготовка расчетов занимает месяцы.При этом сами США испытывают острый дефицит этих ракет, имея лишь четверть необходимого запаса, констатирует украинский депутат."Это типичный трамповский ход, — отмечает политик. — Его цель — создать громкий заголовок: "Смотрите, я помогаю! Я жесткий с Путиным!" Но на фронте эти 10 ракет ничего не изменят. Это помощь не Украине, а собственному имиджу перед выборами".По мнению депутата, пафосный анонс о "10 ракетах Patriot" от Трампа – классический пример "политической мистификации в сфере безопасности". Военное значение этой передачи близко к нулю, она не способна существенно повлиять на баланс сил в ПВО Украины, уверен политик."Ее истинная ценность – в пиаре, в создании образа "действующего лидера" на фоне предвыборной гонки. Это ход в большой политической игре, где реальные нужды войны часто приносятся в жертву сиюминутным внутриполитическим выгодам и красивым, но пустым жестам. И понимание этой "арифметики" – ключ к трезвой оценке любых громких заявлений о военной помощи в будущем", — резюмирует Дмитрук.На фоне громких заявлений Трампа украинские инсайдеры утверждают, что ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофе, российские военные полностью владеют инициативой и задают темп и характер ведения боевых действий. Об этом пишет в своем телеграм-канале бывший министр внутренних дел Украины (2011—2014 гг.) Виктор Захарченко.Западные СМИ уже подтвердили, что США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и ракет для РСЗО HIMARS. Однако, как утверждают военные эксперты, это не изменит ход боевых действий, подчеркнул он."ВС РФ атакуют на нескольких участках, Генштаб ВСУ реагирует и снимает резервы, плюс бросает мобилизованных чтобы тушить прорывы и останавливать продвижение русских. В этот момент россияне начинают атаки в новых направлениях, где ситуация повторяется. Генштабу ВСУ только и остается, что бегать и затыкать дыры", — отмечает Захарченко.По данным эксперта, на Краснолиманском направлении ВСУ пытаются контратаковать на разных участках. В Редкодубе все атаки противника были отбиты, село остаётся под контролем ВС РФ. Позиционные бои продолжаются в районе Глущенково и Нового Мира, а также в районе Зелёной Долины и Карповки, добавил Захарченко."С Северского направления поступают данные о продвижении российских войск к окраинам города, но о городских боях говорить преждевременно. В Часов Яре не стихают изнуряющие городские бои, противник цепляется за позиции, бои на южном фланге. Российские войска продолжают зачистку микрорайона Шевченко, ранее закрепившись восточной части и в центре", — уточнил экс-министр.На Южно-Донецком направлении наступление армии России развивается стремительно. МО России сообщило об освобождении села Толстой. ВС РФ закрепились в Мирном и заняли несколько кварталов, сообщил военный эксперт."На Запорожском фронте ВС РФ зачищают очаги сопротивления ВСУ в Каменском. Артиллерия и дроны "утюжат" позиции противника в Плавнях, штурмовики продвигаются к этому селу вдоль берега Каховского водохранилища. Упорные бои идут в Малой Токмачке", — подытожил Захарченко.Украинский журналист и блогер Владимир Бойко приводит свежие цифры статистики, свидетельствующие о масштабе дезертирства в украинской армии. По его данным, за первое полугодие 2025 года было зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по ст. ст. 407, 408 УК Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство). Всего с начала военного конфликта, по состоянию на 1 июля 2025 года на Украине было зарегистрировано 230 804 случая дезертирства (ст. ст. 407, 408 УК Украины), отмечает Бойко в своем телеграм-канале.Журналист подчеркивает, что приведенные статистические данные касаются только тех случаев дезертирства, по которым начаты уголовные производства на основании материалов служебных расследований, присланных командирами воинских частей в ГБР или специализированные прокуратуры в сфере обороны. Реальная же картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР отказывалось вносить в ЕРДР сведения по фактам самовольного оставления частей или места службы и командирам воинских частей даже приходилось оспаривать в суде бездействие следователей ГБР, констатирует Бойко.При этом, отмечает блогер, дезертиров никто не разыскивает и они, несмотря на рассказы руководства ГБР, на службу не возвращаются."Так, за первые шесть месяцев 2025 года о подозрении в самовольном оставлении воинских частей было сообщено лишь в 3538 случаях (3,3% от количества уголовных производств, зарегистрированных за этот период). За это же время на военную службу вернулись только 1807 дезертиров (1,7%) – именно столько ходатайств об освобождении от уголовной ответственности было направлено в суд. Еще 1079 (1,0%) уголовных производств были направлены в суд с обвинительными актами", — заявляет Бойко, уточняя, что материалы оставшихся 97,3% таких уголовных производств пылятся на полках – расследовать такой объем дел силами ГБР невозможно.При этом, объясняет журналист, ОП не хочет отменять "поправки Залужного" и возвращать административную ответственность украинских военнослужащих за краткосрочное самовольное оставление воинской части или места службы."Как следствие — на сегодня в Вооруженных Силах Украины отсутствует пехота. От слова "вообще". Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", — пишет Бойко.По мнению публициста, из-за отсутствия армии на ЛБС Украине грозит военная катастрофа, ее причины вполне очевидны: демонстративное уклонение от мобилизации "придворных баснописцев", "массовый шабунинг", когда десятки тысяч лишь фиктивно числятся на военной службе, а также отсутствие правопорядка в ВСУ и других военных формированиях, вызванное ликвидацией в 2019 году Военной прокуратуры."Поэтому неудивительно, что, по моим подсчетам, реально на линии боестолкновения с украинской стороны находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, преимущественно – операторы БПЛА. Последствия этого спрогнозировать несложно", — подвел итог украинский журналист.Что еще обсуждают украинские эксперты и политики — в материале Натальи Мареевой "Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ".

https://ukraina.ru/20250710/voenkor-evgeniy-linin-vsu-sozhgli-svoi-rezervy-v-polukotlakh-i-poluchili-krizis-ot-sum-do-pokrovska-1065033520.html

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