ИС: космический истребитель Челомея
© РИА Новости . Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М" на стартовый комплекс "Байконура"
20 октября западные СМИ сообщили, что российский спутник "Космос-2612" сблизился с коммерческим радиолокационным спутником ICEYE-X36, работающим на ВСУ. Подобное сообщение было в июле, а в мае российские спутники сблизились на расстояние три метра. Всё это напоминает 1 ноября 1968 года, когда впервые был осуществлён боевой орбитальный перехват
В СССР индексы изделий и проектов обычно представляли собой русскоязычную аббревиатуру из первых букв слов, потому расшифровка была простой. ИС – "истребитель спутников". Шуточное обозначение – ИСУС. УС – "управляемый спутник". УС были разведчиками, но при их проектировании решались схожие задачи. Правда, в результате объединения тем возник ведомственным конфликт – заказчиком ИС выступали войска ПВО, а УС – ВМФ.
Появление проекта ИС было обусловлено тремя обстоятельствами.
Во-первых, 4 октября 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) и горячие головы в США сразу предложили считать каждый пролёт спутника нарушением воздушного пространства США. Головы, надо сказать, были не такие уж и горячие – первый разведывательный спутник появился уже в феврале 1959 года (правда он был американский).
Во-вторых, 1 мая 1960 года ракетой ЗРК С-75 в районе Свердловска был сбит американский разведывательный самолёт U-2, что привлекло дополнительное внимание к защите территории СССР от вражеской технической разведки и средств нападения (тогда считалось возможным использование разведывательных самолётов и ИСЗ как носителей ядерного оружия, что отражено, например, в фильме Даниила Храбровицкого "Укрощение огня"). 23 июня 1960 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР ставящее задачу создать средство поражения космических целей.
В-третьих, пункты один и два соединил малозначимый факт – в 1958 году на работу в ОКБ-52 в подмосковном Реутове, который возглавлял Владимир Челомей, вышел выпускник Московского энергетического института Сергей Хрущёв. Что в значительной степени предопределило исполнителя заказа*.
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Проект, предложенный Сергеем Королёвым, авиаконструтором Артёмом Микояном и конструктором систем ПРО Григорием Кисунько был отвергнут. Правда, он базировался на РЛС системы "А", которые не давали достаточной точности, а предложенный Микояном многоразовый ракетоплан показался дорогим – к этому варианту вернулись уже после отставки Хрущёва, и он был реализован в проекте "Спираль".
Идея системы ИС была простой как апельсин – для перехвата вражеского спутника запускается свой спутник, который сближается и уничтожает его. Варианты тарана или использования бортового оружия были отвергнуты из-за сложности наведения. Пошли тем же путём, что создатели ЗРК – подрыв спутника-истребителя и вывод из строя вражеского аппарата роем обломков.
© Фото : Всеволод ТарасевичВладимир Челомей, 1963 или 1964 год
© Фото : Всеволод Тарасевич
Владимир Челомей, 1963 или 1964 год
Самой сложной задачей считалось обеспечить маневрирование аппарата на орбите (ранее такое не делалось) и эта задача была блестяще решена. В действительности самой сложной оказалась задача наведения, которую удалось решить за счёт создания системы самонаведения на завершающем этапе. Ответственным за создание командно-измерительного пункта системы ИС стал академик Анатолий Савин.
Масса аппарата составила 1400 кг, причём боевая часть с готовыми поражающими элементами – 5-мм стальной дробью – 100 кг. Выводились спутники на орбиту челомеевскими ракетами УР-200**. Но это была только малая часть комплекса космического вооружения, включавшей радиотехнический комплекс, главный командно-вычислительный центр, техническую позицию космического аппарата, стартовый комплекс, пристартовое хранилище и автоматизированную железнодорожную ветку.
© commons.wikimedia.orgПрезидент России Дмитрий Медведев вручает Анатолию Савину орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Москва, 6 мая 2010 года
Президент России Дмитрий Медведев вручает Анатолию Савину орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Москва, 6 мая 2010 года
Для управления проектом был выстроен центр управления, военный городок при котором получил название Ногинск-9 (Дубово). Сейчас он входит в Богородский городской округ Московской области, там базируются 45-я дивизия контроля космического пространства, входящая в состав армии ракетно-космической обороны России. C ноября 1966 года дивизия выполняет функции 145-го центра контроля космического пространства.
1 ноября 1963 года в рамках программы ИС был запущен спутник "Полёт-1" (официально – И-2Б №102), о чём сообщили советские СМИ. Президент АН СССР Мстислав Келдыш в "Известиях" писал, что "успешный запуск первого в мире маневрирующего космического аппарата "Полёт-1", совершившего широкие манёвры в космосе, – это новый качественный скачок в планомерном освоении советской наукой космического пространства". На самом же деле это был первый в мире боевой спутник.
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"Полёт-1", также, как и "Полёт-2", запущенный 12 апреля 1964 года, только отрабатывал орбитальные манёвры (из-за отсутствия штатных носителей их выводили королёвские ракеты Р-7А). Боевой перехват был осуществлён 1 ноября 1968 года – "Космос-252" догнал мишень "Космос-248" (ИС-А), запущенную за неделю до этого, и уничтожил её. В 1972 году комплекс ИС-М был принят в опытную эксплуатацию. Последний боевой перехват был осуществлён в рамках учений "Щит-82" 18 июня 1982 года.
18 августа 1983 года Юрий Андропов объявил односторонний мораторий на испытания противоспутникового оружия, хотя никакие международные соглашения этого не требовали. Мораторий был бессрочным и действовал до того момента, пока какие-либо другие страны не осуществят вывод на орбиту ударных систем. Смысл решения был двойственный.
© Фото : Открытый источникСообщение газеты "Правда" о запуске спутника "Полёт-1" от 2 ноября 1963 года
© Фото : Открытый источник
Сообщение газеты "Правда" о запуске спутника "Полёт-1" от 2 ноября 1963 года
С одной стороны, это был своеобразный ответ на программу СОИ Рональда Рейгана– прекращая испытания собственного противоспутникового оружия СССР ставил США в положение, когда от них требовался встречный джентльменский шаг.
Не надо считать советских руководителей легковерными – в условиях двухполярного мира это работало – "порядка, основанного на правилах" ещё не существовало (будет ли такое работать в многополярном мире пока неясно). Другое дело, что по сей день нет уверенности в том, что США в принципе собирались что-то выводить в космос в рамках СОИ.
© Фото : Открытый источникСпутник-перехватчик ИС
© Фото : Открытый источник
Спутник-перехватчик ИС
С другой стороны, полезность системы ИС в отчётный период вызывала обоснованные сомнения.
У США в это время было на орбите более двух десятков спутников военного и двойного назначения – разведывательных, метеорологических, связи, навигации (уже создавалась система GPS, обслуживавшая интересы ВМС). Между тем, у СССР было всего четыре площадки для запуска "Протонов". Да и сами ракетоносители и боевые спутники не дрова, которые можно сложить про запас за сараем.
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В случае начала войны система ИС с уничтожением орбитальной группировки противника не справилась бы. Что, правда, не помешало ей находиться на вооружении до 1993 года.
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Мораторий был де-факто прерван 15 мая 1987 года, когда при помощи сверхтяжёлой ракеты-носителя "Энергия" в космос был выведен в космос аппарат "Полюс" ("Скиф-ДМ", изделие 17Ф19ДМ) – динамический макет боевой лазерной орбитальной платформы. Из-за ошибки в программе он сразу же рухнул в Тихий океан. Программа "Скиф" была закрыта осенью 1987 года вследствие поразившего советское руководство слабоумия.
Следующий раз спутник был сбит уже ВКС России 15 ноября 2021 года. Это было уже совершенно другое техническое решение – перехват был осуществлён ракетой шахтного базирования комплекса ПРО Московского промышленного района А-235 "Нудоль".
© Фото : Открытый источникПуск ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль". Сары-Шаган, 1 декабря 2018 года
© Фото : Открытый источник
Пуск ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль". Сары-Шаган, 1 декабря 2018 года
Какие цели преследуют нынешние манёвры российских спутников мы, разумеется, не знаем, но их преемственность с системой ИС представляется очевидной.
* Особенность подковёрных игр в советском ВПК. Королёв обладал собственным политическим весом и мерзким характером – связываться с ним даже Хрущёв опасался. Михаил Янгель был человеком Дмитрия Устинова. Челомей же стал личным конструктором Никиты Сергеевича.
** УР – "универсальная ракета". Предполагалось, что ракеты Челомея можно будет использовать и как МБР и как ракетоносители. Самая известная ракета этого семейства – "Протон", являющийся конверсией УР-500, проектировавшейся под сверхмощные боеприпасы вроде "Царь-бомбы".
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