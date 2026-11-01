https://ukraina.ru/20261101/eto-ne-boykot-latviyskaya-sbornaya-po-khokkeyu-ne-vyydet-protiv-sbornoy-rossii-1084212123.html

"Это не бойкот": Латвийская сборная по хоккею не выйдет против сборной России

"Это не бойкот": Латвийская сборная по хоккею не выйдет против сборной России - 01.11.2026 Украина.ру

"Это не бойкот": Латвийская сборная по хоккею не выйдет против сборной России

Вице-президент Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что сборная его страны по хоккею не будет выходить на лёд со сборной России

2026-11-01T18:01

2026-11-01T18:01

2026-11-01T18:01

новости

россия

латвия

армен гаспарян

спортивный арбитражный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/01/1084212001_94:0:1676:890_1920x0_80_0_0_20f5117dc07fa969daebf1d243abf0c0.jpg

Вице-президент Федерации хоккея Латвии и член совета Международной федерации хоккея Виестурс Козиолс заявил, что сборная Латвии не сможет сыграть против России из-за действующего в стране законодательства."Это не бойкот. Да, в Литве, например, спортсмены даже не имеют права участвовать в турнирах, где есть Белоруссия. Поэтому их женская сборная до 18 лет отказалась играть с Белоруссией. Но это не бойкот. Это решение, связанное с политическим решением государства. То же самое и в Латвии. Мы по законодательству Латвии не имеем права играть против России. Если будет такая игра, мы на площадку не выйдем. Билеты могут не продаваться. И вновь повторюсь, это не бойкот, а решение государства", – заявил Козиолс в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".Он выступил против решения Спортивного арбитражного суда, вернувшего Россию в международные соревнования. При этом Козиолс подчеркнул, что речь не идёт о политике."Я бы не говорил об этом с вами, если бы это был политический вопрос. Политических вопросов вообще нет. Мое личное мнение не поменялось ни на копейку. Наоборот — в другую сторону после этого решения. Но это неважно. Мое личное мнение в данной ситуации кажется мне неважным", – отметил Козиолс.По его словам, он хотел бы понять, как решение суда будет влиять на экономику Международной федерации хоккея, на логистику и продажу билетов на чемпионат мира в Германии."Что будет происходить с билетами, которые уже проданы? Что будет со спонсорами? Согласятся ли они остаться спонсорами или нет? Я не знаю. И я хочу понять. Как это решение будет влиять и сколько это будет стоить в денежном плане? Как это будет выглядеть логистически? Затронуты все дивизионы, а сезон уже начался", – заявил вице-президент Федерации хоккея Латвии.Он отметил, возвращение России в чемпионат бросает Международной федерации хоккея вызов."В этом нет никакой политики. Простые прагматичные вопросы. Как все будет выглядеть? Как международная хоккейная федерация может с этим справиться? Или не может? Надеюсь, что может. И сколько это будет стоить не только для нас, но для организаторов, для Германии. Это простой, не эмоциональный вопрос", – сообщил Козиолс.Он также прокомментировал информацию о том, что в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея с учётом включения России в список участников чемпионатов мира из него исключается Украина как последняя, пополнившая элитный дивизион."Не знаю. Надо смотреть. На совете в понедельник-вторник мы будем об этом говорить. Пока не знаю", – признался Козиолс.Его заявления уже прокомментировали в России."Какая невероятная потеря нас ждёт", – заявил телерадиоведущий Армен Гаспарян.Свою запись он сопроводил смеющимся смайликом. Так Гаспарян отреагировал на заявление Козиолса о том, что сборная Латвии не выйдет на лёд со сборной России.

россия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, латвия, армен гаспарян, спортивный арбитражный суд