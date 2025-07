https://ukraina.ru/20250710/vmesto-patriotov-v-boy-otpravyatsya-zhenschiny-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1064943081.html

Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте

Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свой подход к Украине – еще совсем недавно он заявлял о прекращении поставок оружия в эту страну, а теперь уже пошли слухи о том, что поставки возобновляются, пишут мировые СМИ

По информации издания Politico, прерванная ранее американская военная помощь Украине может быть возобновлена после серии встреч на высоком уровне в Италии и в Киеве в течение следующей недели.Первой в этом ряду станет встреча посланника президента Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме, на международной конференции по оказанию помощи. За ней последуют встречи в Киеве, на которых вопрос военной поддержки скорее всего окажется одним из главных на повестке дня, пишет издание со ссылкой на собственные источники.Намерение продолжить оказание военной поддержки Украине подтвердил и президент США в разговоре с журналистами 7 июля, напоминает Politico. При этом Трамп не уточнил, о каком точно оружии идет речь и когда оно будет доставлено на Украину, отмечается в публикации.В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тоже дала понять, что помощь не носит постоянный характер, добавили американские журналисты. По ее словам, это лишь “временная пауза для переоценки, чтобы убедиться, что все соответствующие поставки Пентагона наилучшим образом отвечают интересам наших военных и наших мужчин и женщин на действующей службе”."Помимо прочего, Украина недосчиталась 8 400 155-мм артиллерийских снарядов, 142 ракет Hellfire и 252 управляемых ракет для систем залпового огня, которые могут точно поражать цели на расстоянии до 80 километров. Что еще важнее, среди недоставленных грузов оказались 30 перехватчиков Patriot, которые сбивают российские ракеты и беспилотники", - отмечает Politico.По словам опрошенного изданием специалиста по российско-украинскому конфликту из Института исследований внешней политики Роба Ли, "боеприпасы для Patriot очевидно главные", потому что Россия производит так много беспилотников, что их становится все сложнее поразить с помощью мобильных систем ПВО Украины.Тем временем британский Guardian утверждает, что у США осталось всего около 25% ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, необходимых для реализации военных планов Пентагона."Это тревожное истощение — следствие того, что в последние месяцы США полностью израсходовали запасы на Ближнем Востоке, это и стало причиной недавнего решения администрации Трампа заморозить поставку боеприпасов на Украину", - пишет газета.Guardian подчеркивает, что запасы перехватчиков Patriot сократились настолько, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США, в связи с чем замминистра обороны Стивен Файнберг разрешил приостановить поставки на время проверки, куда отправляется оружие.Женщин на фронт!Тем временем Berliner Zeitung предупреждает – критическое положение ВСУ вынуждает Зеленского думать о мобилизации женщин.На фронте протяженностью более 1200 километров Вооруженные силы Украины все больше ощущают нехватку личного состава, из-за чего в Киеве все чаще раздаются голоса, требующие, чтобы на военную службу призывали не только мужчин возраста от 18 до 25 лет, но и женщин, отмечает издание. При этом немецкие журналисты задаются вопросом, насколько реалистичен такой шаг и как на него отреагирует измученное войной общество.Berliner Zeitung ссылается на интервью, которое защитница прав женщин и доброволец, ставшая оператором БПЛА Мария Берлинская дала ранее украинскому YouTube-каналу LB Live. Там она заявила, что украинское общество подошло к тому моменту, когда женщины и люди старше 18 лет должны быть готовы отправится на фронт.По словам Берлинской, политическая элита Украины тоже должна подавать пример. "Это показало бы обществу, что это касается всех в равной степени", - цитирует газета мнение украинской правозащитницы.При этом Берлинская признает, что принудительный призыв женщин в армию в настоящее время не нужен, пишет издание.В статье также говорится, что роль женщин на протяжении трех лет с начала специальной военной операции России на Украине остается предметом горячих дискуссий. Все началось в мае 2023 года, когда уже бывший министр юстиции Украины Денис Малюська намекнул на возможность мобилизации женщин, отбывающих срок в исправительных учреждениях, пишут авторы статьи. Депутат Рады Марьяна Безуглая также призывала чаще задействовать женщин в логистике и военной промышленности, чтобы мужчин можно было мобилизовать на фронт в Донбассе, добавляют они."По данным наблюдателей и СМИ, Украина испытывает острую нехватку солдат, особенно в пехоте. Сегодня в стране уже не наблюдается тот энтузиазм и желание защищать Украину с оружием в руках, который был столь заметен в первые месяцы конфликта. Кроме того, вновь сформированные бригады зачастую не обладают необходимым опытом и сталкиваются со структурными проблемами", - пишет Berliner Zeitung.Новые дроны, а принципы старыеУкраинский фронт "похоронит" классические беспилотники, и им на смену придут оптоволоконные, неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы, пишет американский The Wall Street Journal.Прошлой осенью Россия первой разработала и успешно применила этот вид БПЛА, а Украина тут же устремилась в погоню за технологией, отмечает издание."Россия и Украина сражаются за инициативу на поле боя, и, на первый взгляд, оптоволоконные беспилотники — откровенно старомодный ответ средствам радиоэлектронной борьбы и физическим барьерам, которыми стороны пытаются обезопасить себя от летательных аппаратов. Однако оптоволоконные беспилотники обходятся без радиосигналов, которые легко заглушить, а передают данные пилоту по кабелю, который разматывается с катушки во время полета", - говорится в статье издания.На первый взгляд они напоминают привычные беспроводные квадрокоптеры, описывают американские журналисты эти устройства. Однако в прикрепленной к корпусу коробке они содержат моток кабеля длиной до 20 километров — того самого, что используется для высокоскоростного доступа в интернет, уточняют они. В полете кабель разматывается и обеспечивает надежную связь между беспилотником и устройством наведения на земле, подчеркивает издание преимущества данного вида летательных аппаратов."Оптоволоконные дроны решают все в городской застройке, где стены или рельеф местности мешают радиосигналам. Опытный оператор может ловко маневрировать между препятствий и бить по врагу там, где он меньше всего этого ждет — в том числе уничтожая бронетехнику на низине или в лесной чаще". – отмечается в статье.В эпоху беспроводной связи это оружие представляет собой одновременно скачек вперед и анахронизм, подчеркивает The Wall Street Journal. Кабели придают громоздкости и гасят скорость, а размотавшийся провод может сбить беспилотник с курса при сильном ветре или оборваться, зацепившись за ветки деревьев или в городской застройке, отмечают опрошенные изданием украинские военные.По размотанному кабелю неприятель может с помощью разведывательных дронов проследить позицию, с которой они запускаются, добавляют они.Однако несмотря на недостатки, внедрение оптоволоконных беспилотников произвело такой эффект, что стороны отчаянно пытаются нарастить собственное производство, пытаясь одновременно помешать противнику, подчеркивает американская газета. Sparrow Avia, один из крупнейших заводов Украины по производству беспилотников, уже перегружен заказами, пишет издание.Тем временем украинские военные мечтают о том, что технологическая революция шагнет вперед, и квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые самостоятельно будут захватывать цели и уворачиваться от противника, станут обыденным делом, резюмирует The Wall Street Journal.О главных событиях на Украине в материале Павла Котова Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса

