США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля
10:13 10.07.2025 (обновлено: 11:25 10.07.2025)
СМИ сообщили о возобновлении поставок американского оружия Украине
США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", — отмечалось в сообщении.
Собеседники агентства не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и передали ли его в полном объёме. В то же время указывалось, что новые поставки якобы не означают каких-либо изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее сам Трамп отвечая на вопрос по поводу приостановки помощи Украине заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о приостановке поставок оружия Украине без его ведома.
"Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас "изучают Украину и боеприпасы".
Позднее, в ночь на 10 июля, во время встречи с африканскими лидерами, Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи Украине дополнительной системы ПРО Patriot.
"Они (украинцы — Ред.) хотели бы этого, я знаю, что они сделали запрос. Поэтому мы должны рассмотреть это", — указал Трамп.
Трамп заявил, что эти системы ПВО на самом деле являются "очень редкими" и "очень дорогими".
"Жаль, что мы должны тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом", — указал Трамп.
При этом в последние дни наблюдается изменение риторики американской администрации в отношении России.
Вчера, 17:58ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июляВашингтон продолжает поддержку Киева в условиях СВО. МИД РФ усомнился в когнитивных способностях генсека НАТО. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны и в парламенте бьют тревогу из-за демографической катастрофы.
Так, глава ЦРУ Джон Рэтклифф ранее, 8 июля, заявил, что Трампу представят якобы имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине.
На заседании в Белом доме Трамп попросил главу спецслужбы рассказать, какими данными по этому вопросу располагает разведка.
"Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу раскрыть здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке. Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права", — ответил Рэтклифф.
Кроме того, 9 июля телеканал CNN, который сам Трамп называет fake news (фальшивые новости — Ред.), опубликовал рассказ Трампа во время предвыборной встречи со спонсорами своей кампании в 2024 году.
"Я сказал [президенту России Владимиру] Путину: "Если вы зайдете на Украину, то я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора". А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Он сказал, что этого не может быть, а я сказал — "ещё как". Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10%", — говорил на аудиозаписи Трамп, при этом не уточняя, когда состоялся диалог с российским лидером.
Вчера, 13:00"Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июляСМИ пишут, якобы приостановка поставок оружия США Украине была случайной и застала Трампа врасплох. Российские военные ударили по аэродромам и полигонам ВСУ. Бывший премьер России назвал мир на Украине смертью для Зеленского
Затем Трамп заявил, что озвучил такие же угрозы на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, председатель КНР посчитал Трампа сошедшим с ума и поверил в сказанное лишь "на 10%".
Примечательно, что о подобных угрозах Трампа американское издание The Washington Post сообщало в 2024 году, однако никаких доказательств этого тогда не предоставили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные о таком разговоре Трампа с Путиным.
Песков заявил, что просить его подтвердить, действительно ли Трамп это говорил, как минимум некорректно, поскольку действие происходило в США, а сам он работает в Москве.
"Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации", — указал пресс-секретарь президента России.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что Трамп, говоря о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику.
"Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", — сказал он журналистам.
Тем временем западные СМИ сообщили, что Трамп готов одобрить ужесточение санкций в отношении России. Но при условии.
"Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций", — сообщило издание Politico.
По его информации в текущей редакции соответствующего законопроекта президенту, в частности, предоставляется возможность отменять на срок до 180 дней действие 500% пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть и уран.
Вчера, 09:00Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами. Главное на утро 9 июля Удар украинских войск по городскому пляжу Курска убил трех человек, включая росгвардейца. Тем временем "Герани" и "Искандеры" поразили цели в Запорожье, Днепропетровске, Львове и других областях Украины. ВСУ отступили из Каменского, перебросив силы на Сумское направление. Польские наемники сбежали со своих позиций
Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа. Как заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн, обе партии достигли "значительного прогресса" в отношении нового проекта антироссийских ограничений. Он также заявил, что введение санкций усилит позиции самого Трампа.
Сенатор Линдси Грэм* (внесён в список террористов и экстремистов — Ред.) заявил о скором рассмотрении в сенате США законопроекта, предусматривающего введение жестких санкций не только против России, но и против Китая и Индии.
"Сенат в ближайшее время рассмотрит законопроект о жестких санкциях – не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители", – написал Грэм в соцсети X.
По его словам, документ содержит "президентскую оговорку", которая предоставляет Трампу максимальное преимущество. Американский сенатор заявил, что "пришло время "изменить правила игры в отношении президента России и его сторонников.
До этого бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал данный законопроект очередным шагом в усилиях по оказанию давления на Россию.
Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".
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