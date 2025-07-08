https://ukraina.ru/20250708/orlan-i-iskusstvennyy-intellekt-polkovnik-zapasa-raskryl-detali-revolyutsii-v-artillerii-1064846557.html

"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии

"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии - 08.07.2025 Украина.ру

"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии

Внедрение современных технологий коренным образом изменило возможности российской артиллерии, значительно повысив ее точность и оперативность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-08T03:30

2025-07-08T03:30

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Насонов особо подчеркнул роль системы "Орлан": "С гордостью скажу, что "Орлан", который корректирует огонь артиллерии, не просто возвращает картинку, а сразу выдает на планшет старшего офицера дивизиона корректировку. Людям не надо считать — за них это уже сделал искусственный интеллект".По словам эксперта, это нововведение уже дает ощутимые результаты на поле боя: "Им достаточно просто поправить две-три позиции и выстрелить. Это значительно повышает нашу эффективность и снижает время реакции"."Такие технологии позволяют нам сохранять преимущество даже в условиях ограниченных ресурсов", — подвел итог собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/1064842010.html

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