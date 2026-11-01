"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября
Киев в очередной раз заявил о готовности к бессрочному прекращению огня, но только на словах — на деле ВСУ продолжают нести огромные потери. Тем временем в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин ответит, если Зеленский позвонит. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
"Украина готова": Сибига разразился очередным заявлением
Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X:
Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X:
"Украина готова" — имея в виду бессрочное прекращение огня. Впрочем, в Киеве давно привыкли бросаться словами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров.
Постпред России при ООН Василий Небензя и вовсе указывал: украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ушаков: Путин ответит, если Зеленский позвонит
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров и ответит, если ему позвонит украинский лидер.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров и ответит, если ему позвонит украинский лидер.
"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал он. При этом Ушаков отметил: если Зеленский хочет поговорить, пусть приезжает в Москву.
Напомним, 27 октября президенты Финляндии и Норвегии передали Путину о желании Зеленского переговорить напрямую. Однако, по словам Пескова, украинская сторона пока не инициировала звонок — "никто пока не звонил".
При этом Москва и Вашингтон согласовывают дату трёхсторонних переговоров в Абу-Даби на середину ноября, где планируется обсудить гарантии безопасности и, возможно, территориальные компромиссы. В Кремле назвали первую встречу "пристрелочной" — договориться обо всём за один раунд не получится.
Новое перемирие: в Алешках попробовали — теперь хотят ещё?
Украинские источники сообщили, что после завершения гуманитарной операции в Алешках на Украине допустили перемирие ещё на одном участке фронта. Организаторы рассчитывают, что украинские военные получат опыт остановки конфликта и обеспечения безопасности гуманитарного прохода, чтобы потом реализовать полноценное прекращение боевых действий.
Украинские источники сообщили, что после завершения гуманитарной операции в Алешках на Украине допустили перемирие ещё на одном участке фронта. Организаторы рассчитывают, что украинские военные получат опыт остановки конфликта и обеспечения безопасности гуманитарного прохода, чтобы потом реализовать полноценное прекращение боевых действий.
Впрочем, политолог Силаев сомневается, что Киев согласится на новые гуманитарные перемирия: по его словам, Украина сама загнала себя в безвыходное положение, начав медийную кампанию с обвинениями России в блокаде.
После предложения США организовать перемирие в Алешках у украинского руководства не было иного выхода, кроме как согласиться. Теперь же в Киеве пытаются выдать это за собственный "мирный план".
Продвижение ВС РФ
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 военных, два бронеавтомобиля HMMWV и 19 автомобилей.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение: уничтожены свыше 210 украинских военных, 33 автомобиля, американская САУ Paladin и польская Krab.
"Центр" занял более выгодные рубежи — потери противника до 350 человек.
"Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 205 военнослужащих.
"Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военных и восемь автомобилей. Суммарные потери украинских формирований за сутки превысили 1175 человек.
Авиация и ПВО: сбит 391 беспилотник
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам сборки и местам запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам сборки и местам запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО сбили 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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