"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии - 08.07.2025 Украина.ру
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"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии - 08.07.2025 Украина.ру
"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
Внедрение современных технологий коренным образом изменило возможности российской артиллерии, значительно повысив ее точность и оперативность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-08T03:30
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Насонов особо подчеркнул роль системы "Орлан": "С гордостью скажу, что "Орлан", который корректирует огонь артиллерии, не просто возвращает картинку, а сразу выдает на планшет старшего офицера дивизиона корректировку. Людям не надо считать — за них это уже сделал искусственный интеллект".По словам эксперта, это нововведение уже дает ощутимые результаты на поле боя: "Им достаточно просто поправить две-три позиции и выстрелить. Это значительно повышает нашу эффективность и снижает время реакции"."Такие технологии позволяют нам сохранять преимущество даже в условиях ограниченных ресурсов", — подвел итог собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
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россия, сво, бпла, орлан-10 (бпла), артиллерия, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, вс рф, новости, украина, война
Россия, СВО, БПЛА, Орлан-10 (БПЛА), артиллерия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВС РФ, Новости, Украина, война

"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии

03:30 08.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Внедрение современных технологий коренным образом изменило возможности российской артиллерии, значительно повысив ее точность и оперативность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У нашей артиллерии кардинально изменились нормативы по развертыванию и переходу из предбоевого в боевое положение, — отметил эксперт. — Уже пороховые мешочки никто не считает. Это делается гораздо быстрее с использованием всех новаций".
Насонов особо подчеркнул роль системы "Орлан": "С гордостью скажу, что "Орлан", который корректирует огонь артиллерии, не просто возвращает картинку, а сразу выдает на планшет старшего офицера дивизиона корректировку. Людям не надо считать — за них это уже сделал искусственный интеллект".
По словам эксперта, это нововведение уже дает ощутимые результаты на поле боя: "Им достаточно просто поправить две-три позиции и выстрелить. Это значительно повышает нашу эффективность и снижает время реакции".
"Такие технологии позволяют нам сохранять преимущество даже в условиях ограниченных ресурсов", — подвел итог собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
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