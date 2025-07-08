https://ukraina.ru/20250708/on-ustanavlivaet-mir-trampu-podlozhili-nobelevskuyu-svinyu--1064875179.html

"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью - 08.07.2025 Украина.ру

"Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этой неожиданной инициативе было объявлено в ходе очередного визита Нетаньяху в США, который начался в понедельник.

2025-07-08T15:35

2025-07-08T15:35

2025-07-08T15:35

эксклюзив

сша

израиль

иран

биньямин нетаньяху

дональд трамп

масуд пезешкиани

малек дудаков

международный уголовный суд (мус)

new york times

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Премьер-министр Израиля рассказал о ней во время праздничного ужина в Белом доме, когда они лично общались с Трампом, чтобы подвести предварительные итоги недавнего нападения на Иран."Он устанавливает мир – в одной стране за другой, в одном регионе за другим!", – сказал во время этого мероприятия Нетаньяху, почти подобострастно чествуя американского лидера.После чего вручил Трампу письмо, адресованное Нобелевскому комитету от имени главы израильского правительства."Спасибо. Я об этом не знал. Вау… В ваших устах это звучит очень многозначительно", – озадаченно ответил Нетаньяху президент США.Все говорит о том, что он не лукавил. Действия Тель-Авива в очередной раз стали для Вашингтона сюрпризом, создавая администрации Трампа дополнительные проблемы, на которые никто не рассчитывал."Они оба праздновали авиаудары США по ядерным объектам Ирана, и Нетаньяху воспользовался случаем, чтобы еще больше расположить к себе американского президента, сказав Трампу, что выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира", – пишет издание New York Times, ориентированное на Демократическую партию США.Однако в Америке понимают – выдвигая Трампа на "нобелевку", Нетаньяху оказал ему классическую медвежью услугу. Президент США определенно не нуждался в таком подарке, потому что в нынешнем году его уже выдвинули на эту премию дважды. Сначала это сделал республиканский конгрессмен Бадди Картер, а потом правительство Пакистана – в благодарность за то, что США не стали поддерживать Индию в скоротечном вооруженном конфликте между этими странами.Отправленное в Осло письмо, которое подписал Нетаньяху, скорее выглядит издевательством. Согласно завещанию шведского промышленника Альфреда Нобеля, премию мира выдают именно норвежские политики, назначенные местным парламентом в состав специального комитета.А норвежские политические элиты в основном присоединились к обвинениям в адрес израильского премьера, полагая, что он причастен к совершению военных преступления в секторе Газа.Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде официально заявил в прошлом году о том, что его страна готова арестовать Беньямина Нетаньяху – если получит соответствующий ордер от так называемого Международного уголовного суда. И можно не сомневаться, что после обращения израильского премьера Трамп лишился последних шансов получить вожделенную международную премию.Все эти обстоятельства наводят на достаточно очевидную мысль – неожиданный подарок Дональду Трампу на самом деле является утонченной местью со стороны руководства Израиля. Ведь в Тель-Авиве недовольны уровнем американской поддержки в недавнем конфликте с Ираном, считая ее недостаточной.Нетаньяху так и не удалось склонить Трампа к сухопутному вторжению на территорию Исламской республики – в надежде уничтожить или сместить ее руководство. А результаты недавней войны против Ирана совсем не выглядят убедительной победой коллективного Запада, несмотря на значительные усилия со стороны американской и израильской пропаганды."Визит Нетаньяху в Вашингтон подчеркивает региональные вызовы. После ударов США по ядерным объектам Ирана и войны с Израилем Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а спутниковые данные фиксируют восстановительные работы на объекте Фордо. Таким образом, несмотря на заявления Белого дома о пятилетней задержке иранской ядерной программы, цель кампании против Ирана не достигнута: страна сохранила ядерную программу, ракетные арсеналы, способные атаковать базы США и Израиль, и значительный военный потенциал, избежав стратегического коллапса. Трамп хоть и санкционировал точечные удары по ключевым иранским объектам, таким, как ядерный комплекс Фордо, с неизвестными последствиями, но тем самым сознательно заблокировал планы полномасштабной войны, которых добивался Израиль. Теперь разочарованный Нетаньяху ищет пути для новой агрессии против Тегерана", – пишет об этом в своём телеграм-канале востоковед Кирилл Семенов.Согласно информации газеты Washington Post, израильский премьер планирует провести в Вашингтоне большую часть недели, общаясь с чиновниками из Пентагона, с влиятельными конгрессменами, а также с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого ранее относили к числу противников нападения на Иран.Вэнс даже отменил запланированный в мае визит в Иерусалим – чтобы это не расценили как поддержку будущей израильской атаки, о которой, конечно же, были осведомлены в американской администрации. И теперь Нетаньяху попробует окончательно перековать этого политика, превращая его из голубя в ястреба.Однако эти усилия не обязательно принесут серьезные результаты. Израильские лоббисты умеют эффективно работать с политическим истеблишментом США. Но сегодня им противостоит консолидированное общественное мнение Америки, уставшей от бесконечного гуманитарного кошмара в секторе Газа. И вашингтонскую поездку Нетаньяху сопровождают ожидаемые уличные протесты."Приезд Нетаньяху в Вашингтон проходит на фоне привычных для США культурных войн. Многие призвали к бойкоту израильского премьера. А победивший на мэрских праймериз в Нью-Йорке Зохран Мамдани пообещал арестовать Нетаньяху по иску МУС, если тот заявится в его город. Мамдани выражает отношение львиной доли электората Демпартии, которая стала очень негативно воспринимать Израиль. Да и в целом отношение к еврейскому государству существенно ухудшилось в американском обществе. Лишь 37% респондентов сейчас симпатизируют Израилю. Хотя в 2023 году сторонников Израиля было 60%", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Американское турне Нетаньяху совпало с выходом резонансного интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который согласился ответить на вопросы Такера Карлсона – самого популярного журналиста Америки.Как утверждает этот видный иранский политик, его страна не собиралась создавать ядерную бомбу, а работы над атомным оружием были запрещены специальным предписанием иранского верховного лидера.Пезешкиан обвинил израильские власти в том, что они собирались его убить. Хотя считалось, что президент Ирана выступает за возобновление политических контактов с американцами."За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. Это был Израиль", – отметил он в разговоре с Карлсоном.И на фоне этой беседы, которую активно комментируют в США, нобелевский подарок от Нетаньяху выглядит для американцев слишком неоднозначным.Читайте также: Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего

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эксклюзив, сша, израиль, иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп, масуд пезешкиани, малек дудаков, международный уголовный суд (мус), new york times, демократическая партия