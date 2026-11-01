https://ukraina.ru/20261101/uezzhayte-iz-zaporozhya-samoylov-pro-strategiyu-massirovannykh-udarov-po-mostam-1084209188.html

"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам

"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам - 01.11.2026 Украина.ру

"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам

Техническая возможность попасть ракетой по опоре моста, чтобы "Герань" давала ей целеуказание есть. Но в этом случа ракета должна заходить на малой высоте – на высоте опоры.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-01T19:32

2026-11-01T19:32

2026-11-01T19:32

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Комментируя техническую сторону ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, каким оружием можно поразить опору и почему по запорожским переправам бьют ФАБами и "усатыми Геранями".Самойлов подтвердил: техническая возможность есть. "Но ракета должна заходить на малой высоте — на высоте опоры. Опоры там достаточно высокие. Поэтому тут нужна крылатая ракета, а не баллистическая", — заявил эксперт.Самойлов подчеркнул, что баллистика для такой задачи не подходит: "Искандер" заходит на цель сверху вниз, поэтому им по опоре не попасть, а крылатая ракета может поразить узловое соединение полотна с опорой — особенно при лазерной подсветке с дрона-разведчика.Отвечая на вопрос, почему по запорожским мостам применяют именно ФАБы и "усачи", аналитик объяснил, в чём логика такого выбора. "ФАБ намного дешевле ракетного пуска. А в случае с „усачами“ мы совершенствуем это средство поражения. Это пристрелка, но в целом тут стратегия та же самая", — указал Самойлов."Уезжайте из Запорожья. Не будьте живым щитом для ВСУ. Да, есть приказ Зеленского о подготовке городов к круговой обороне, но они и так сделали все, что смогли", — призвал собеседник издания Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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