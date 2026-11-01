https://ukraina.ru/20261101/evropa-zhzhet-khellouin-i-scheta-za-svet-vyveli-na-ulitsy-sotni-tysyach-chelovek-1084205636.html
Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек
Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек - 01.11.2026 Украина.ру
Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек
Хеллоуинская ночь 31 октября превратила центр Европы в настоящее поле боя. Волна протестов прокатилась от благополучного Цюриха до бунтующего Парижа и немецких мегаполисов
2026-11-01T12:15
2026-11-01T12:15
2026-11-01T12:15
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В швейцарском Цюрихе праздничное шествие переросло в столкновения с полицией: несколько сотен радикалов возвели и подожгли баррикады из мусорных контейнеров и самокатов, закидывая правоохранителей бутылками и петардами. Силовики были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В соседнем Базеле около 150 человек тоже соорудили горящие завалы, парализовав движение транспорта.Во Франции, где протесты не стихают уже третью неделю, на улицы вышли 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже, хотя организаторы настаивают на полумиллионе. В Бордо демонстранты сожгли пиньяту в виде головы Макрона, набитую фальшивыми купюрами. В итоге, по данным МВД, — 565 задержанных по всей стране.В Германии молодежное движение "Gen Z regelt" вывело людей на улицы 34 городов — от Берлина до Мюнхена. Зарегистрировались почти 184 тысячи человек, но сообщается, что фактическая явка оказалась скромнее. Немецкая молодежь требует отставки канцлера Мерца, увеличения расходов на образование, здравоохранение и жилье и выступает против обязательной военной службы. В Берлине, Гамбурге и Кёльне участники в масках жгли мусор, громили витрины и запускали петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.Вечером Италия, Албания, Португалия, Нидерланды, Польша и Греция также были охвачены беспорядками. Поводы разные — от жилищного кризиса в Лиссабоне до забастовки против перевозки вооружений в греческом порту Пирей.Пока Еврокомиссия предлагает выделить Украине еще 45 миллиардов евро в рамках кредитной программы на 90 миллиардов, простые европейцы выходят на баррикады, требуя денег на собственные школы, дешевое жилье и социальные пособия. Брюссель готов платить за Киев, но пылающий Хеллоуин показывает, что у самих европейцев средства на базовые нужды заканчиваются.
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новости, европа, париж, берлин, эммануэль макрон, фридрих мерц, мвд, еврокомиссия
Новости, Европа, Париж, Берлин, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, МВД, Еврокомиссия
Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек
Хеллоуинская ночь 31 октября превратила центр Европы в настоящее поле боя. Волна протестов прокатилась от благополучного Цюриха до бунтующего Парижа и немецких мегаполисов
В швейцарском Цюрихе праздничное шествие переросло в столкновения с полицией: несколько сотен радикалов возвели и подожгли баррикады из мусорных контейнеров и самокатов, закидывая правоохранителей бутылками и петардами. Силовики были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В соседнем Базеле около 150 человек тоже соорудили горящие завалы, парализовав движение транспорта.
Во Франции, где протесты не стихают уже третью неделю, на улицы вышли 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже, хотя организаторы настаивают на полумиллионе. В Бордо демонстранты сожгли пиньяту в виде головы Макрона, набитую фальшивыми купюрами. В итоге, по данным МВД, — 565 задержанных по всей стране.
В Германии молодежное движение "Gen Z regelt" вывело людей на улицы 34 городов — от Берлина до Мюнхена. Зарегистрировались почти 184 тысячи человек, но сообщается, что фактическая явка оказалась скромнее. Немецкая молодежь требует отставки канцлера Мерца, увеличения расходов на образование, здравоохранение и жилье и выступает против обязательной военной службы. В Берлине, Гамбурге и Кёльне участники в масках жгли мусор, громили витрины и запускали петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Вечером Италия, Албания, Португалия, Нидерланды, Польша и Греция также были охвачены беспорядками. Поводы разные — от жилищного кризиса в Лиссабоне до забастовки против перевозки вооружений в греческом порту Пирей.
Пока Еврокомиссия предлагает выделить Украине еще 45 миллиардов евро в рамках кредитной программы на 90 миллиардов
, простые европейцы выходят на баррикады, требуя денег на собственные школы, дешевое жилье и социальные пособия. Брюссель готов платить за Киев, но пылающий Хеллоуин показывает, что у самих европейцев средства на базовые нужды заканчиваются.