"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам - 01.11.2026 Украина.ру
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"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам
"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам - 01.11.2026 Украина.ру
"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам
Техническая возможность попасть ракетой по опоре моста, чтобы "Герань" давала ей целеуказание есть. Но в этом случа ракета должна заходить на малой высоте – на высоте опоры.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-11-01T19:32
2026-11-01T19:32
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Комментируя техническую сторону ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, каким оружием можно поразить опору и почему по запорожским переправам бьют ФАБами и "усатыми Геранями".Самойлов подтвердил: техническая возможность есть. "Но ракета должна заходить на малой высоте — на высоте опоры. Опоры там достаточно высокие. Поэтому тут нужна крылатая ракета, а не баллистическая", — заявил эксперт.Самойлов подчеркнул, что баллистика для такой задачи не подходит: "Искандер" заходит на цель сверху вниз, поэтому им по опоре не попасть, а крылатая ракета может поразить узловое соединение полотна с опорой — особенно при лазерной подсветке с дрона-разведчика.Отвечая на вопрос, почему по запорожским мостам применяют именно ФАБы и "усачи", аналитик объяснил, в чём логика такого выбора. "ФАБ намного дешевле ракетного пуска. А в случае с „усачами“ мы совершенствуем это средство поражения. Это пристрелка, но в целом тут стратегия та же самая", — указал Самойлов."Уезжайте из Запорожья. Не будьте живым щитом для ВСУ. Да, есть приказ Зеленского о подготовке городов к круговой обороне, но они и так сделали все, что смогли", — призвал собеседник издания Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Уезжайте из Запорожья": Самойлов про стратегию массированных ударов по мостам

19:32 01.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Техническая возможность попасть ракетой по опоре моста, чтобы "Герань" давала ей целеуказание есть. Но в этом случа ракета должна заходить на малой высоте – на высоте опоры.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Комментируя техническую сторону ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, каким оружием можно поразить опору и почему по запорожским переправам бьют ФАБами и "усатыми Геранями".
Самойлов подтвердил: техническая возможность есть. "Но ракета должна заходить на малой высоте — на высоте опоры. Опоры там достаточно высокие. Поэтому тут нужна крылатая ракета, а не баллистическая", — заявил эксперт.
Самойлов подчеркнул, что баллистика для такой задачи не подходит: "Искандер" заходит на цель сверху вниз, поэтому им по опоре не попасть, а крылатая ракета может поразить узловое соединение полотна с опорой — особенно при лазерной подсветке с дрона-разведчика.
Отвечая на вопрос, почему по запорожским мостам применяют именно ФАБы и "усачи", аналитик объяснил, в чём логика такого выбора. "ФАБ намного дешевле ракетного пуска. А в случае с „усачами“ мы совершенствуем это средство поражения. Это пристрелка, но в целом тут стратегия та же самая", — указал Самойлов.
"Уезжайте из Запорожья. Не будьте живым щитом для ВСУ. Да, есть приказ Зеленского о подготовке городов к круговой обороне, но они и так сделали все, что смогли", — призвал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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