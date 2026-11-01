"Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня - 01.11.2026 Украина.ру
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"Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня
"Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня - 01.11.2026 Украина.ру
"Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня
Киев согласен на бессрочное прекращение огня в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
2026-11-01T13:10
2026-11-01T13:10
новости
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украина.ру
виктория титова
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украина
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Неожиданная надписать появилась в аккаунте главы внешнеполитического ведомства Украины в социальных сетях. В конце поста, посвящённого гуманитарной миссии в херсонский Алешках, Сибига написал:"Результаты в Алешках могут послужить мерой укрепления доверия и проложить путь для дальнейших шагов в мирном процессе. Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду и навсегда. Украина готова. Мы ожидаем того же от России".Заявление министра иностранных дел Украины появилось на фоне сообщения уполномоченного по правам человека при президенте РФ Яны Лантратовой об успешном завершении сложной гуманитарной операции. В городе Алешки Россия и Украина при посредничестве США обеспечили скоординированный режим тишины, который действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил провести эвакуацию мирных жителей.В Москве к подобным громким утверждениям Киева относятся с осторожностью. Владимир Путин неоднократно заявлял, что результатом любых договоренностей должен стать прочный мир, а не короткое перемирие, которое позволит противнику просто перегруппировать силы и пополнить вооружение.Мнения экспертов о том, возможно ли прекращение огня на согласованных условиях на примере Алешек – в материале Виктории Титовой Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, украина.ру, виктория титова, алешки, украина, киев
Новости, Владимир Путин, Украина.ру, Виктория Титова, Алешки, Украина, Киев

"Украина готова": Киев заявил о готовности к бессрочному прекращению огня

13:10 01.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава украинского МИД Сибига хамски прокомментировал слова Орбана о том, что Венгрия не согласится на вступление Киева в ЕС в течение последующих 100 лет
Глава украинского МИД Сибига хамски прокомментировал слова Орбана о том, что Венгрия не согласится на вступление Киева в ЕС в течение последующих 100 лет - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
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Киев согласен на бессрочное прекращение огня в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
Неожиданная надписать появилась в аккаунте главы внешнеполитического ведомства Украины в социальных сетях. В конце поста, посвящённого гуманитарной миссии в херсонский Алешках, Сибига написал:
"Результаты в Алешках могут послужить мерой укрепления доверия и проложить путь для дальнейших шагов в мирном процессе. Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду и навсегда. Украина готова. Мы ожидаем того же от России".

Заявление министра иностранных дел Украины появилось на фоне сообщения уполномоченного по правам человека при президенте РФ Яны Лантратовой об успешном завершении сложной гуманитарной операции. В городе Алешки Россия и Украина при посредничестве США обеспечили скоординированный режим тишины, который действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил провести эвакуацию мирных жителей.
В Москве к подобным громким утверждениям Киева относятся с осторожностью. Владимир Путин неоднократно заявлял, что результатом любых договоренностей должен стать прочный мир, а не короткое перемирие, которое позволит противнику просто перегруппировать силы и пополнить вооружение.

Мнения экспертов о том, возможно ли прекращение огня на согласованных условиях на примере Алешек – в материале Виктории Титовой Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения на сайте Украина.ру.
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