https://ukraina.ru/20250710/ssha-vozobnovlyayut-postavki-oruzhiya-ukraine-glavnoe-na-utro-10-iyulya-1065000251.html

США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля

США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру

США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля

СМИ сообщили о возобновлении поставок американского оружия Украине

2025-07-10T10:13

2025-07-10T10:13

2025-07-10T11:25

эксклюзив

хроники

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США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников."Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", — отмечалось в сообщении.Собеседники агентства не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и передали ли его в полном объёме. В то же время указывалось, что новые поставки якобы не означают каких-либо изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа.Ранее сам Трамп отвечая на вопрос по поводу приостановки помощи Украине заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о приостановке поставок оружия Украине без его ведома."Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас "изучают Украину и боеприпасы".Позднее, в ночь на 10 июля, во время встречи с африканскими лидерами, Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи Украине дополнительной системы ПРО Patriot."Они (украинцы — Ред.) хотели бы этого, я знаю, что они сделали запрос. Поэтому мы должны рассмотреть это", — указал Трамп.Трамп заявил, что эти системы ПВО на самом деле являются "очень редкими" и "очень дорогими"."Жаль, что мы должны тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом", — указал Трамп.При этом в последние дни наблюдается изменение риторики американской администрации в отношении России.Так, глава ЦРУ Джон Рэтклифф ранее, 8 июля, заявил, что Трампу представят якобы имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине.На заседании в Белом доме Трамп попросил главу спецслужбы рассказать, какими данными по этому вопросу располагает разведка."Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу раскрыть здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке. Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права", — ответил Рэтклифф.Кроме того, 9 июля телеканал CNN, который сам Трамп называет fake news (фальшивые новости — Ред.), опубликовал рассказ Трампа во время предвыборной встречи со спонсорами своей кампании в 2024 году."Я сказал [президенту России Владимиру] Путину: "Если вы зайдете на Украину, то я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора". А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Он сказал, что этого не может быть, а я сказал — "ещё как". Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10%", — говорил на аудиозаписи Трамп, при этом не уточняя, когда состоялся диалог с российским лидером.Затем Трамп заявил, что озвучил такие же угрозы на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, председатель КНР посчитал Трампа сошедшим с ума и поверил в сказанное лишь "на 10%".Примечательно, что о подобных угрозах Трампа американское издание The Washington Post сообщало в 2024 году, однако никаких доказательств этого тогда не предоставили.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные о таком разговоре Трампа с Путиным.Песков заявил, что просить его подтвердить, действительно ли Трамп это говорил, как минимум некорректно, поскольку действие происходило в США, а сам он работает в Москве."Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации", — указал пресс-секретарь президента России.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что Трамп, говоря о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, лишь играет на публику."Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", — сказал он журналистам.Тем временем западные СМИ сообщили, что Трамп готов одобрить ужесточение санкций в отношении России. Но при условии."Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций", — сообщило издание Politico.По его информации в текущей редакции соответствующего законопроекта президенту, в частности, предоставляется возможность отменять на срок до 180 дней действие 500% пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть и уран.Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа. Как заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн, обе партии достигли "значительного прогресса" в отношении нового проекта антироссийских ограничений. Он также заявил, что введение санкций усилит позиции самого Трампа.Сенатор Линдси Грэм* (внесён в список террористов и экстремистов — Ред.) заявил о скором рассмотрении в сенате США законопроекта, предусматривающего введение жестких санкций не только против России, но и против Китая и Индии."Сенат в ближайшее время рассмотрит законопроект о жестких санкциях – не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители", – написал Грэм в соцсети X.По его словам, документ содержит "президентскую оговорку", которая предоставляет Трампу максимальное преимущество. Американский сенатор заявил, что "пришло время "изменить правила игры в отношении президента России и его сторонников.До этого бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал данный законопроект очередным шагом в усилиях по оказанию давления на Россию.Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".

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https://ukraina.ru/20250709/sluchaynaya-priostanovka-postavok-provaly-vsu-smert-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-1300-9-iyulya-1064927995.html

https://ukraina.ru/20250709/podlyy-udar-vsu-massirovannaya-ataka-vs-rf-i-uspekhi-pod-sumami-glavnoe-na-utro-9-iyulya--1064916318.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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