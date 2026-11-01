Можно с котом: Кубань приняла эвакуированных жителей Алешек
© Администрация Краснодарского краяжители Алешек на Кубани
© Администрация Краснодарского края
Эвакуированных из прифронтовых Алешек Херсонской области жителей разместили в пункте временного размещения на Кубани. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, людей приняли на базе одного из местных оздоровительных комплексов
Переселенцам предоставили двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе специально оборудованные для семей с детьми. На территории комплекса развернута полноценная инфраструктура: работает столовая, открыт магазин с продуктами и товарами первой необходимости, оборудованы детская игровая зона и спортивные площадки.
Пункт временного размещения находится под охраной, оснащен собственной котельной и резервными источниками электропитания на случай перебоев. На территории можно жить с домашними животными.
"Гостей встретили волонтеры: помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, которым требуется постоянная помощь", – говорится в Telegram-канале администрации региона.
Эвакуированным выдали сим-карты. В знак гостеприимства для них был организован праздничный вечер и отдельная программа для детей. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова заверила, что с теми, кто по своему желанию уехал в другие города, остаются на связи, подключают региональных уполномоченных.
Эвакуированным выдали сим-карты. В знак гостеприимства для них был организован праздничный вечер и отдельная программа для детей. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова заверила, что с теми, кто по своему желанию уехал в другие города, остаются на связи, подключают региональных уполномоченных.
Напомним, эвакуация стала возможной благодаря масштабной гуманитарной операции. Для обеспечения безопасности гражданского населения российские военные с 04:00 мск 27 октября полностью прекратили огонь на херсонском направлении и ввели "режим тишины", а саперы предварительно разминировали подъездные пути к городу.
Сегодня Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной миссии. По словам омбудсмена, операция прошла без инцидентов. Подробнее – в материале "Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня на сайте Украина.ру.
Сегодня Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной миссии. По словам омбудсмена, операция прошла без инцидентов. Подробнее – в материале "Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня на сайте Украина.ру.
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