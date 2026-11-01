"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября - 01.11.2026 Украина.ру
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"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября
"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября - 01.11.2026 Украина.ру
"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября
Киев в очередной раз заявил о готовности к бессрочному прекращению огня, но только на словах — на деле ВСУ продолжают нести огромные потери. Тем временем в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин ответит, если Зеленский позвонит. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-11-01T18:00
2026-11-01T18:00
эксклюзив
россия
киев
кремль
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
константин ушаков
оон
украина.ру
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"Украина готова": Сибига разразился очередным заявлениемГлава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X: "Украина готова" — имея в виду бессрочное прекращение огня. Впрочем, в Киеве давно привыкли бросаться словами. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя и вовсе указывал: украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность. Ушаков: Путин ответит, если Зеленский позвонитПомощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров и ответит, если ему позвонит украинский лидер. "Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал он. При этом Ушаков отметил: если Зеленский хочет поговорить, пусть приезжает в Москву. Напомним, 27 октября президенты Финляндии и Норвегии передали Путину о желании Зеленского переговорить напрямую. Однако, по словам Пескова, украинская сторона пока не инициировала звонок — "никто пока не звонил". При этом Москва и Вашингтон согласовывают дату трёхсторонних переговоров в Абу-Даби на середину ноября, где планируется обсудить гарантии безопасности и, возможно, территориальные компромиссы. В Кремле назвали первую встречу "пристрелочной" — договориться обо всём за один раунд не получится.Новое перемирие: в Алешках попробовали — теперь хотят ещё?Украинские источники сообщили, что после завершения гуманитарной операции в Алешках на Украине допустили перемирие ещё на одном участке фронта. Организаторы рассчитывают, что украинские военные получат опыт остановки конфликта и обеспечения безопасности гуманитарного прохода, чтобы потом реализовать полноценное прекращение боевых действий. Впрочем, политолог Силаев сомневается, что Киев согласится на новые гуманитарные перемирия: по его словам, Украина сама загнала себя в безвыходное положение, начав медийную кампанию с обвинениями России в блокаде. После предложения США организовать перемирие в Алешках у украинского руководства не было иного выхода, кроме как согласиться. Теперь же в Киеве пытаются выдать это за собственный "мирный план".Продвижение ВС РФПодразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 военных, два бронеавтомобиля HMMWV и 19 автомобилей. "Южная" группировка улучшила тактическое положение: уничтожены свыше 210 украинских военных, 33 автомобиля, американская САУ Paladin и польская Krab. "Центр" занял более выгодные рубежи — потери противника до 350 человек. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 205 военнослужащих. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военных и восемь автомобилей. Суммарные потери украинских формирований за сутки превысили 1175 человек.Авиация и ПВО: сбит 391 беспилотникОперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам сборки и местам запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.О других успехах ВС РФ – в материале Рожин раскрыл, как Россия бьёт по логистике Украины
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эксклюзив, россия, киев, кремль, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, константин ушаков, оон, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Киев, Кремль, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Константин Ушаков, ООН, Украина.ру

"Пусть приезжает в Москву": В Кремле ответили на желание Зеленского говорить с Путиным. Итоги 1 ноября

18:00 01.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевМосковский Кремль и здание МИД Росси
Московский Кремль и здание МИД Росси - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Киев в очередной раз заявил о готовности к бессрочному прекращению огня, но только на словах — на деле ВСУ продолжают нести огромные потери. Тем временем в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин ответит, если Зеленский позвонит. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
"Украина готова": Сибига разразился очередным заявлением
Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X:
"Украина готова" — имея в виду бессрочное прекращение огня. Впрочем, в Киеве давно привыкли бросаться словами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров.
Постпред России при ООН Василий Небензя и вовсе указывал: украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ушаков: Путин ответит, если Зеленский позвонит
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров и ответит, если ему позвонит украинский лидер.
"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", — сказал он. При этом Ушаков отметил: если Зеленский хочет поговорить, пусть приезжает в Москву.
Напомним, 27 октября президенты Финляндии и Норвегии передали Путину о желании Зеленского переговорить напрямую. Однако, по словам Пескова, украинская сторона пока не инициировала звонок — "никто пока не звонил".
При этом Москва и Вашингтон согласовывают дату трёхсторонних переговоров в Абу-Даби на середину ноября, где планируется обсудить гарантии безопасности и, возможно, территориальные компромиссы. В Кремле назвали первую встречу "пристрелочной" — договориться обо всём за один раунд не получится.
Новое перемирие: в Алешках попробовали — теперь хотят ещё?
Украинские источники сообщили, что после завершения гуманитарной операции в Алешках на Украине допустили перемирие ещё на одном участке фронта. Организаторы рассчитывают, что украинские военные получат опыт остановки конфликта и обеспечения безопасности гуманитарного прохода, чтобы потом реализовать полноценное прекращение боевых действий.
Впрочем, политолог Силаев сомневается, что Киев согласится на новые гуманитарные перемирия: по его словам, Украина сама загнала себя в безвыходное положение, начав медийную кампанию с обвинениями России в блокаде.
После предложения США организовать перемирие в Алешках у украинского руководства не было иного выхода, кроме как согласиться. Теперь же в Киеве пытаются выдать это за собственный "мирный план".
Продвижение ВС РФ
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 200 военных, два бронеавтомобиля HMMWV и 19 автомобилей.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение: уничтожены свыше 210 украинских военных, 33 автомобиля, американская САУ Paladin и польская Krab.
"Центр" занял более выгодные рубежи — потери противника до 350 человек.
"Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 205 военнослужащих.
"Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военных и восемь автомобилей. Суммарные потери украинских формирований за сутки превысили 1175 человек.
Авиация и ПВО: сбит 391 беспилотник
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам сборки и местам запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО сбили 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
О других успехах ВС РФ – в материале Рожин раскрыл, как Россия бьёт по логистике Украины
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ЭксклюзивРоссияКиевКремльВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКонстантин УшаковООНУкраина.ру
 
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