https://ukraina.ru/20261101/infrastruktura-treschit-po-shvam-udary-vs-rf-pogruzili-vo-tmu-zhitomir-i-ostanovili-vodoprovod-v-kieve-1084212325.html

Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве

Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве - 01.11.2026 Украина.ру

Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве

Инфраструктура Украины находится в критическом состоянии, а власти готовятся к массированному обстрелу, который, по данным разведки США, может произойти в ближайшие 24 часа

2026-11-01T18:05

2026-11-01T18:05

2026-11-01T18:07

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украина.ру

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По информации областной военной администрации Житомирской области, в результате атак обесточены более 650 населённых пунктов региона. Тернопольская ОВА сообщает, что РФ ударила по объекту энергетики в Кременецкой громаде: 12 населённых пунктов полностью или частично остались без электричества.В результате атаки по Киеву обесточен один из ключевых водопроводных объектов. Как сообщает "Киевводоканал", это привело к критическому снижению давления в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В части домов уже сейчас временно прекращено водоснабжение.Частично без света также остались жители Сумской, Черкасской, Харьковской областей и оккупированных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области.При этом мониторинговые паблики массово пишут о возможном масштабном обстреле РФ этой ночью. Разведка США также предупреждает о высокой вероятности удара по Украине в ближайшие 24 часа.Напомним, эти удары стали ответом на действия киевского режима. Сегодня бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы возвращаются бумерангом по Украине. Подробнее – в материале "Удары по НПЗ РФ прилетают по нашим городам": Мендель обвинила Киев в энергокризисе на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, юлия мендель, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру