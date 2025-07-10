https://ukraina.ru/20250710/gumanitarnyy-gorod-zapadnye-korporatsii-stroyat-samyy-bolshoy-v-mire-kontslager--1065025323.html

"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь

"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь - 10.07.2025 Украина.ру

"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь

Израильские власти планируют построить в оккупированной Газе так называемый "Гуманитарный город" – специальное закрытое поселение, куда депортируют большую часть палестинского населения.

2025-07-10T17:26

2025-07-10T17:26

2025-07-10T17:26

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Причём этот оруэлловский проект собираются реализовать при поддержке американских политиков и американского бизнеса.Данную инициативу официально представил журналистам министр обороны Исраэль Кац. "Гуманитарный город" планируют построить на скорую руку – в течение шестидесяти дней. Он будет располагаться возле границы с Египтом, на небольшом участке пустыни, который составит не более 20% от общей территории Газы. А по периметру этого изолированного гетто разместят израильские войска.По словам Каца, первоначально в лагерь депортируют не менее 600 000 палестинцев, которых предварительно заставят пройти фильтрацию. А в конечном счёте там окажется всё население сектора.Израильское руководство не скрывает, что принудительное переселение является первым этапом массовой депортации местного населения."Лагерь будет служить для реализации радикального плана по осуществлению эмиграции палестинцев", – констатирует издание Spiegel.Людям создадут невыносимые условия существования, посадят в самую большую в мире тюрьму – чтобы они наконец-то согласились покинуть родину."Это не гуманитарный объект и не город. Город – это место, где у вас есть возможность работать, зарабатывать деньги, налаживать связи и иметь свободу передвижения. В городе есть больницы, школы, университеты и офисы. Они (создатели лагеря в Газе) не думали о таком. Это место будет непригодным для жизни", – отмечает профессор Еврейского университета в Иерусалиме Амос Голдберг, известный своими исследованиями истории Холокоста.Израильские власти с особым цинизмом называют будущий лагерь "зоной гуманитарного транзита". Однако, по мнению израильских правозащитников, так называемый транзит на самом деле представляет собой широкомасштабную этническую чистку."Это преступление против человечности – ни больше ни меньше. Речь идёт о переселении населения в южную часть сектора Газа в рамках подготовки к депортации за пределы сектора. Хотя правительство Израиля по-прежнему называет депортацию добровольной", – отмечает известный адвокат Михаэль Сфард.Опустевший сектор планируют заселить израильскими поселенцами, которые в основном представляют общины религиозных ортодоксов."С тех пор как Дональд Трамп в начале года предложил палестинцам покинуть Газу, чтобы зачистить этот сектор, израильские чиновники активно выступают за принудительную депортацию. Политики, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, с энтузиазмом поддерживают строительство новых израильских поселений в секторе Газа", – пишет об этом Guardian.По данным агентства Reuters, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху накануне представил проект "Гуманитарного города" в Белом доме и уже обсудил его с членами администрации Трампа. План создания огромного лагеря предварительно оценивается в два миллиарда долларов, а его непосредственной разработкой, скорее всего, будет заниматься американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) – распределяя выгодные заказы среди различных компаний.Другими словами, Тель-Авив намерен осуществить депортацию палестинцев за счёт Соединённых Штатов Америки. А управление "Гуманитарным городом" будет передано в руки американцев, специально для того, чтобы обвинения в нарушениях прав человека адресовались Вашингтону, а израильские власти могли заявить, что они здесь якобы ни при чём.По мнению экспертов, управление лагерем может взять на себя военно-строительная корпорация Black & Veatch, которая базируется в Канзасе.Американские власти традиционно используют её для того, чтобы без шума обделывать самые щекотливые дела – вроде строительства биологической лаборатории на территории Украины. Причём необходимо отметить, что американская компания даже не думает отрицать своё участие в этом скандальном проекте.Недавно стало известно, что Black & Veatch оформила договор на обслуживание инфраструктуры в секторе Газа. А поскольку израильские бомбардировки уничтожили большинство располагавшихся там инфраструктурных объектов, речь, скорее всего, идёт именно о строительстве так называемого "Гуманитарного города".В обустройстве будущего гетто также может поучаствовать Palantir – ещё одна полувоенная американская корпорация, работающая с Тель-Авивом и Киевом. Сейчас она занимается созданием "цифровых лагерей" для содержания мигрантов, которых собираются депортировать из США. И можно предположить, что этот специфический опыт будет соответствующим образом востребован в Газе.Силовой контроль над "Гуманитарным городом" будут осуществлять частные военные корпорации, заключившие контракт с Пентагоном, – при участии американских и европейских военных. Они возьмут на себя функции лагерной администрации, а также будут осуществлять карательные меры против бунтовщиков. Ведь запертые в огромной спецтюрьме люди наверняка попытаются устроить протесты.Всё это касается не только палестинских жителей Газы. По сути, речь идёт о масштабном антисоциальном эксперименте, который впоследствии могут повторить в другой части мира – везде, где коллективному Западу понадобится изолировать и депортировать "ненужное" население.Схемы строительства "Гуманитарного города" отработают на практике в реальных условиях, и после этого создание концлагерей превратится в доходный бизнес для целого ряда технологических корпораций."Реализация этого проекта легализует "цифровое правосудие" как глобальную норму. Израиль традиционно считается страной, входящей в западную орбиту влияния, "форпостом цивилизации" на Ближнем Востоке. Отсутствие какой-либо реакции на данный проект в Европе и США – верный признак того, что пенитенциарные учреждения подобного типа станут естественным явлением в том числе и там", – описывает эти перспективы один из экспертных телеграм-каналов.К сожалению, подобные прогнозы осуществляются сейчас у всех на глазах.Читайте также: "Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

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