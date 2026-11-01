Инфраструктура трещит по швам: тьма в Житомире, остановлен водопровод в Киеве
18:05 01.11.2026 (обновлено: 18:07 01.11.2026)
Инфраструктура Украины находится в критическом состоянии, а власти готовятся к массированному обстрелу, который, по данным разведки США, может произойти в ближайшие 24 часа
По информации областной военной администрации Житомирской области, в результате атак обесточены более 650 населённых пунктов региона. Тернопольская ОВА сообщает, что РФ ударила по объекту энергетики в Кременецкой громаде: 12 населённых пунктов полностью или частично остались без электричества.
В результате атаки по Киеву обесточен один из ключевых водопроводных объектов. Как сообщает "Киевводоканал", это привело к критическому снижению давления в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В части домов уже сейчас временно прекращено водоснабжение.
В результате атаки по Киеву обесточен один из ключевых водопроводных объектов. Как сообщает "Киевводоканал", это привело к критическому снижению давления в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В части домов уже сейчас временно прекращено водоснабжение.
Частично без света также остались жители Сумской, Черкасской, Харьковской областей и оккупированных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области.
При этом мониторинговые паблики массово пишут о возможном масштабном обстреле РФ этой ночью. Разведка США также предупреждает о высокой вероятности удара по Украине в ближайшие 24 часа.
Напомним, эти удары стали ответом на действия киевского режима. Сегодня бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы возвращаются бумерангом по Украине. Подробнее – в материале "Удары по НПЗ РФ прилетают по нашим городам": Мендель обвинила Киев в энергокризисе на сайте Украина.ру.
Напомним, эти удары стали ответом на действия киевского режима. Сегодня бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы возвращаются бумерангом по Украине. Подробнее – в материале "Удары по НПЗ РФ прилетают по нашим городам": Мендель обвинила Киев в энергокризисе на сайте Украина.ру.
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