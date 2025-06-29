https://ukraina.ru/20250629/strana-kamikadze-reshivshaya-ubitsya-ob-rossiyu-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-absurdnye-provaly-vsu-1064366876.html

Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ

Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ - 29.06.2025 Украина.ру

Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ

Украинские эксперты и политики обсуждают очередные провалы украинской армии на фронтах СВО и думают над тем, сколько еще продержится Украина, пока Запад готовится к новой масштабной схватке

2025-06-29T05:00

2025-06-29T05:00

2025-06-29T05:00

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Саммит НАТО в Гааге формально подтвердил то, что и так было понятно: проект "Украина", который задумывался в виде "торпеды для России", провалился. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру политтехнолог Михаил Павлив.Никаких обещаний о членстве Киева в Альянсе, никаких конкретных планов по "победе над Россией" — со стороны Запада прозвучали лишь осторожные намёки на продолжение поддержки и туманные рассуждения о "мире через силу", отметил эксперт."Однако за этим капитулянтским фасадом скрывается куда более тревожная реальность: Запад, признавая поражение Украины, вовсе не отказывается от борьбы с Россией. Он лишь перегруппировывается, используя остатки украинской государственности как кровавый щит, за которым готовится к новой, ещё более масштабной схватке", — предупреждает Павлив.По мнению политтехнолога, в то время, пока Запад готовится к будущей войне, Украина обречена на медленное угасание.Украинская армия будет продолжать гибнуть в бесплодных контратаках, а поставки западного вооружения будут осуществляться по остаточному принципу: устаревшие ЗРК, минимум ракет, кустарные дроны, символические партии снарядов, отмечает Павлив, указывая на отсутствие полноценной поддержки Украины со стороны Запада.Эксперт допустил, что Киеву могут даже разрешить "покупать" оружие (например, как Владимир Зеленский предложил с Patriot), но реальных возможностей для этого нет — украинская экономика разрушена, население бежит из страны, а кредиты Запада лишь увеличат долговую кабалу. Но и покупать у Запада фактически уже нечего, констатирует собеседник Украина.ру."Но именно в этом и заключается расчёт глобалистов: Украина должна держаться ровно настолько, насколько это нужно для сковывания российских ресурсов. Её окончательный крах неизбежен, но до того момента она обязана оттягивать на себя как можно больше сил, чтобы дать НАТО время перестроиться", — резюмирует Павлив.А как складывается ситуация в зоне СВО? На фронтах российская армия продолжает вытеснять украинские войска из ДНР и других регионов, об этом пишет в блоге на канале GOLOS.EU. бывший министр внутренних дел Украины (2011—2014 гг.) Виктор Захарченко.Он сообщает, что на Сумском направлении ВСУ стянули резервы и пытаются контратаковать, но ВДВ России, успешно отразив три атаки, зачистили несколько домов в Юнаковке и продвинулись в приграничных лесопосадках."На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые позиционные бои в Волчанске и Волчанских хуторах. Значительных изменений на линии фронта пока нет. На Купянском направлении идут бои в районе Голубовки, Радьковки и Долгенького", — отмечает Захарченко.Эксперт сообщил, что на Краснолиманском направлении идут бои в Новом Мире, Глущенково, Карповке и Зелёной Долине, российская армия постепенно перерезает логистику ВСУ."Однако главные события разворачиваются в районе Часова Яра, который становится ключевым направлением наступления на Краматорск и Славянск. Российская армия медленно, но уверенно вытесняет ВСУ из города. Тактическая задача на данный момент — зачистка оставшихся жилых массивов — переходит в фазу плотного огневого и штурмового давления", — подчеркнул Захарченко.По словам экс-министра, потеря Часова Яра может стать критичной для ВСУ, так как этот город является важным "балконом" обороны на данном участке фронта. Если ВСУ утратят этот стратегический пункт, южный фас "Артемовской дуги" может обрушиться, открывая ВС РФ путь к Константиновке, Дружковке и Краматорску, подытожил Захарченко.Эффективность последних ударов России подтверждает бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос. За последние несколько месяцев российская армия нанесла эффективные удары по местам сборки и хранения украинских беспилотников и другим военным объектам. Об этом украинский генерал заявил в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка."Интересный момент — мы просим деньги на дроны, но такой кричащий пример, где-то квартал назад была утечка информации, список предприятий, производящих дроны. Со временем мы видим, что в соответствии с тем списком практически по всем предприятиям русские нанесли удар", — отмечает Кривонос.Он задается вопросом, благодаря кому и чему произошла утечка информации и кто из украинских чиновников понес за это ответственность. Можно давать сколько угодно денег, но, по словам Кривоноса, "когда на предприятие приезжает первое... лицо и делает там пиар-акцию, награждает людей, а потом по этому предприятию в центре Киева прилетает, оно уничтожено и уже неспособно производить продукцию".Также украинский генерал обратил внимание на то, что "один из самых мощных суперволонтеров" Сергей Притула выставил видео-сессию на фоне самолетов Национального авиационного университета, после чего туда прилетели дроны. "Сразу объявляется следующий сбор, давайте еще раз, ну давайте, собирайте деньги, вас еще раз разведут. Вы даете деньги, люди, которые эти деньги используют, пиарятся. И снова будут наноситься воздушные удары", — резюмирует Кривонос.Не имея другого оружия, украинские власти будут стремиться "с утра до вечера" засыпать Россию дронами, уверен находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат ВР Александр Дубинский."После бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно о чем он говорил перед этим с главными разжигателями войны — британскими монархом и чиновниками. Украина должна превратиться в дронландию — страну, изготавливающую в год по одному дрону на каждого трудоустроенного гражданина", — отмечает политик в своем телеграм-канале.То есть, считает депутат, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для РФ реальностью. При этом, уровень эскалации не увеличивается настолько, что дает возможность "размахивать ядерной дубиной". "Комариный укус — если их миллиарды — может стать смертельным. Под дроновый проект срочно подан... пакет законов в Раду, которым устанавливаются льготы для бизнеса по производству оружия до 2036 года. Вопрос налоговых льгот для оружейного — сверхприбыльного бизнеса — отдельный", — подчеркнул Дубинский.Таким образом, оказавшись без поддержки Запада "оружием и деньгами", Украина делает еще один шаг, чтобы стать "страной-камикадзе, задача которой — убиться об Россию" в интересах "союзников", при этом Зеленский — вождь этого проекта, уверен украинский политик."Дешево, практично, гарантированно. И при этом — красивая картинка гражданских жертв, неминуемых при размещении производства дронов в квартирах и гаражах", — заключил Дубинский.Что еще обсуждают украинские эксперты и политики — в материале Наталья Мареевой "Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/ruslan-ars-kilba-pri-shturme-avdeevki-nam-pomog-tovarisch-kim-chen-yn-postaviv-million-snaryadov-1064339711.html

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Наталья Мареева

Наталья Мареева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

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