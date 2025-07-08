"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/on-ustanavlivaet-mir-trampu-podlozhili-nobelevskuyu-svinyu--1064875179.html
"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью
"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью - 08.07.2025 Украина.ру
"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этой неожиданной инициативе было объявлено в ходе очередного визита Нетаньяху в США, который начался в понедельник.
2025-07-08T15:35
2025-07-08T15:35
эксклюзив
сша
израиль
иран
биньямин нетаньяху
дональд трамп
масуд пезешкиани
малек дудаков
международный уголовный суд (мус)
new york times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064878889_901:224:2694:1233_1920x0_80_0_0_f8f8f675c2f18215b3433e4b31058e98.jpg
Премьер-министр Израиля рассказал о ней во время праздничного ужина в Белом доме, когда они лично общались с Трампом, чтобы подвести предварительные итоги недавнего нападения на Иран."Он устанавливает мир – в одной стране за другой, в одном регионе за другим!", – сказал во время этого мероприятия Нетаньяху, почти подобострастно чествуя американского лидера.После чего вручил Трампу письмо, адресованное Нобелевскому комитету от имени главы израильского правительства."Спасибо. Я об этом не знал. Вау… В ваших устах это звучит очень многозначительно", – озадаченно ответил Нетаньяху президент США.Все говорит о том, что он не лукавил. Действия Тель-Авива в очередной раз стали для Вашингтона сюрпризом, создавая администрации Трампа дополнительные проблемы, на которые никто не рассчитывал."Они оба праздновали авиаудары США по ядерным объектам Ирана, и Нетаньяху воспользовался случаем, чтобы еще больше расположить к себе американского президента, сказав Трампу, что выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира", – пишет издание New York Times, ориентированное на Демократическую партию США.Однако в Америке понимают – выдвигая Трампа на "нобелевку", Нетаньяху оказал ему классическую медвежью услугу. Президент США определенно не нуждался в таком подарке, потому что в нынешнем году его уже выдвинули на эту премию дважды. Сначала это сделал республиканский конгрессмен Бадди Картер, а потом правительство Пакистана – в благодарность за то, что США не стали поддерживать Индию в скоротечном вооруженном конфликте между этими странами.Отправленное в Осло письмо, которое подписал Нетаньяху, скорее выглядит издевательством. Согласно завещанию шведского промышленника Альфреда Нобеля, премию мира выдают именно норвежские политики, назначенные местным парламентом в состав специального комитета.А норвежские политические элиты в основном присоединились к обвинениям в адрес израильского премьера, полагая, что он причастен к совершению военных преступления в секторе Газа.Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде официально заявил в прошлом году о том, что его страна готова арестовать Беньямина Нетаньяху – если получит соответствующий ордер от так называемого Международного уголовного суда. И можно не сомневаться, что после обращения израильского премьера Трамп лишился последних шансов получить вожделенную международную премию.Все эти обстоятельства наводят на достаточно очевидную мысль – неожиданный подарок Дональду Трампу на самом деле является утонченной местью со стороны руководства Израиля. Ведь в Тель-Авиве недовольны уровнем американской поддержки в недавнем конфликте с Ираном, считая ее недостаточной.Нетаньяху так и не удалось склонить Трампа к сухопутному вторжению на территорию Исламской республики – в надежде уничтожить или сместить ее руководство. А результаты недавней войны против Ирана совсем не выглядят убедительной победой коллективного Запада, несмотря на значительные усилия со стороны американской и израильской пропаганды."Визит Нетаньяху в Вашингтон подчеркивает региональные вызовы. После ударов США по ядерным объектам Ирана и войны с Израилем Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а спутниковые данные фиксируют восстановительные работы на объекте Фордо. Таким образом, несмотря на заявления Белого дома о пятилетней задержке иранской ядерной программы, цель кампании против Ирана не достигнута: страна сохранила ядерную программу, ракетные арсеналы, способные атаковать базы США и Израиль, и значительный военный потенциал, избежав стратегического коллапса. Трамп хоть и санкционировал точечные удары по ключевым иранским объектам, таким, как ядерный комплекс Фордо, с неизвестными последствиями, но тем самым сознательно заблокировал планы полномасштабной войны, которых добивался Израиль. Теперь разочарованный Нетаньяху ищет пути для новой агрессии против Тегерана", – пишет об этом в своём телеграм-канале востоковед Кирилл Семенов.Согласно информации газеты Washington Post, израильский премьер планирует провести в Вашингтоне большую часть недели, общаясь с чиновниками из Пентагона, с влиятельными конгрессменами, а также с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого ранее относили к числу противников нападения на Иран.Вэнс даже отменил запланированный в мае визит в Иерусалим – чтобы это не расценили как поддержку будущей израильской атаки, о которой, конечно же, были осведомлены в американской администрации. И теперь Нетаньяху попробует окончательно перековать этого политика, превращая его из голубя в ястреба.Однако эти усилия не обязательно принесут серьезные результаты. Израильские лоббисты умеют эффективно работать с политическим истеблишментом США. Но сегодня им противостоит консолидированное общественное мнение Америки, уставшей от бесконечного гуманитарного кошмара в секторе Газа. И вашингтонскую поездку Нетаньяху сопровождают ожидаемые уличные протесты."Приезд Нетаньяху в Вашингтон проходит на фоне привычных для США культурных войн. Многие призвали к бойкоту израильского премьера. А победивший на мэрских праймериз в Нью-Йорке Зохран Мамдани пообещал арестовать Нетаньяху по иску МУС, если тот заявится в его город. Мамдани выражает отношение львиной доли электората Демпартии, которая стала очень негативно воспринимать Израиль. Да и в целом отношение к еврейскому государству существенно ухудшилось в американском обществе. Лишь 37% респондентов сейчас симпатизируют Израилю. Хотя в 2023 году сторонников Израиля было 60%", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Американское турне Нетаньяху совпало с выходом резонансного интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который согласился ответить на вопросы Такера Карлсона – самого популярного журналиста Америки.Как утверждает этот видный иранский политик, его страна не собиралась создавать ядерную бомбу, а работы над атомным оружием были запрещены специальным предписанием иранского верховного лидера.Пезешкиан обвинил израильские власти в том, что они собирались его убить. Хотя считалось, что президент Ирана выступает за возобновление политических контактов с американцами."За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. Это был Израиль", – отметил он в разговоре с Карлсоном.И на фоне этой беседы, которую активно комментируют в США, нобелевский подарок от Нетаньяху выглядит для американцев слишком неоднозначным.Читайте также: Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего
https://ukraina.ru/20250701/my-proshli-po-krayu-ekspert-o-tom-kak-irano-izrailskiy-konflikt-povliyal-na-klyuchevye-proekty-moskvy-1064515996.html
сша
израиль
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064878889_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b460fa88e4309b93ad20c539503978ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, масуд пезешкиани, малек дудаков, международный уголовный суд (мус), new york times, демократическая партия
Эксклюзив, США, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиани, Малек Дудаков, Международный уголовный суд (МУС), New York Times, Демократическая партия

"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

15:35 08.07.2025
 
© Getty Images / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этой неожиданной инициативе было объявлено в ходе очередного визита Нетаньяху в США, который начался в понедельник.
Премьер-министр Израиля рассказал о ней во время праздничного ужина в Белом доме, когда они лично общались с Трампом, чтобы подвести предварительные итоги недавнего нападения на Иран.
"Он устанавливает мир – в одной стране за другой, в одном регионе за другим!", – сказал во время этого мероприятия Нетаньяху, почти подобострастно чествуя американского лидера.
После чего вручил Трампу письмо, адресованное Нобелевскому комитету от имени главы израильского правительства.
"Спасибо. Я об этом не знал. Вау… В ваших устах это звучит очень многозначительно", – озадаченно ответил Нетаньяху президент США.
Все говорит о том, что он не лукавил. Действия Тель-Авива в очередной раз стали для Вашингтона сюрпризом, создавая администрации Трампа дополнительные проблемы, на которые никто не рассчитывал.
"Они оба праздновали авиаудары США по ядерным объектам Ирана, и Нетаньяху воспользовался случаем, чтобы еще больше расположить к себе американского президента, сказав Трампу, что выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира", – пишет издание New York Times, ориентированное на Демократическую партию США.
Однако в Америке понимают – выдвигая Трампа на "нобелевку", Нетаньяху оказал ему классическую медвежью услугу.
Президент США определенно не нуждался в таком подарке, потому что в нынешнем году его уже выдвинули на эту премию дважды. Сначала это сделал республиканский конгрессмен Бадди Картер, а потом правительство Пакистана – в благодарность за то, что США не стали поддерживать Индию в скоротечном вооруженном конфликте между этими странами.
Отправленное в Осло письмо, которое подписал Нетаньяху, скорее выглядит издевательством. Согласно завещанию шведского промышленника Альфреда Нобеля, премию мира выдают именно норвежские политики, назначенные местным парламентом в состав специального комитета.
А норвежские политические элиты в основном присоединились к обвинениям в адрес израильского премьера, полагая, что он причастен к совершению военных преступления в секторе Газа.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде официально заявил в прошлом году о том, что его страна готова арестовать Беньямина Нетаньяху – если получит соответствующий ордер от так называемого Международного уголовного суда. И можно не сомневаться, что после обращения израильского премьера Трамп лишился последних шансов получить вожделенную международную премию.
Все эти обстоятельства наводят на достаточно очевидную мысль – неожиданный подарок Дональду Трампу на самом деле является утонченной местью со стороны руководства Израиля. Ведь в Тель-Авиве недовольны уровнем американской поддержки в недавнем конфликте с Ираном, считая ее недостаточной.
Нетаньяху так и не удалось склонить Трампа к сухопутному вторжению на территорию Исламской республики – в надежде уничтожить или сместить ее руководство. А результаты недавней войны против Ирана совсем не выглядят убедительной победой коллективного Запада, несмотря на значительные усилия со стороны американской и израильской пропаганды.
"Визит Нетаньяху в Вашингтон подчеркивает региональные вызовы. После ударов США по ядерным объектам Ирана и войны с Израилем Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а спутниковые данные фиксируют восстановительные работы на объекте Фордо. Таким образом, несмотря на заявления Белого дома о пятилетней задержке иранской ядерной программы, цель кампании против Ирана не достигнута: страна сохранила ядерную программу, ракетные арсеналы, способные атаковать базы США и Израиль, и значительный военный потенциал, избежав стратегического коллапса. Трамп хоть и санкционировал точечные удары по ключевым иранским объектам, таким, как ядерный комплекс Фордо, с неизвестными последствиями, но тем самым сознательно заблокировал планы полномасштабной войны, которых добивался Израиль. Теперь разочарованный Нетаньяху ищет пути для новой агрессии против Тегерана", – пишет об этом в своём телеграм-канале востоковед Кирилл Семенов.
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
1 июля, 22:15
"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты МосквыКогда вспыхнул ирано-израильский конфликт, перед Россией встали два вопроса: судьба транспортного коридора "Север — Юг" и безопасность Каспийской флотилии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
Согласно информации газеты Washington Post, израильский премьер планирует провести в Вашингтоне большую часть недели, общаясь с чиновниками из Пентагона, с влиятельными конгрессменами, а также с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого ранее относили к числу противников нападения на Иран.
Вэнс даже отменил запланированный в мае визит в Иерусалим – чтобы это не расценили как поддержку будущей израильской атаки, о которой, конечно же, были осведомлены в американской администрации. И теперь Нетаньяху попробует окончательно перековать этого политика, превращая его из голубя в ястреба.
Однако эти усилия не обязательно принесут серьезные результаты. Израильские лоббисты умеют эффективно работать с политическим истеблишментом США. Но сегодня им противостоит консолидированное общественное мнение Америки, уставшей от бесконечного гуманитарного кошмара в секторе Газа. И вашингтонскую поездку Нетаньяху сопровождают ожидаемые уличные протесты.
"Приезд Нетаньяху в Вашингтон проходит на фоне привычных для США культурных войн. Многие призвали к бойкоту израильского премьера. А победивший на мэрских праймериз в Нью-Йорке Зохран Мамдани пообещал арестовать Нетаньяху по иску МУС, если тот заявится в его город. Мамдани выражает отношение львиной доли электората Демпартии, которая стала очень негативно воспринимать Израиль. Да и в целом отношение к еврейскому государству существенно ухудшилось в американском обществе. Лишь 37% респондентов сейчас симпатизируют Израилю. Хотя в 2023 году сторонников Израиля было 60%", – пишет об этом американист Малек Дудаков.
Американское турне Нетаньяху совпало с выходом резонансного интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который согласился ответить на вопросы Такера Карлсона – самого популярного журналиста Америки.
Как утверждает этот видный иранский политик, его страна не собиралась создавать ядерную бомбу, а работы над атомным оружием были запрещены специальным предписанием иранского верховного лидера.
Пезешкиан обвинил израильские власти в том, что они собирались его убить. Хотя считалось, что президент Ирана выступает за возобновление политических контактов с американцами.
"За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. Это был Израиль", – отметил он в разговоре с Карлсоном.
И на фоне этой беседы, которую активно комментируют в США, нобелевский подарок от Нетаньяху выглядит для американцев слишком неоднозначным.
Читайте также: Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАИзраильИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМасуд ПезешкианиМалек ДудаковМеждународный уголовный суд (МУС)New York TimesДемократическая партия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Третья (вторая?) партия Маска: размышления о партийных системах
16:37Украинцы празднуют уничтожение «геранями» ТЦК в соцсетях и просят ВС РФ не останавливаться
16:23Бойцы 247-го полка ВС РФ освободили населенный пункт Каменское на Запорожском направлении
16:23Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет
15:56"Безопасные" учения: Украина готовит студентов к войне на полигонах под угрозой ракетных ударов
15:56Иностранцев в строй: Путин упростил правила службы в российской армии
15:48Военный обозреватель Подоляка проанализировал статистику дезертирства в ВСУ
15:40Хозяин слова: дал – могу и забрать. Трамп возвращает поставки оружия Украине
15:39Сырский "удерживает" территории, которые ВСУ уже потеряли
15:35"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью
15:30Церемония похорон генерал-майора Михаила "Варяга" Гудкова: видео
15:10"В бой теперь должны идти и старики": ВСУ могут пополнить 60-летние
14:58"Военная хроника" изучила тактику ударов "Геранями" по целям на Украине
14:55Госдума утвердила нового министра транспорта на фоне трагической гибели предшественника
14:32В Мерефе под Харьковом женщина умерла, пытаясь догнать бусик с принудительно мобилизованным сыном: видео
14:27ВС РФ вышли на окраины населенных пунктов Глущенково и Новый Мир в Харьковской области
14:18Трамп обещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot
14:07Почему фронт на Украине ещё не рухнул и кого ВСУ стягивают на границу с Белоруссией — Зимовский
13:37Война меняет характер каждые два часа: командир "Север" о дронах, ранениях, панике и героизме
13:35Военный обозреватель рассказал про обстановку на Харьковском направлении
Лента новостейМолния