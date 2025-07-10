https://ukraina.ru/20250710/gumanitarnyy-gorod-zapadnye-korporatsii-stroyat-samyy-bolshoy-v-mire-kontslager--1065025323.html
"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь
"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь - 10.07.2025 Украина.ру
"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь
Израильские власти планируют построить в оккупированной Газе так называемый "Гуманитарный город" – специальное закрытое поселение, куда депортируют большую часть палестинского населения.
2025-07-10T17:26
2025-07-10T17:26
2025-07-10T17:26
эксклюзив
украина
газа
израиль
сша
дональд трамп
пентагон
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065030989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bca5d1ebce5d65652acb18231f98fc6.jpg
Причём этот оруэлловский проект собираются реализовать при поддержке американских политиков и американского бизнеса.Данную инициативу официально представил журналистам министр обороны Исраэль Кац. "Гуманитарный город" планируют построить на скорую руку – в течение шестидесяти дней. Он будет располагаться возле границы с Египтом, на небольшом участке пустыни, который составит не более 20% от общей территории Газы. А по периметру этого изолированного гетто разместят израильские войска.По словам Каца, первоначально в лагерь депортируют не менее 600 000 палестинцев, которых предварительно заставят пройти фильтрацию. А в конечном счёте там окажется всё население сектора.Израильское руководство не скрывает, что принудительное переселение является первым этапом массовой депортации местного населения."Лагерь будет служить для реализации радикального плана по осуществлению эмиграции палестинцев", – констатирует издание Spiegel.Людям создадут невыносимые условия существования, посадят в самую большую в мире тюрьму – чтобы они наконец-то согласились покинуть родину."Это не гуманитарный объект и не город. Город – это место, где у вас есть возможность работать, зарабатывать деньги, налаживать связи и иметь свободу передвижения. В городе есть больницы, школы, университеты и офисы. Они (создатели лагеря в Газе) не думали о таком. Это место будет непригодным для жизни", – отмечает профессор Еврейского университета в Иерусалиме Амос Голдберг, известный своими исследованиями истории Холокоста.Израильские власти с особым цинизмом называют будущий лагерь "зоной гуманитарного транзита". Однако, по мнению израильских правозащитников, так называемый транзит на самом деле представляет собой широкомасштабную этническую чистку."Это преступление против человечности – ни больше ни меньше. Речь идёт о переселении населения в южную часть сектора Газа в рамках подготовки к депортации за пределы сектора. Хотя правительство Израиля по-прежнему называет депортацию добровольной", – отмечает известный адвокат Михаэль Сфард.Опустевший сектор планируют заселить израильскими поселенцами, которые в основном представляют общины религиозных ортодоксов."С тех пор как Дональд Трамп в начале года предложил палестинцам покинуть Газу, чтобы зачистить этот сектор, израильские чиновники активно выступают за принудительную депортацию. Политики, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, с энтузиазмом поддерживают строительство новых израильских поселений в секторе Газа", – пишет об этом Guardian.По данным агентства Reuters, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху накануне представил проект "Гуманитарного города" в Белом доме и уже обсудил его с членами администрации Трампа. План создания огромного лагеря предварительно оценивается в два миллиарда долларов, а его непосредственной разработкой, скорее всего, будет заниматься американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) – распределяя выгодные заказы среди различных компаний.Другими словами, Тель-Авив намерен осуществить депортацию палестинцев за счёт Соединённых Штатов Америки. А управление "Гуманитарным городом" будет передано в руки американцев, специально для того, чтобы обвинения в нарушениях прав человека адресовались Вашингтону, а израильские власти могли заявить, что они здесь якобы ни при чём.По мнению экспертов, управление лагерем может взять на себя военно-строительная корпорация Black & Veatch, которая базируется в Канзасе.Американские власти традиционно используют её для того, чтобы без шума обделывать самые щекотливые дела – вроде строительства биологической лаборатории на территории Украины. Причём необходимо отметить, что американская компания даже не думает отрицать своё участие в этом скандальном проекте.Недавно стало известно, что Black & Veatch оформила договор на обслуживание инфраструктуры в секторе Газа. А поскольку израильские бомбардировки уничтожили большинство располагавшихся там инфраструктурных объектов, речь, скорее всего, идёт именно о строительстве так называемого "Гуманитарного города".В обустройстве будущего гетто также может поучаствовать Palantir – ещё одна полувоенная американская корпорация, работающая с Тель-Авивом и Киевом. Сейчас она занимается созданием "цифровых лагерей" для содержания мигрантов, которых собираются депортировать из США. И можно предположить, что этот специфический опыт будет соответствующим образом востребован в Газе.Силовой контроль над "Гуманитарным городом" будут осуществлять частные военные корпорации, заключившие контракт с Пентагоном, – при участии американских и европейских военных. Они возьмут на себя функции лагерной администрации, а также будут осуществлять карательные меры против бунтовщиков. Ведь запертые в огромной спецтюрьме люди наверняка попытаются устроить протесты.Всё это касается не только палестинских жителей Газы. По сути, речь идёт о масштабном антисоциальном эксперименте, который впоследствии могут повторить в другой части мира – везде, где коллективному Западу понадобится изолировать и депортировать "ненужное" население.Схемы строительства "Гуманитарного города" отработают на практике в реальных условиях, и после этого создание концлагерей превратится в доходный бизнес для целого ряда технологических корпораций."Реализация этого проекта легализует "цифровое правосудие" как глобальную норму. Израиль традиционно считается страной, входящей в западную орбиту влияния, "форпостом цивилизации" на Ближнем Востоке. Отсутствие какой-либо реакции на данный проект в Европе и США – верный признак того, что пенитенциарные учреждения подобного типа станут естественным явлением в том числе и там", – описывает эти перспективы один из экспертных телеграм-каналов.К сожалению, подобные прогнозы осуществляются сейчас у всех на глазах.Читайте также: "Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью
украина
газа
израиль
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065030989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6626147ea8341e82e1ee58930a3dba7a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, газа, израиль, сша, дональд трамп, пентагон, reuters
"Гуманитарный город". Западные корпорации строят самый большой в мире концлагерь
Израильские власти планируют построить в оккупированной Газе так называемый "Гуманитарный город" – специальное закрытое поселение, куда депортируют большую часть палестинского населения.
Причём этот оруэлловский проект собираются реализовать при поддержке американских политиков и американского бизнеса.
Данную инициативу официально представил журналистам министр обороны Исраэль Кац. "Гуманитарный город" планируют построить на скорую руку – в течение шестидесяти дней. Он будет располагаться возле границы с Египтом, на небольшом участке пустыни, который составит не более 20% от общей территории Газы. А по периметру этого изолированного гетто разместят израильские войска.
По словам Каца, первоначально в лагерь депортируют не менее 600 000 палестинцев, которых предварительно заставят пройти фильтрацию. А в конечном счёте там окажется всё население сектора.
Израильское руководство не скрывает, что принудительное переселение является первым этапом массовой депортации местного населения.
"Лагерь будет служить для реализации радикального плана по осуществлению эмиграции палестинцев", – констатирует издание Spiegel.
Людям создадут невыносимые условия существования, посадят в самую большую в мире тюрьму – чтобы они наконец-то согласились покинуть родину.
"Это не гуманитарный объект и не город. Город – это место, где у вас есть возможность работать, зарабатывать деньги, налаживать связи и иметь свободу передвижения. В городе есть больницы, школы, университеты и офисы. Они (создатели лагеря в Газе) не думали о таком. Это место будет непригодным для жизни", – отмечает профессор Еврейского университета в Иерусалиме Амос Голдберг, известный своими исследованиями истории Холокоста.
Израильские власти с особым цинизмом называют будущий лагерь "зоной гуманитарного транзита". Однако, по мнению израильских правозащитников, так называемый транзит на самом деле представляет собой широкомасштабную этническую чистку.
"Это преступление против человечности – ни больше ни меньше. Речь идёт о переселении населения в южную часть сектора Газа в рамках подготовки к депортации за пределы сектора. Хотя правительство Израиля по-прежнему называет депортацию добровольной", – отмечает известный адвокат Михаэль Сфард.
Опустевший сектор планируют заселить израильскими поселенцами, которые в основном представляют общины религиозных ортодоксов.
"С тех пор как Дональд Трамп в начале года предложил палестинцам покинуть Газу, чтобы зачистить этот сектор, израильские чиновники активно выступают за принудительную депортацию. Политики, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, с энтузиазмом поддерживают строительство новых израильских поселений в секторе Газа", – пишет об этом Guardian.
По данным агентства Reuters, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху накануне представил проект "Гуманитарного города" в Белом доме и уже обсудил его с членами администрации Трампа. План создания огромного лагеря предварительно оценивается в два миллиарда долларов, а его непосредственной разработкой, скорее всего, будет заниматься американский Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) – распределяя выгодные заказы среди различных компаний.
Другими словами, Тель-Авив намерен осуществить депортацию палестинцев за счёт Соединённых Штатов Америки. А управление "Гуманитарным городом" будет передано в руки американцев, специально для того, чтобы обвинения в нарушениях прав человека адресовались Вашингтону, а израильские власти могли заявить, что они здесь якобы ни при чём.
По мнению экспертов, управление лагерем может взять на себя военно-строительная корпорация Black & Veatch, которая базируется в Канзасе.
Американские власти традиционно используют её для того, чтобы без шума обделывать самые щекотливые дела – вроде строительства биологической лаборатории на территории Украины. Причём необходимо отметить, что американская компания даже не думает отрицать своё участие в этом скандальном проекте.
Недавно стало известно, что Black & Veatch оформила договор на обслуживание инфраструктуры в секторе Газа. А поскольку израильские бомбардировки уничтожили большинство располагавшихся там инфраструктурных объектов, речь, скорее всего, идёт именно о строительстве так называемого "Гуманитарного города".
В обустройстве будущего гетто также может поучаствовать Palantir – ещё одна полувоенная американская корпорация, работающая с Тель-Авивом и Киевом. Сейчас она занимается созданием "цифровых лагерей" для содержания мигрантов, которых собираются депортировать из США. И можно предположить, что этот специфический опыт будет соответствующим образом востребован в Газе.
Силовой контроль над "Гуманитарным городом" будут осуществлять частные военные корпорации, заключившие контракт с Пентагоном, – при участии американских и европейских военных. Они возьмут на себя функции лагерной администрации, а также будут осуществлять карательные меры против бунтовщиков. Ведь запертые в огромной спецтюрьме люди наверняка попытаются устроить протесты.
Всё это касается не только палестинских жителей Газы. По сути, речь идёт о масштабном антисоциальном эксперименте, который впоследствии могут повторить в другой части мира – везде, где коллективному Западу понадобится изолировать и депортировать "ненужное" население.
Схемы строительства "Гуманитарного города" отработают на практике в реальных условиях, и после этого создание концлагерей превратится в доходный бизнес для целого ряда технологических корпораций.
"Реализация этого проекта легализует "цифровое правосудие" как глобальную норму. Израиль традиционно считается страной, входящей в западную орбиту влияния, "форпостом цивилизации" на Ближнем Востоке. Отсутствие какой-либо реакции на данный проект в Европе и США – верный признак того, что пенитенциарные учреждения подобного типа станут естественным явлением в том числе и там", – описывает эти перспективы один из экспертных телеграм-каналов.
К сожалению, подобные прогнозы осуществляются сейчас у всех на глазах.