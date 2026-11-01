https://ukraina.ru/20261101/evropa-zhzhet-khellouin-i-scheta-za-svet-vyveli-na-ulitsy-sotni-tysyach-chelovek-1084205636.html

Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек

Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек - 01.11.2026 Украина.ру

Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек

Хеллоуинская ночь 31 октября превратила центр Европы в настоящее поле боя. Волна протестов прокатилась от благополучного Цюриха до бунтующего Парижа и немецких мегаполисов

2026-11-01T12:15

2026-11-01T12:15

2026-11-01T12:15

новости

европа

париж

берлин

эммануэль макрон

фридрих мерц

мвд

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/01/1084205512_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_4b77bd585712499e2aef66a97c7e9850.png

В швейцарском Цюрихе праздничное шествие переросло в столкновения с полицией: несколько сотен радикалов возвели и подожгли баррикады из мусорных контейнеров и самокатов, закидывая правоохранителей бутылками и петардами. Силовики были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В соседнем Базеле около 150 человек тоже соорудили горящие завалы, парализовав движение транспорта.Во Франции, где протесты не стихают уже третью неделю, на улицы вышли 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже, хотя организаторы настаивают на полумиллионе. В Бордо демонстранты сожгли пиньяту в виде головы Макрона, набитую фальшивыми купюрами. В итоге, по данным МВД, — 565 задержанных по всей стране.В Германии молодежное движение "Gen Z regelt" вывело людей на улицы 34 городов — от Берлина до Мюнхена. Зарегистрировались почти 184 тысячи человек, но сообщается, что фактическая явка оказалась скромнее. Немецкая молодежь требует отставки канцлера Мерца, увеличения расходов на образование, здравоохранение и жилье и выступает против обязательной военной службы. В Берлине, Гамбурге и Кёльне участники в масках жгли мусор, громили витрины и запускали петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.Вечером Италия, Албания, Португалия, Нидерланды, Польша и Греция также были охвачены беспорядками. Поводы разные — от жилищного кризиса в Лиссабоне до забастовки против перевозки вооружений в греческом порту Пирей.Пока Еврокомиссия предлагает выделить Украине еще 45 миллиардов евро в рамках кредитной программы на 90 миллиардов, простые европейцы выходят на баррикады, требуя денег на собственные школы, дешевое жилье и социальные пособия. Брюссель готов платить за Киев, но пылающий Хеллоуин показывает, что у самих европейцев средства на базовые нужды заканчиваются.

европа

париж

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, париж, берлин, эммануэль макрон, фридрих мерц, мвд, еврокомиссия