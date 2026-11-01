https://ukraina.ru/20261101/v-khrame-znaniy-shabash-leninku-zakheytili-za-reyv-1084209524.html
"В храме знаний шабаш!": "Ленинку" захейтили за рейв
"В храме знаний шабаш!": "Ленинку" захейтили за рейв - 01.11.2026 Украина.ру
"В храме знаний шабаш!": "Ленинку" захейтили за рейв
Рейв-вечеринка в Российской государственной библиотеке пришлась не по вкусу пользователям соцсетей
2026-11-01T16:29
2026-11-01T16:29
2026-11-01T16:29
москва
россия
омон
новости
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Музыкальная вечеринка в Российской государственной библиотеке вызвала ожесточённую критику пользователей соцсетей.Рейв-вечеринку в библиотеке анонсировали 8 октября."Ленинка 31 октября впервые превратится в масштабное танцевальное пространство на три сцены. Издательская группа "Эксмо‑АСТ"и РГБ объединят актуальную электронную музыку, мультимедийное искусство и литературу в новом ночном проектеЛитРЕЙВ", – отмечалось в анонсе вечеринки.Там же указывалось, что "книга как контент, а рейвовая музыка как драматургия — основа концепции беспрецедентного социокультурного события"."Исторические интерьеры главной библиотеки страны станут декорациями для ночной программы, цель которой — заговорить с молодёжной аудиторией о литературе на языке ритма и света", – указывалось в анонсе.Но когда вечеринка прошла, она понравилась не всем."У меня вопрос: как мог директор это допустить? Я надеюсь, этому будет дана соответствующая оценка. У меня просто нет слов, насколько это ужасно", – гласил один из комментариев.Автор другого утверждал, что "мир сошёл с ума" и спрашивал о людях, "которые разрешили это безумство"."Кто эти люди, которые подчинились, и открыли двери в храм знаний? Посмотрите, что происходит с нашими детьми", – призывал автор комментария.Ещё один комментатор охарактеризовал вечеринку как "шабаш"."В храме знаний шабаш. Днище!" – гласил его комментарий.В библиотеке отметили на волну негатива в соцсетях."Поверьте, великие мыслители прошлого не осудили бы такое соединение искусств. Мы очень довольны нашими посетителями. Это были по-настоящему интеллигентные, читающие, интересующиеся люди", – заявили в РГБ.В "Ленинке" напомнили, что пустующий храм превращается в музей."Вижу тревогу в глазах людей, для которых Библиотека — это тихий храм знаний. Для нас "Ленинка" — это тоже храм <...>. Но храм, в который не приходят люди, — это музей. А мы не музей. Мы — живая, бьющаяся артерия страны", — указали в РГБ. Критиков мероприятия подвергли обструкции и некоторые писатели. "Чем больше наблюдаю новости о хэллоуинских патрулях, оскорбленных общественниках и требованиях запретить все на свете, тем сильнее хочется выкраситься в корпспейнт с головы до ног, нарядиться в какого-нибудь багрового Фантомаса, надеть на голову огромную тыкву и верхом на коне Апокалипсиса поехать на рейв в библиотеку. Делать я этого не буду, я наряжался на Хэллоуин только раз в жизни - в 2018 году мертвым НКВДшником - но на следующий год, если доживем, уже подумаю", – отметил русский писатель Александр Пелевин.Он подчеркнул, что "грешно и стыдно быть душнилой-запретуном, грешно и стыдно быть частью Коллективной Возмущенной Клуши, которая раковой опухолью пожирает все, до чего может дотянуться".Ночь с 31 октября на 1 ноября отметилась рядом инцидентов. Так, на московском Китай-Городе прошли рейды ОМОНа после десятка драк, которые там устроили подростки. Прошли обыски и в московском свингер-клубе Bizarre: около 200 гостей вечеринки уложили лицом в пол. Правоохранители проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ*. Кроме того, давкой и обморожениями закончился бал-маскарад в особняке Лемана в центре Москвы. Гости требуют от организаторов возврата денег.* – движение признано экстремистским в России
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москва, россия, омон, новости
"В храме знаний шабаш!": "Ленинку" захейтили за рейв
Рейв-вечеринка в Российской государственной библиотеке пришлась не по вкусу пользователям соцсетей
Музыкальная вечеринка в Российской государственной библиотеке вызвала ожесточённую критику пользователей соцсетей.
Рейв-вечеринку в библиотеке анонсировали
8 октября.
"Ленинка 31 октября впервые превратится в масштабное танцевальное пространство на три сцены. Издательская группа "Эксмо‑АСТ"и РГБ объединят актуальную электронную музыку, мультимедийное искусство и литературу в новом ночном проектеЛитРЕЙВ", – отмечалось в анонсе вечеринки.
Там же указывалось, что "книга как контент, а рейвовая музыка как драматургия — основа концепции беспрецедентного социокультурного события".
"Исторические интерьеры главной библиотеки страны станут декорациями для ночной программы, цель которой — заговорить с молодёжной аудиторией о литературе на языке ритма и света", – указывалось в анонсе.
Но когда вечеринка прошла, она понравилась не всем.
"У меня вопрос: как мог директор это допустить? Я надеюсь, этому будет дана соответствующая оценка. У меня просто нет слов, насколько это ужасно", – гласил один из комментариев.
Автор другого утверждал, что "мир сошёл с ума" и спрашивал о людях, "которые разрешили это безумство".
"Кто эти люди, которые подчинились, и открыли двери в храм знаний? Посмотрите, что происходит с нашими детьми", – призывал автор комментария.
Ещё один комментатор охарактеризовал вечеринку как "шабаш".
"В храме знаний шабаш. Днище!" – гласил его комментарий.
В библиотеке отметили на волну негатива в соцсетях.
"Поверьте, великие мыслители прошлого не осудили бы такое соединение искусств. Мы очень довольны нашими посетителями. Это были по-настоящему интеллигентные, читающие, интересующиеся люди", – заявили в РГБ.
В "Ленинке" напомнили, что пустующий храм превращается в музей.
"Вижу тревогу в глазах людей, для которых Библиотека — это тихий храм знаний. Для нас "Ленинка" — это тоже храм <...>. Но храм, в который не приходят люди, — это музей. А мы не музей. Мы — живая, бьющаяся артерия страны", — указали в РГБ.
Критиков мероприятия подвергли обструкции и некоторые писатели.
"Чем больше наблюдаю новости о хэллоуинских патрулях, оскорбленных общественниках и требованиях запретить все на свете, тем сильнее хочется выкраситься в корпспейнт с головы до ног, нарядиться в какого-нибудь багрового Фантомаса, надеть на голову огромную тыкву и верхом на коне Апокалипсиса поехать на рейв в библиотеку. Делать я этого не буду, я наряжался на Хэллоуин только раз в жизни - в 2018 году мертвым НКВДшником - но на следующий год, если доживем, уже подумаю
", – отметил
русский писатель Александр Пелевин
.
Он подчеркнул, что "грешно и стыдно быть душнилой-запретуном, грешно и стыдно быть частью Коллективной Возмущенной Клуши, которая раковой опухолью пожирает все, до чего может дотянуться".
Ночь с 31 октября на 1 ноября отметилась рядом инцидентов. Так, на московском Китай-Городе прошли рейды ОМОНа после десятка драк, которые там устроили подростки. Прошли обыски и в московском свингер-клубе Bizarre: около 200 гостей вечеринки уложили лицом в пол. Правоохранители проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ*. Кроме того, давкой и обморожениями закончился бал-маскарад в особняке Лемана в центре Москвы. Гости требуют от организаторов возврата денег.
* – движение признано экстремистским в России